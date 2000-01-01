«Сейчас тот момент, когда я могу пробовать новое». Семь ипостасей Александры Трусовой

Семь ипостасей Александры Трусовой
Саша обожает пробовать новое и неизведанное — это она показала ещё в юности, когда начала делать то, что до неё никто не делал.
1. Трусова-фигуристка-рекордсменка
Имя Саши навсегда занесено в историю фигурного катания благодаря её бессмертным рекордам. Именно она первая женщина, которой удалось исполнить четверные тулуп, лутц и флип.
2. Трусова-мультиспортсменка
Но Саша не ограничивается одним лишь фигурным катанием. За последние два года она попробовала себя во многих видах спорта, в числе которых лёгкая атлетика, футбол, кёрлинг и петанк. Настоящая мультиспортсменка!
3. Трусова-артистка шоу
Но, конечно, фигурное катание остаётся в приоритете. Помимо соревнований, Саша участвует в шоу, в которых воплощает самые разные роли. В ледовых сказках Евгения Плющенко она уже была Снегурочкой, Одиллией и Ариэль.
4. Трусова-журналистка
Но быть профессионалом лишь в одном деле — не Сашина история. Этой весной фигуристка поступила на журфак МГУ, через четыре года она может стать дипломированным журналистом. Кстати, практиковаться в этой профессии Трусова начала ещё до поступления: она писала колонки для сайта «Матч ТВ».
5. Трусова-танцор
После Олимпиады Саша всерьёз увлеклась стрип-пластикой. Фигуристка сняла уже несколько клипов со своими танцами.
6. Трусова-модель
Фотосессии вошли в жизнь Саши с её первого сезона во взрослых, когда она вместе с одногруппницами позировала для Tatler. Теперь же это её обыденность. Съёмки для журналов, рекламодателей и собственного бренда — часть работы Трусовой.
7. Трусова-певица
А совсем недавно Саша решила стать ещё и певицей! В свой день рождения Трусова выпустила трек «Два крыла», а также клип на него. Фигуристке понравилось петь, и она не исключает новых релизов.
Трусова — о новых начинаниях
«Я всегда люблю пробовать новое, и, когда прошла Олимпиада, я решила, что, наверное, сейчас тот момент, когда я могу попробовать что-то новое, разное», — делилась Саша.
«Сейчас тот момент, когда я могу пробовать новое». Семь ипостасей Александры Трусовой
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