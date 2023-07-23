«Убийца старался из тюрьмы позвонить». Как первая чемпионка мира из России потеряла любовь

В карьере Марии Бутырской было много взлётов и падений, но первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании никогда не сдавалась. Стальной характер помогал фигуристке в самые критические моменты, даже когда дело не касалось соревнований и тренировок.

Прежде чем обрести настоящее счастье, спортсменке пришлось пройти непростое испытание и навсегда попрощаться с любимым человеком. Гражданский муж Бутырской пропал и больше не вернулся домой. Мария в отчаянии взялась самостоятельно вести расследование жестокого преступления и, несмотря на боль, добилась успеха. Виновника поймали и посадили в тюрьму.

Как же это произошло?

Любовь, пропавшая в одночасье

Первую золотую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании России могла принести Ирина Слуцкая ещё в 1998 году, но фигуристка тогда осталась второй, а через год и вовсе не попала в заявку на турнир в Хельсинки. В финской столице настоящий спортивный подвиг совершила принципиальная соперница Слуцкой — Мария Бутырская. 27-летняя ученица Елены Чайковской полностью перезагрузила карьеру и была настроена бить один рекорд за другим, однако судьба готовила Марии сложнейшее испытание.

Мария Бутырская на ЧМ-1999 Фото: Graham Chadwick/Getty Images

До 2001 года Бутырская была счастлива в отношениях с бизнесменом Сергеем Стерляговым. Любовь и забота гражданского мужа дарили фигуристке уверенность и силы бороться за высшие награды, пока в одночасье она не лишилась всего этого. Уехав на гастроли в Италию, Мария и не представляла, что больше никогда не увидится с дорогим человеком.

Вернувшись домой, спортсменка не обнаружила Сергея дома. Стерлягов пропал. И лишь через некоторое время стало известно, что мужчина погиб. Его тело обнаружили закопанным рядом с трассой, где стояла его сгоревшая машина. Известие о смерти возлюбленного шокировало фигуристку, которая не могла поверить в произошедшее и ждала, когда сотрудники полиции раскроют тайну ужасного преступления. К большому сожалению Марии, расследование шло медленно и неэффективно, и тогда она решилась взять всё в свои руки.

Убийство из-за нелепой причины

По признанию Бутырской, поиски мужа она вела с его бывшей женой, которая первая забила тревогу после пропажи Стерлягова. Женщины самостоятельно осмотрели квартиру, где жил Сергей, и вскрыли его сейф, чтобы проверить содержимое. Затем они выписали последние звонки с его телефона и так вышли на человека, который совершил непоправимое.

Убийцей оказался мастер по изготовлению мебели: его Стерлягов нанял, чтобы сделать ремонт перед приездом фигуристки, однако что-то пошло не по плану, и работа не устроила Сергея, который отказался платить за неё. Мужчины повздорили, в результате чего один ударил другого по голове ножкой стула. Затем преступник обмотал голову жертвы полиэтиленовым пакетом, чтобы не залить кровью пол, и именно это стало причиной его кончины — бизнесмен задохнулся.

Марии было невероятно тяжело, но ей пришлось прийти на опознание в морг:

«Когда были похороны, невозможно было узнать человека. Его хоронили в закрытом гробу, но нас всех вызывали на опознание. В морг я заходила посмотреть. Я не поверила просто. Уже всё разложилось, не было ни носа, ничего. Опознали его только по цепочке или браслету», — вспоминала она в шоу «Секрет на миллион».

Мария Бутырская Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Убийцу Сергея Стерлягова посадили в тюрьму на 13 лет. Казалось, все ужасы в жизни Бутырской закончились, но однажды преступник связался с фигуристкой, чем немало её напугал.

«Этот убийца мне старался из тюрьмы позвонить. Он мне писал, говорил: «Положите деньги на счёт, я расскажу, что случилось». Уже из тюрьмы. Это ужасно. Мне не надо ничего. Во-первых, было страшно и неприятно. Я даже проконсультировалась, мне сказали, что он продолжит вытягивать из меня деньги», — сказала спортсменка, которая не пошла на поводу у вымогателя и закрыла эту страницу истории навсегда.

Новая жизнь после ночного кошмара

Оправиться после такого потрясения Мария не могла ещё долго. Романы с актёром Маратом Башаровым и ресторатором Андреем Скачковым оказались кратковременными. Совсем другими оказались отношения с Вадимом Хомицким. Хоккеист на десять лет младше одаривал фигуристку знаками внимания, но та долго не воспринимала их всерьёз из-за большой разницы в возрасте. Но долго сопротивляться напору Хомицкого Бутырская не смогла.

Нежные ухаживания растопили сердце Марии, которая наконец была готова вновь довериться кому-то. Молодые люди просто наслаждались жизнью, пока Вадим не получил контракт в НХЛ — это значило, что ему нужно будет уехать в США, в то время как его возлюбленная должна была остаться в России, где открыла собственную школу фигурного катания. Тогда спортсмен решил укрепить их союз и предложил фигуристке обвенчаться в церкви — с тех пор они не расставались.

Вадим Хомицкий и Мария Бутырская Фото: РИА Новости

В 2007 году у пары родился сын Владислав, через два года — дочь Александра, а в 2017 году на свет появился малыш Гордей. В семье Марии и Вадима произошли большие перемены, но родительские обязанности сделали их отношения лишь теплее. Спортсменка наконец позабыла тёмные времена и с головой погрузилась в материнство, не забывая при этом работать — тренировать будущих чемпионов по фигурному катанию.

По материалам шоу «Секрет на миллион», Starhit, 7Дней.