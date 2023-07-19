Ученики Мишина тренируются уже в третьей стране за лето. В чём гений Профессора?

Мексика, Турция, Швейцария – география сборов группы Алексея Мишина в этом сезоне впечатляет. На этой неделе Стамбул сменился на Дюбендорф.

Алексея Николаевича любят и уважают на катках по всему миру – не одно десятилетие он проводит выездные семинары и делится своим опытом с иностранными спортсменами. Но в контексте отсутствия международных стартов такие сборы, выезды и сотрудничества очень важны для наших фигуристов.

Елизавета Туктамышева исполняет тройной лутц на сборах в Турции.

Второй внутренний сезон определённо окажется тяжелее. Вроде бы и география расширилась – города с аренами КХЛ, планируется реформирование Кубка Первого канала, новые форматы турниров продолжают жить. Но будущее российских фигуристов на мировой арене всё ещё туманно. Случатся ли какие-то изменения в позиции ISU? Может ли ситуация кардинально измениться по ходу сезона?

Бан не может не сказываться на психологическом состоянии и мотивации фигуристов. Спортсменам важно продолжать чувствовать себя частью международного сообщества – и такие выезды в другие страны, пусть и в межсезонье, помогают этому.

На международных сборах спортсмены Алексея Николаевича тренируются вместе с иностранными фигуристами. К примеру, в Турции с командой Мишина тренировались спортсмены команды Флорана Амодио – среди них Люк Экономидес из Франции и Милана Можейко из Латвии.

Елизавета Туктамышева в свои 26 лет продолжает спортивную карьеру и делится опытом с фигуристами по всему миру. Она могла закончить, но не делает этого – ведь если любишь своё дело, то продолжать в целом легко.

При этом в марте 2023 года фигуристка вот так высказывалась о продолжении карьеры: «У меня пока нет мыслей заканчивать. Но я бы и не хотела забегать вперёд. Посмотрим, как будут развиваться события, как будет развиваться моё мироощущение и что будет в следующем сезоне».

Мишин же делает всё, что в его силах, чтобы разнообразить подготовку к сезону. Он везёт фигуристку в Мексику – и поэтично отмечает в прессе, что едет так далеко лишь потому, что Лиза захотела искупаться с акулами.

Елизавета Туктамышева.

Приглашение международных мастеров в Россию сейчас кажется чем-то неосуществимым, но Мишин это делает. Бенуа Ришо выкроил время, чтобы поработать с учениками Профессора в Петербурге – в частности, ради работы с Евгением Семененко.

Зачем вообще было приглашать Ришо? В нашей стране такой выбор хореографов! Но дело совсем в другом.

Хорошую программу на сезон Семеменко мог поставить и у российских специалистов, но работа конкретно с Бенуа Ришо – это совершенно новый опыт, освежающий тренировочный процесс. О самой постановке на данный момент ничего не известно, но сам факт сотрудничества уже подогревает интерес публики. Даже если эту программу увидят только на внутренних стартах (не хотелось бы, но вариант такой возможен), это вклад в развитие фигуриста и в его желание соревноваться дальше.

Если рассуждать логически, внутри страны Женя достиг потолка – выиграл чемпионат России, заработал немало призовых. Дорога в мир пока закрыта. Какие цели ставить дальше? Ради чего кататься и вкладывать силы в тренировки, совмещая их с тяжёлой учебой? Ради дальнейшего самосовершенствования, фигуристу ещё есть куда расти и в исполнительском плане, и в техническом.

Наша федерация всячески пытается сделать внутренние старты интересными, и огромное спасибо ей за это – но вот это сохранение связей с мировым сообществом не менее важно.