Сотникова всё перепутала? Её действительно подозревали, но речи о допинге не шло

На YouTube-канале Tatarka FM 5 июля вышел фрагмент интервью с Аделиной Сотниковой, не вошедший в изначальный монтаж. В этом ролике фигуристка поделилась мнением о ситуации с допинг-случаем Камилы Валиевой и неожиданно вспомнила свою историю с Олимпиады 2014 года – якобы в её пробе тоже потом обнаружили допинг и даже должны были за него судить. Но СМИ и широкой общественности была известна совсем другая информация.
Так что же на самом деле случилось и о чём рассказала Сотникова в своём интервью?
Аделина Сотникова в произвольной программе на Олимпиаде в Сочи
Фото: РИА Новости
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг и у меня должен был быть суд, и всё это должно было быть… Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и всё было хорошо. А тут другая история. Мне было ужасно, я была в подавленном состоянии, а тут ребёнок, который выступил, взял золото, и ей нужно только ещё раз выйти и взять золото…»
Что же было известно публике?
В конце 2016 года итальянское издание Gazzetta dello Sport опубликовало информацию, что сразу три олимпийских чемпионки по фигурному катанию значатся в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Речь шла о Ксении Столбовой, Татьяне Волосожар и Аделине Сотниковой. При этом в самом докладе конкретных фамилий не было, все спортсмены были зашифрованы кодами.
Утверждалось, что Сотникова находится в списке тех атлетов, с допинг-пробами которых якобы были проведены манипуляции. В связи с тем, что официально подтвержденных данных не было, в ФФККР даже выпустили заявление, что предпримут действия юридического характера после получения официальной информации в отношении СМИ.
Данные из доклада Макларена позднее передали в МОК и спортивные федерации, которые уже начали конкретные расследования. В конце 2017 года разбирательство в отношении Сотниковой прекратили по причине того, что не было предоставлено достаточно доказательств о нарушении спортсменкой антидопинговых правил.
Аделина Сотникова и тренер Елена Буянова после произвольной программы на Олимпиаде в Сочи
Фото: РИА Новости
Получается, никакого вскрытия второй пробы и положительного допинг-теста не было? Гендиректор ФФККР Александр Коган и тренер фигуристки Елена Буянова назвали такие новости бредом.
В РУСАДА также отреагировали на заявление Сотниковой: как сообщает портал «РИА Новости», агентству ничего не известно о том, что у фигуристки был когда-то обнаружен допинг.
Со стороны кажется, что Сотникова просто пыталась поддержать Валиеву и вспомнила свою историю, но совсем неверно подобрала слова. Скандал разгорелся на ровном месте.
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