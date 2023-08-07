«Называет кумиром Анну Щербакову». Личный опыт мамы юной фигуристки

Фигурное катание существует не только в Москве и Санкт-Петербурге. В этом мы точно убедились в прошлом сезоне, когда наши фигуристы соревновались исключительно внутри страны. Безусловно, в регионах этот вид спорта развивается медленнее, чем в столицах. Тем не менее спрос на него огромный, и, возможно, будущая чемпионка сейчас катается на самом обыкновенном катке.

В конце концов, Алина Загитова тоже когда-то начинала в Ижевске, а затем покорила весь мир.

О том, каково растить юную фигуристку в регионе «Чемпионату», рассказала Анна Назарова — мама девятилетней Маргариты из Оренбурга.

«Выбирали между фигурным катанием и художественной гимнастикой»

Мы с мужем всегда очень любили фигурное катание. Это очень красивый вид спорта, даже шикарный. Он восхищает, приводит в восторг, за ним интересно наблюдать. Всегда смотрим соревнования по телевизору, интересуемся — особенно, конечно, сейчас, когда уже дочь занимается. Можно даже назвать нас фанатами фигурного катания — в хорошем смысле!

В августе будет ровно пять лет, как наша Маргарита занимается фигурным катанием. Сейчас ей девять лет, на коньки встала в четыре года. Именно тогда мы решили, что пора её куда-нибудь отдать. Дети, по нашему мнению, должны быть задействованы максимально рано, потому что свободное время, как правило, сегодня не идёт им на пользу. По крайней мере, такая позиция у нас с мужем.

Куда отдать дочь? Выбирали между фигурным катанием и художественной гимнастикой. Преимущественно решение принимала я. Рассматривала именно эти два вида. Идея отправить Марго — так у нас принято называть Маргариту — на какие-нибудь танцы меня не вдохновляла. Я сама в детстве немного ими занималась, и, на мой взгляд, это слишком просто. Да и пойти на танцы можно в любом возрасте — не опоздаешь. А ребёнка, который занимался фигурным катанием или художественной гимнастикой, там потом с руками и ногами оторвут!

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

У девочки нашей очень нежный характер. Такая она вся чувствительная, тонкая натура, красивая Дюймовочка! Фигурное катание и художественная гимнастика — как раз для неё: очень красивые виды спорта для девочек! Правда, художественная гимнастика, насколько я знаю, не очень сильно развита в Оренбурге. Есть, безусловно, клубы, девочки туда ходят, но всё это в основном коммерческие организации. Поэтому мы записались на фигурное катание в ледовом дворце «Кристалл», который относится к спортивной школе олимпийского резерва №1 им. Н. С. Гейтца. С четырёх до шести лет ходили в обычную оздоровительную группу: что-то вроде платного кружка. А в шесть лет Маргарита поступила на бюджет в спортивную группу. Прошла специальный отбор и с тех пор занимается бесплатно.

Мне нравится, что наша спортшкола — это государственное учреждение, а не какая-то коммерческая организация. Чувствуется серьёзный уровень. К тому же изначально мы жили буквально в 10 минутах ходьбы от ледового дворца. Территориально было очень удобно. Но и когда переехали за город в прошлом году, не было и мысли бросить, из-за того что нужно теперь дольше добираться. Потратить 20 минут на машине — это тоже недолго.

«Валерия Шульская участвовала в прошлом сезоне в Гран-при России»

«Кристалл» — не единственный ледовый дворец и каток в Оренбурге. Отделение фигурного катания есть ещё в посёлке Ростоши. В принципе, это практически в городе. Там находится спорткомплекс «Юбилейный», в котором есть каток. Однако подготовка, по-моему, у них слабее. В «Кристалле» есть девочки с очень хорошими результатами. Мастер спорта Валерия Шульская, например, участвовала в прошлом сезоне в Гран-при России, и мы смотрели на неё по телевизору. Она заняла шестое место и достойно защитила честь нашей школы. А этим летом её основного тренера и по совместительству главного тренера нашей школы Елену Ивановну Михайлову наградили Почётной грамотой Министерства спорта. Это показатель огромного профессионализма и признания на самом высоком уровне.

