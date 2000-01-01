«Сейчас тот момент, когда я могу пробовать новое». Семь ипостасей Александры Трусовой

4. Трусова-журналистка

Но быть профессионалом лишь в одном деле — не Сашина история. Этой весной фигуристка поступила на журфак МГУ, через четыре года она может стать дипломированным журналистом. Кстати, практиковаться в этой профессии Трусова начала ещё до поступления: она писала колонки для сайта «Матч ТВ».