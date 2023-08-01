«Лучшие фигуристы всегда были из России». Как звезда фильма «Барби» связана с фигуркой?

Марго Робби снималась в роли самой скандальной американской фигуристки и за это время узнала очень многое об этом виде спорта.

Голливудская киноновинка «Барби» стремительно покоряет мир! Страшно представить, сколько постановок в фигурном катании может ждать нас в новом сезоне по мотивам знаменитого фильма, ведь фигуристы лихо подхватывают тренды. Даже в прошлом сезоне, ещё до выхода «Барби» на большие экраны, в образе знаменитой куклы выступала чемпионка Европы Анастасия Губанова.

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Накроет ли Барбимания фигурное катание с ударной силой — нам только предстоит узнать. Но о том, что фигурное катание влюбило в себя главную звезду популярного фильма Марго Робби, уже известно.

О том, как это произошло, читайте в материале «Чемпионата».

Марго снялась в роли самой скандальной американской фигуристки

Марго Робби тесно познакомилась с фигурным катанием, когда получила главную роль в спортивной трагикомедии «Тоня против всех». Кинокартина рассказывает историю американской фигуристки Тони Хардинг, которая приобрела огромную известность из-за нападения на её соперницу Нэнси Керриган незадолго до Олимпиады 1994 года. До съёмок фильма Робби не была в курсе этого скандала — ей было всего лишь четыре года, когда он произошёл. Перед прочтением сценария актриса не знала, что фильм будет основан на реальных событиях. То, что ей предстоит воплотить в кадре реальную историю, очень воодушевило её. Марго не терпелось поделиться своим видением судьбы Хардинг.

«Главное, что руководит всеми действиями Тони, — это жажда тепла и любви, которых она не получила от своей матери. Эта её жажда нашла выход в стремлении во что бы то ни стало получить признание в фигурном катании. Мне кажется, это была её версия американской мечты», — делилась Марго в интервью «Кинопоиску».

Робби очень прониклась судьбой Тони и не спешила винить фигуристку во всех бедах. Актриса считает, что всё произошедшее с Хардинг — последствия её психологических травм.

«Жизнь с матерью, которая никогда не давала тебе почувствовать любовь и ласку, мне кажется, может оказать даже более сильное и долгоиграющее, разрушающее воздействие на личность, чем физическое насилие. Физическое насилие чудовищно. А комбинация и того, и другого — это просто ад. Я и правда вижу во многом случившемся последствия её отношений с матерью», — рассказывала Робби.

Перед съёмками фильма Марго удалось пообщаться с Тоней лично — для неё это было очень важно.

«Читая сценарий, я прониклась неподдельной симпатией к ней. Не думаю, что многие, будучи на её месте, смогли бы добиться в жизни того, чего достигла Тоня. Уж слабачкой её точно не назовёшь. Тем удивительнее оказалась для меня личная встреча с ней, когда я увидела перед собой очень мягкую и милую женщину. Она даже предложила мне свою помощь в тренировках. Не говоря уже о том, что всячески поддерживала нас во время съёмок.

Если честно, то я совершенно не уверена в том, как бы повела себя на её месте. Не думаю, будто это просто — воспринимать тот факт, что о твоей жизни снимается фильм. Тем более после всех обвинений в её адрес», — рассказывала Марго «Городу женщин».

Марго Робби в роли Тони Хардинг Фото: Кадр из фильма «Тоня против всех»

Марго готовилась к роли Тони четыре месяца и ощутила все трудности фигурного катания

До съёмок «Тони» Марго никогда не занималась фигурным катанием, тем не менее она уверенно стояла на коньках. Дело в том, что Робби — большая фанатка хоккея, она даже состояла в любительской команде. Однако актриса признавалась, что катание на хоккейных коньках очень сильно отличается от катания на фигурных, поэтому ей фактически пришлось начинать с нуля.

Тренировала Марго Сара Кавахара — хореограф Нэнси Керриган. Актриса признавалась, что без неё никогда не справилась бы с ролью фигуристки. Тренировалась Робби пять дней в неделю на протяжении четырёх месяцев. За это время актриса в полной мере ощутила все трудности фигурного катания. Первое время девушка чувствовала себя разбитой после тренировок и едва ли могла нормально передвигаться. Но потом вошла во вкус и стала получать удовольствие от фигурного катания. Даже многочисленные травмы, полученные на льду, не заставили Марго пожалеть о том, что она согласилась на такую сложную роль.

«Синяков и шишек я, конечно, заработала уйму, плюс самые жуткие волдыри на свете, а ещё грыжу диска на шее… Но оно того стоило», — делилась Робби. Актриса призналась, что после окончания съёмок ещё долго скучала по льду.

Марго Робби в роли Тони Хардинг Фото: Кадр из фильма «Тоня против всех»

Большинство трюков Марго выполняла сама, но, конечно, дотянуться до уровня настоящей фигуристки за четыре месяца тренировок было невозможно. Поэтому без помощи профессиональных фигуристок было не обойтись. Подменяли Марго малоизвестные спортсменки Анна Малкова и Хайди Мунгер, которые прокатывали самые сложные части программ Хардинг и исполняли прыжки. Девушки обладали всеми тройными прыжками, за исключением акселя.

Как же тогда был воссоздан знаменитый триксель, которым владела Тоня? Ответ прост: компьютерная графика. Создателям кинокартины не удалось найти фигуристку, которая смогла бы исполнить тройной аксель для фильма, поэтому пришлось прибегнуть к хитрости и прибавить дополнительный оборот к дупелю дублёрши. Интересно, а обращались ли создатели «Тони» к нашей Лизе Туктамышевой? Что-то подсказывает, что она бы от такого опыта не отказалась!

Кстати, Марго в курсе мощи наших фигуристов, о чём призналась в интервью «Кинопоиску».

«Лучшие фигуристы всегда были из России. Боже мой, как же звали ту потрясающую пару фигуристов — русских чемпионов? Не могу сейчас вспомнить имён, хотя видела столько их невероятных выступлений…» — делилась Марго.

После съёмок «Тони» Робби по-другому посмотрела на фигурное катание. Актриса на своём опыте поняла, какой адский труд стоит за этим прекрасным видом спорта, и прониклась уважением ко всем фигуристам.

«За всей видимой лёгкостью, которую спортсмены демонстрируют на льду, стоят огромный труд, бесчисленное множество травм и падений и фантастическое стремление к поставленным целям», — сказала Марго.