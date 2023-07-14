Фигуристы, которые не побоялись попробовать себя в другом амплуа и добились невероятного успеха. Так чьё же актёрское мастерство выше?

«Умирать было ужасно трудно». Как Костомаров, Загитова, Медведева и другие играли в кино

После завершения карьеры многие фигуристы выбирают знакомый путь и становятся тренерами, хореографами или участниками ледовых шоу, однако бывают и те, кто не боятся сложностей и полностью меняют вектор развития. Кто-то поёт, сочиняет песни, а кто-то играет в кино!

Среди наших звёзд фигурного катания много тех, кто неплохо проявил себя на большом экране. Алина Загитова и Евгения Медведева, например, не побоялись откровенно рассказать о себе, а Алексей Ягудин и Роман Костомаров открыли в себе драматический дар.

И всё же решить, кто из фигуристов заслуживает звания «лучший актёр», невероятно сложно. Предлагаем вам помочь нам и проголосовать в рейтинге «Чемпионата» за своего фаворита.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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