Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Драматичная история любви Марии Бутырской: убийство гражданского мужа, роман с Башаровым, семья с хоккеистом Хомицким

«Убийца старался из тюрьмы позвонить». Как первая чемпионка мира из России потеряла любовь
Екатерина Авдонина
Драматичная история любви Марии Бутырской
Аудио-версия:
Комментарии
Гражданский муж Марии Бутырской пропал и больше не вернулся домой. Фигуристке пришлось самой вести расследование жестокого преступления.

В карьере Марии Бутырской было много взлётов и падений, но первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании никогда не сдавалась. Стальной характер помогал фигуристке в самые критические моменты, даже когда дело не касалось соревнований и тренировок.

Прежде чем обрести настоящее счастье, спортсменке пришлось пройти непростое испытание и навсегда попрощаться с любимым человеком. Гражданский муж Бутырской пропал и больше не вернулся домой. Мария в отчаянии взялась самостоятельно вести расследование жестокого преступления и, несмотря на боль, добилась успеха. Виновника поймали и посадили в тюрьму.

Как же это произошло?

Любовь, пропавшая в одночасье

Первую золотую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании России могла принести Ирина Слуцкая ещё в 1998 году, но фигуристка тогда осталась второй, а через год и вовсе не попала в заявку на турнир в Хельсинки. В финской столице настоящий спортивный подвиг совершила принципиальная соперница Слуцкой — Мария Бутырская. 27-летняя ученица Елены Чайковской полностью перезагрузила карьеру и была настроена бить один рекорд за другим, однако судьба готовила Марии сложнейшее испытание.

Мария Бутырская на ЧМ-1999

Мария Бутырская на ЧМ-1999

Фото: Graham Chadwick/Getty Images

До 2001 года Бутырская была счастлива в отношениях с бизнесменом Сергеем Стерляговым. Любовь и забота гражданского мужа дарили фигуристке уверенность и силы бороться за высшие награды, пока в одночасье она не лишилась всего этого. Уехав на гастроли в Италию, Мария и не представляла, что больше никогда не увидится с дорогим человеком.

Вернувшись домой, спортсменка не обнаружила Сергея дома. Стерлягов пропал. И лишь через некоторое время стало известно, что мужчина погиб. Его тело обнаружили закопанным рядом с трассой, где стояла его сгоревшая машина. Известие о смерти возлюбленного шокировало фигуристку, которая не могла поверить в произошедшее и ждала, когда сотрудники полиции раскроют тайну ужасного преступления. К большому сожалению Марии, расследование шло медленно и неэффективно, и тогда она решилась взять всё в свои руки.

Материалы по теме
«Маша просто исчезла». Почему знаменитая российская фигуристка сбежала с чемпионата мира
«Маша просто исчезла». Почему знаменитая российская фигуристка сбежала с чемпионата мира

Убийство из-за нелепой причины

По признанию Бутырской, поиски мужа она вела с его бывшей женой, которая первая забила тревогу после пропажи Стерлягова. Женщины самостоятельно осмотрели квартиру, где жил Сергей, и вскрыли его сейф, чтобы проверить содержимое. Затем они выписали последние звонки с его телефона и так вышли на человека, который совершил непоправимое.

Убийцей оказался мастер по изготовлению мебели: его Стерлягов нанял, чтобы сделать ремонт перед приездом фигуристки, однако что-то пошло не по плану, и работа не устроила Сергея, который отказался платить за неё. Мужчины повздорили, в результате чего один ударил другого по голове ножкой стула. Затем преступник обмотал голову жертвы полиэтиленовым пакетом, чтобы не залить кровью пол, и именно это стало причиной его кончины — бизнесмен задохнулся.

Марии было невероятно тяжело, но ей пришлось прийти на опознание в морг:

«Когда были похороны, невозможно было узнать человека. Его хоронили в закрытом гробу, но нас всех вызывали на опознание. В морг я заходила посмотреть. Я не поверила просто. Уже всё разложилось, не было ни носа, ничего. Опознали его только по цепочке или браслету», — вспоминала она в шоу «Секрет на миллион».

Мария Бутырская

Мария Бутырская

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Убийцу Сергея Стерлягова посадили в тюрьму на 13 лет. Казалось, все ужасы в жизни Бутырской закончились, но однажды преступник связался с фигуристкой, чем немало её напугал.

«Этот убийца мне старался из тюрьмы позвонить. Он мне писал, говорил: «Положите деньги на счёт, я расскажу, что случилось». Уже из тюрьмы. Это ужасно. Мне не надо ничего. Во-первых, было страшно и неприятно. Я даже проконсультировалась, мне сказали, что он продолжит вытягивать из меня деньги», — сказала спортсменка, которая не пошла на поводу у вымогателя и закрыла эту страницу истории навсегда.

Материалы по теме
«Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно». Трагедия лучшей фигуристки СССР
«Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно». Трагедия лучшей фигуристки СССР

Новая жизнь после ночного кошмара

Оправиться после такого потрясения Мария не могла ещё долго. Романы с актёром Маратом Башаровым и ресторатором Андреем Скачковым оказались кратковременными. Совсем другими оказались отношения с Вадимом Хомицким. Хоккеист на десять лет младше одаривал фигуристку знаками внимания, но та долго не воспринимала их всерьёз из-за большой разницы в возрасте. Но долго сопротивляться напору Хомицкого Бутырская не смогла.

Нежные ухаживания растопили сердце Марии, которая наконец была готова вновь довериться кому-то. Молодые люди просто наслаждались жизнью, пока Вадим не получил контракт в НХЛ — это значило, что ему нужно будет уехать в США, в то время как его возлюбленная должна была остаться в России, где открыла собственную школу фигурного катания. Тогда спортсмен решил укрепить их союз и предложил фигуристке обвенчаться в церкви — с тех пор они не расставались.

Вадим Хомицкий и Мария Бутырская

Вадим Хомицкий и Мария Бутырская

Фото: РИА Новости

В 2007 году у пары родился сын Владислав, через два года — дочь Александра, а в 2017 году на свет появился малыш Гордей. В семье Марии и Вадима произошли большие перемены, но родительские обязанности сделали их отношения лишь теплее. Спортсменка наконец позабыла тёмные времена и с головой погрузилась в материнство, не забывая при этом работать — тренировать будущих чемпионов по фигурному катанию.

По материалам шоу «Секрет на миллион», Starhit, 7Дней.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023