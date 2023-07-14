«Умирать было ужасно трудно». Как Костомаров, Загитова, Медведева и другие играли в кино

После завершения карьеры многие фигуристы выбирают знакомый путь и становятся тренерами, хореографами или участниками ледовых шоу, однако бывают и те, кто не боятся сложностей и полностью меняют вектор развития. Кто-то поёт, сочиняет песни, а кто-то играет в кино!
Среди наших звёзд фигурного катания много тех, кто неплохо проявил себя на большом экране. Алина Загитова и Евгения Медведева, например, не побоялись откровенно рассказать о себе, а Алексей Ягудин и Роман Костомаров открыли в себе драматический дар.
И всё же решить, кто из фигуристов заслуживает звания «лучший актёр», невероятно сложно. Предлагаем вам помочь нам и проголосовать в рейтинге «Чемпионата» за своего фаворита.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Роман Костомаров
Роман Костомаров пробовал много амплуа за всю карьеру, в том числе снимался в кино. Олимпийский чемпион 2006 года дебютировал на большом экране в сериале «Жаркий лёд», на которым также работали коллеги Романа по цеху: Алексей Ягудин, Илья Авербух, Алексей Тихонов, Александр Абт и другие. Партнёршей Костомарова стала Екатерина Гусева, которая учила спортсмена искусству актёрского мастерства.
«Может, актёров и тренируют целоваться в институтах, а мы это делаем естественно. Признаться, я был немного смущён — мне впервые в жизни пришлось целоваться по команде!» — со смехом вспоминал тот опыт Роман в интервью изданию «7 дней».
Другой картиной, в которой играл фигурист, был фильм «Близкий враг». В этой криминальной драме судьба героя Романа была незавидной — его застрелили, и этот момент был настоящим психологическим испытанием для олимпийского чемпиона.
«Умирать было ужасно трудно. Эту сцену снимали последней, уже глубокой осенью и в неотапливаемом особняке, который мы арендовали для съёмок в Батуми, было реально холодно. Я должен был упасть в халате на мраморный пол и неподвижно лежать — так, чтобы глаза не дёргались, губы не тряслись. А меня мало того что от страха колбасило, плюс ещё холод собачий. В общем, достаточно тяжело было», — рассказывал Костомаров Елене Вайцеховской. Тем не менее Роман справился с задачей и сделал это блестяще.
Алексей Тихонов
Алексей Тихонов стал одним из самых плодовитых фигуристов, освоивших актёрское мастерство. Чемпион мира 2000 года снялся в 18 картинах, из которых только два появления в качестве камео. В списке работ фигуриста сериалы «Второе зрение», «Практика», «Рая знает всё» и другие. Особую любовь зрителей Алексей получил за роль в мелодраме «Бумеранг».
Также Тихонов попробовал себя в спектаклях, выступая на сцене Театра имени Е. Б. Вахтангова. С каждой новой работой опыт спортсмена возрастал, и в конце концов он состоялся как актёр. Хотя ранее Алексей сильно волновался из-за того, на каком уровне передаёт эмоции своих персонажей.
«Продюсеры и режиссёры требовали контрастных эмоций: радость, расстройство, обиду — все те чувства, которые мы испытываем в обычных жизненных ситуациях. Это было непросто. Но оказалось, что я в этом отношении небезнадёжен. Движение вперёд, несомненно, есть. Сейчас я уже могу сыграть злость, могу вскипеть, покричать, хотя в жизни на людей кричать не люблю. Не всегда, но получается», — делился сокровенным он в интервью Star Media.
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин полюбился многим поклонникам фигурного катания благодаря невероятному артистизму. Олимпийский чемпион 2002 года в годы спортивной карьеры мог передать буквально любой образ на льду, что он делает и сейчас, принимая участия в различных шоу.
Но ещё более уверенно чувствует себя Алексей перед камерой. Вот уже несколько лет он является ведущим «Ледникового периода», демонстрируя прекрасную дикцию, широкий кругозор и умение быстро реагировать. Особый шарм и острое чувство юмора сделали из Ягудина звезду за пределами катка. Но он не остановился на журналистской работе и окунулся в творчество.
Спортсмен играл в сериалах «Жаркий лёд» и «Последний аксель». Однако доставались Алексею не только близкие роли фигуриста и хореографа. Также он на время становился моряком в сериале «Сердце капитана Немова».
