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Российская фигуристка Софья Самоделкина берёт гражданство Казахстана: последние новости, комментарии

Самоделкина переходит в сборную Казахстана? В федерации ничего не комментируют
Валерия Кукалева Анастасия Матросова
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Софья Самоделкина
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Следим за возможной сменой паспорта одной из лучших фигуристок России.

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина может сменить спортивное гражданство в условиях международного бана: источники издания «РИА Новости Спорт» сообщили, что спортсменка хочет выступать за Казахстан.

По данным издания, Самоделкина уже уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о своём желании сменить гражданство, однако на данный момент организация переход ещё не одобрила.

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Источник: Самоделкина планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан
Фигуристка уже получила паспорт?
Live Анастасия Матросова

Достаточно прохладно прокомментировала возможный переход Софьи тренер Татьяна Тарасова для «СЭ»:

«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!».

В комментарии для «Матч ТВ» Татьяна Анатольевна была более сдержанной: «Мне кажется, что Софье там будет лучше».

14:41 Валерия Кукалева

По данным «Спорт-Экспресса», федерация не хочет отпускать фигуристку в другую страну, ведь Самоделкина входила в состав сборной России.

«Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь в том числе на кейсе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Одной из опций может быть финансовая компенсация, как в случае с танцорами, однако она не прописана юридически», – сообщил источник.

14:19 Валерия Кукалева

Фигуристка уже получила паспорт?

Софья Самоделкина

Источник «Матч ТВ» сообщает, что спортсменка уже получила паспорт новой страны.

«Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у неё родственник в семье рождён в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждёт открепления от Федерации фигурного катания на коньках России», — цитирует слова источника издание.

14:16 Валерия Кукалева

Ну, а федерация фигурного катания России, разумеется, ничего не комментирует.

«Я не могу вам ответить ничего», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган «Р-Спорту».

14:14 Валерия Кукалева

Первой возможный переход прокомментировала мама Софьи.

«Вы узнавайте у федерации, пожалуйста. Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить», – сказала Марина Самоделкина «Р-Спорту».

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