Дэвис и Смолкин дебютируют за Грузию. Расписание турнира в Лейк-Плэсиде

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выйдут на соревновательный лёд впервые за полтора года. В последний раз они выступали на Олимпийских играх в феврале 2022 года, представляя Россию, а теперь покажут новые программы в цветах сборной Грузии на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде 1–2 августа.
Об участии дочери Тутберидзе с партнёром в соревнованиях стало известно благодаря комментарию пресс-службы сборной Грузии.
«Глеб и Диана готовятся начать спортивный сезон выступлением на турнире в Лейк-Плэсиде. Думаем, что эти планы уже не изменятся», — приводит слова представителя пресс-службы Федерации фигурного катания Грузии ТАСС.
Турнир в Лейк-Плэсиде – отчасти уникальный, потому что создан исключительно для танцоров. Ни пар, ни одиночников – только танцевальные дуэты. Проводится с 2015 года, в 2020-м был отменён из-за пандемии коронавируса, как и многие другие соревнования ISU.
Пять раз Ice Dance International выигрывали американцы, в 2015-м – пара из Израиля Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко, в 2019-м – испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас. В юниорском разряде на третьей ступени пьедестала однажды стояли россияне Ксения Конкина и Георгий Ревия, ещё не взявший грузинское гражданство.
На что рассчитывать Дэвис и Смолкину?
Очевидно, мы узнаем это, когда судьи выставят оценки. Диана и Глеб покажут новый ритм-танец под музыку Майкла Джексона (использованы песни Bad, Liberian Girl и Cheater).
Произвольный, вероятно, останется тот же, который фигуристы готовили к прошлому сезону, но не показали на соревнованиях. «Хореографы – Бенуа Ришо, Елена Новак, Алексей Киляков. Музыкальное оформление – Седрик Тур», – писала Диана.
«Участвуют в соревнованиях, значит, подойдут в своей оптимальной форме, не знаю, в максимальной или нет. Если заявили — будут участвовать. Переживания из‑за дебюта? Мы все переживаем, каждый о своём», — так Татьяна Тарасова оценила скорое выступление бывших российских фигуристов в комментарии для «Матч ТВ».
Список участников
Ранее неофициально анонсировалось участие экс-россиянина и экс-белоруса Ивана Десятова с американской партнёршей Изабеллой Флорес, но в официальном списке пары не оказалось.
Расписание
2 августа (среда)
Ритм-танец – 2:00 – 5:05
Произвольный танец – 23:50 – 3:10
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