Ирина Слуцкая
В 2007 году на экраны вышла комедия «Трое и Снежинка», где небольшая роль отводилась Ирине Слуцкой. Серебряный призёр Олимпиады 2002 года была невероятно рада своему дебюту.
«В картине я сыграла знакомую неразлучной троицы. Моя роль была очень маленькая, эпизодическая, но всё равно я получила от неё массу удовольствия. Мне было приятно поработать с такими замечательными актёрами, как Иван Ургант, Иван Стебунов и Даниил Спиваковский. Коллектив был потрясающий. Режиссёры мне очень помогали. Сниматься в кино мне понравилось», — рассказывала фигуристка.
Также она появилась в сериале «Жаркий лёд», где примерила на себя образ тренера Романа Козырева, которого играл Алексей Ягудин.
Евгения Медведева
Евгения Медведева построила блестящую карьеру в медиа, попробовав практически всё: она была участницей и ведущей ледового шоу, телекомментатором, снималась в различных проектах и радовала глаз зрителей. При этом серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года активно развивала свои актёрские навыки как в художественных, так и в документальных картинах.
Во время поездки в Канаду Евгения приняла участие в спортивной драме «Петрикор». Её коллегами по кадру были Алексей Серебряков и латвийская фигуристка Ольга Корсак. В российском сериале «Последний аксель» Медведева вновь сыграла себя, но её образ не был центральным, в отличие от фильма «Медведева против Медведевой», премьера которого состоялась недавно.
Документалка, которая описывает восхождение Евгении на Олимп, получилась объёмной и полной личных переживаний фигуристки.
«Сложно ли было пустить камеру в свою жизнь? Да. Это не то что даже от прессы отличается, это отличается даже от обычного разговора с людьми, потому что ты понимаешь, что говоришь какие-то вещи, которые, возможно, никогда осознанно на камеру не скажешь, но при этом это всё записывается, и всё равно, насколько бы ты ни хотел открыто говорить о каких-то своих переживаниях, понимаешь, что перед тобой камера. Ты говоришь, и тебе страшно, потому что это потом опубликуется, и кто как отреагирует — непонятно. Наверное, это чисто спортивное: как же репутация! А вот я тут сейчас скажу, что я действительно чувствовала! Что если скажу, что мне плохо? А что подумают люди? И это такое постоянное напряжение, лёгкое волнение, но ты его преодолеваешь. Это фильм про твои чувства. Где, как не здесь, говорить про себя?» — говорила Медведева.
Алина Загитова
А вот Алина Загитова появилась в кадре не одна, а со своим питомцем — собакой Масару. Олимпийская чемпионка 2018 года засветилась в эпизодической роли в расширенной версии фильма «Пальма», режиссёром которой был Александр Домогаров-младший.
Лента рассказывала историю овчарки по кличке Пальма, которая дожидалась своего хозяина в аэропорту около двух лет. Действия картины разворачивались в СССР в 1970-е годы.
Алина с удовольствием примерила новое амплуа и даже приехала в Страну восходящего солнца на премьеру фильма, где произнесла речь на японском языке.
«История о любви и дружбе между человеком и собакой, все трудности и испытания отражаются в этом прекрасном фильме. Особенно важно в это сложное время, в связи с COVID-19, увидеть дружбу и поддержку между людьми двух стран», — сказала Загитова.
Александр Плющенко
Обычно фигуристы занимаются сторонними проектами после завершения активной спортивной карьеры, но не Александр Плющенко. Гном Гномыч покоряет пьедесталы на турнирах, а параллельно пробует себя в кино. Евгений Плющенко поделился новостью, что его сына утвердили на главную роль в ремейке художественного фильма «Три мушкетёра». Партнёршей Александра станет дочь Тимати Алиса.
«Не спортом единым! Алиса Тимуровна и Александр Евгеньевич исполнят роли маленькой Миледи и мини-д’Артаньяна в продолжении трилогии легендарного фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» в компании Михаила Сергеевича Боярского и других культовых актёров советского кино. Ждём премьеру», — написал двукратный олимпийский чемпион.
Вполне возможно, что Плющенко-младший поразит мир своей игрой и станет крутым актёром.
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