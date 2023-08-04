Самоделкина переходит в сборную Казахстана? В федерации ничего не комментируют

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина может сменить спортивное гражданство в условиях международного бана: источники издания «РИА Новости Спорт» сообщили, что спортсменка хочет выступать за Казахстан.
По данным издания, Самоделкина уже уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о своём желании сменить гражданство, однако на данный момент организация переход ещё не одобрила.
Достаточно прохладно прокомментировала возможный переход Софьи тренер Татьяна Тарасова для «СЭ»:
«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!».
В комментарии для «Матч ТВ» Татьяна Анатольевна была более сдержанной: «Мне кажется, что Софье там будет лучше».
По данным «Спорт-Экспресса», федерация не хочет отпускать фигуристку в другую страну, ведь Самоделкина входила в состав сборной России.
«Сторона фигуристки требует ее отпустить, основываясь в том числе на кейсе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Одной из опций может быть финансовая компенсация, как в случае с танцорами, однако она не прописана юридически», – сообщил источник.
Фигуристка уже получила паспорт?
Источник «Матч ТВ» сообщает, что спортсменка уже получила паспорт новой страны.
«Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у неё родственник в семье рождён в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждёт открепления от Федерации фигурного катания на коньках России», — цитирует слова источника издание.
Ну, а федерация фигурного катания России, разумеется, ничего не комментирует.
«Я не могу вам ответить ничего», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган «Р-Спорту».
Первой возможный переход прокомментировала мама Софьи.
«Вы узнавайте у федерации, пожалуйста. Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить», – сказала Марина Самоделкина «Р-Спорту».
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