Самоделкина переходит в сборную Казахстана? В федерации ничего не комментируют

Достаточно прохладно прокомментировала возможный переход Софьи тренер Татьяна Тарасова для «СЭ»:

«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!».

В комментарии для «Матч ТВ» Татьяна Анатольевна была более сдержанной: «Мне кажется, что Софье там будет лучше».