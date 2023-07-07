Щербакова нужна нашему спорту больше, чем кажется. Новому сезону необходим хедлайнер

Инсайды о том, что Анна Щербакова раздумывает над возвращением в спорт, обсуждаются уже которую неделю. Илья Авербух подтвердил, что в разговоре с ним фигуристка раздумывала о том, чтобы вернуться, а Максим Траньков отмечал, что она находится на сборах и серьёзно относится к тренировочному процессу.

Но сразу после этого несколько выступлений Щербаковой отменили, а затем появились новости, что Анна прервала тренировки на сборах в Новогорске. Часть любителей фигурного катания уже поспешили списать всё на то, что ни в какой спорт олимпийская чемпионка не вернётся и всё это – спектакль, но так ли это на самом деле?

Возвращение Щербаковой к соревнованиям нужно нашему спорту сразу по нескольким причинам. Да и у самой спортсменки есть как минимум одна причина, чтобы вновь выступить не в формате шоу.

Баннер в поддержку Анны Щербаковой на шоу Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наше женское одиночное может остаться без звёздных фигуристок?

Женское одиночное остаётся самым популярным видом фигурного катания в нашей стране и по сей день, когда спортсменки могут выступать лишь на внутренних соревнованиях.

Новому сезону нужны крупные хедлайнеры, и чем больше их будет, тем лучше. Софья Акатьева и Аделия Петросян – новое поколение учениц Этери Тутберидзе – пока ещё не приобрели такую же большую фан-базу, как их старшие коллеги.

Никто не может сказать точно, каким будет следующий сезон для Камилы Валиевой.

Контрольные прокаты сборной России назначены на 16–17 сентября, заседания CAS по допинговому делу фигуристки – на 26–29 сентября. Серия Гран-при России стартует через месяц, в конце октября. Вынесение решения, возможная апелляция – всё это займёт время, поэтому предсказать, как сложится сезон для Камилы и будет ли она выступать, невозможно.

Александра Трусова активно готовится к сезону в составе группы Светланы Соколовской, в сети появлялись видео, как фигуристка напрыгивает даже каскад лутц-риттбергер на сборах в Ереване. Но пока болельщики находятся в ожидании – каких-то конкретных новостей по постановке программ и намерениям фигуристки ещё не оглашалось.

Возможное возвращение Щербаковой к соревнованиям станет ярким событием и, безусловно, поднимет зрительский интерес к внутренним стартам.

Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова на чемпионате России — 2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Щербаковой может предстоять битва за квоты

Если в сезоне-2023/2024 российским спортсменам всё же удастся выйти хоть на какие-то международные старты, то перед сборной встанет задача возвращения квот. По прошлому сезону казалось, что на эту роль подходит одна-единственная фигуристка – Елизавета Туктамышева.

Если Анна Щербакова сможет набрать хорошую форму и прийти к стабильным выступлениям, то её также можно будет смело посылать за возвращением квот в женском одиночном. По данным на 3 июля 2023 года, Щербакова идёт 16-й в рейтинге ISU, она лучшая среди российских спортсменок в этом списке. За спиной у Щербаковой титулы чемпионки мира и олимпийской чемпионки в личном зачёте, она же оказалась и в топ-3 номинантов на премию ISU Skating Awards «Самый ценный фигурист», когда наши спортсмены уже находились под международным баном.

Сейчас Щербакова крайне аккуратно относится к своему здоровью и бережёт себя. В прошлом году фигуристка очень активно выступала в летних шоу, несмотря на проблемы со здоровьем – после завершения гастролей она отправилась в Германию, где ей сделали операцию на колене.

В этом году у Ани изначально было заявлено меньшее количество летних шоу, чем у Камилы Валиевой и у Алины Загитовой. При этом фигуристка прервала тренировки в Новогорске по медицинским показаниям и отказалась от ближайших выступлений на Дне Московского спорта и в шоу Татьяны Навки в Сочи. По информации «РИА Новости», речи о травме не идёт, так что фигуристка, скорее всего, просто перестраховывается.

Главная мотивация Щербаковой – не деньги и не титулы

Эксперты, которые не верят в возвращение Щербаковой к соревнованиям, в основном указывают на тот факт, что Анна уже все свои главные победы одержала и у неё просто не будет мотивации соревноваться дальше, особенно в отсутствие международных стартов. Но что помогало фигуристке на протяжении всей её карьеры?

Вот что говорила Этери Тутберидзе об Анне зимой 2020 года в интервью TVAsahi: «В ней есть просто любовь к фигурному катанию. Её двигает любовь. Уже можно сказать, что она прошла через большие испытания, и только если любовь помогла ей это пройти. У неё был страшнейший перелом, некоторые вообще не возвращаются ни в какой спорт, а вернуться, пойти в четверные прыжки… Её семья в этом поддерживала. Ею двигает любовь, любовь к фигурному катанию, любовь к этому делу».

За последний год Щербакова попробовала много нового – стала ведущей телепроекта, потренировала детей на мастер-классах, погрузилась в учёбу в университете – но фигурное катание по-прежнему вызывает у неё те же эмоции. Вспомнить хотя бы то, как фигуристка сильно обрадовалась возвращению каскада 3-3: на шоу в Москве в сложной по темпу программе «Dangerous Affairs» Анна исполнила флип-тулуп, а затем делилась переживаниями в микст-зоне.

Почему долго каталась Алёна Леонова? Почему до сих пор продолжает соревноваться Елизавета Туктамышева? Обе этих одиночницы подчёркивали, что просто получают удовольствие от того, что занимаются любимым делом, продолжать не так уж сложно, если ты делаешь то, что тебе нравится. А в том, что Аня действительно любит фигурное катание, сомневаться не приходится.

Великие фигуристки прошлых лет Ким Ю На, Мао Асада пропускали сезон уже после своих больших побед и возвращались. За плечами легендарной кореянки уже было одно олимпийское золото, когда она пропустила сезон и вернулась, чтобы потом вновь дойти до пьедестала Игр. Асада, всегда вдохновлявшая Щербакову, пропустила год после Олимпиады в Сочи и не одержала больших побед после возвращения, но продолжила срывать овации своими прокатами.

Закончить на пике, на победной ноте – это красиво. И к Ане не будет никаких вопросов, если она не пойдёт в сезон, осознав, что здоровье не позволит выступать стабильно и выкатывать обе программы на высоком уровне. Но умение делать вопреки, когда в тебя уже не верит большинство людей вокруг – это её суперсила.

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