Есть у нас и девочки помладше, которые участвовали во всероссийских соревнованиях. А вот о подобных успехах воспитанников «Юбилейного» не слышала. Наоборот, оттуда переходят к нам. Буквально недавно перешла девочка-ровесница или чуть младше Маргариты, хотя в Ростошах показывала достаточно хорошие результаты. И она не одна такая. Дело в том, что в «Кристалле» сильная прыжковая школа. Если какие-то азы везде плюс-минус одинаковые, то в отношении прыжков у нас подготовка сильнее.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Раз в год в нашей школе проводятся престижные соревнования памяти В. С. Черномырдина, и на них можно выполнить мастера спорта. Сделать это можно далеко не на каждом турнире. Приятно осознавать, что наш ледовый дворец организовывает такие важные соревнования.

Вообще, у «Кристалла» довольно долгая история, и он достаточно знаменит. Я считаю эту школу фигурного катания по праву лучшей в Оренбурге, как и тренеров, которые в ней работают. Конкретно наш тренер — мастер спорта, настоящий профессионал, очень грамотно обучает детей. Её стаж работы — около 15 лет, и мы полностью ей доверяем.

А ещё у нас есть отделение синхронного катания. Команда «Пируэт» ездит на соревнования, занимает места и отлично представляет наш город.

«Мамочки и папочки хотят, чтобы их дочки и сыночки также круто катались»

Детей на фигурное катание в Оренбурге приходит много. В «Кристалле» активно ведутся наборы. Проходят они летом, чтобы с началом учебного года дети как раз приступили к спортивным занятиям. Желающих — куча.

Возможно, этим спортом многие интересуются в том числе из-за продвижения фигурного катания по ТВ. Русские фигуристки — самые крутые, что на протяжении многих лет подтверждают соревнования. Это тоже подогревает интерес: у нас такие классные девчонки, так интересно за ними наблюдать! Естественно, мамочки и папочки хотят, чтобы их дочки, да и сыночки, также круто катались, поэтому и отдают в фигурное катание. С каждым годом наблюдаю в «Кристалле» всё новые и новые группы. Малышей приходит всё больше и больше.

Сейчас сложно вспомнить, сколько занималась дочь в первый год на катке. Наверное, где-то три раза в неделю по 45 минут — это одна ледовая тренировка. Помимо льда, была общая физическая подготовка (ОФП). С неё мы и начинали, когда записались в школу. Нас взяли, и с августа мы стали заниматься ОФП в кроссовках. На лёд вышли в сентябре. Кроме ОФП, никаких дополнительных тренировок не было: такой лайт-режим.

«Коньки выдали профессиональные — от фирмы Edea: абсолютно новые и дорогие»

Первые коньки покупали на Avito с рук. Тогда, совсем «зелёные», мы ничего не знали. Детей у нас двое, но дочка одна, и фигурное катание оказалось для нас в новинку. Мы не владели никакой информацией: что нужно, куда нужно, зачем… Столкнулись с этим впервые.

Мы были готовы купить новые коньки и, когда нам сказали, какие нужны, поехали в магазин. В Оренбурге на тот момент было два магазина, где продавали коньки. К сожалению, на такую маленькую девочку ничего не оказалось. Мы растерялись, обратились к тренеру. Она подсказала, что многие родители ищут коньки на Avito. Так оно и есть. Либо друг у дружки перекупают, когда знакомы и хорошо общаются. Некоторые покупают коньки даже по объявлению из других городов. Мы так ещё ни разу не рисковали. Вдруг не подойдут? Но я понимаю, почему так поступают: потому что здесь действительно порой невозможно найти что-то подходящее.

В общем, последовали совету тренера и нашли на Avito коньки: обычные, в хорошем состоянии. Где-то за 4-5 тысяч. Прокатались в них около года.

Конечно, они не считались профессиональными. Больше для любителей. Вторые были той же фирмы, тоже с Avito и примерно за ту же стоимость: брали, потому что выросла нога. Третьи купили более профессиональные, но также подержанные с Avito и в районе 4-5 тысяч.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Потом уже четвёртые были достаточно профессиональные, но снова с рук: обошлись, можно сказать, дёшево — где-то в 7 тысяч. При этом они были практически новые: мальчик покатался и бросил. По размеру оказались немножко на вырост. Но мы рискнули и взяли, хотя нужно брать в размер: это небезопасно. Максимум — плюс один сантиметр по стельке. У нас было чуть больше, но очень уж удачные были коньки, а достойные варианты найти сложно. Поэтому мы их взяли, посоветовавшись с тренером, и купили обычную дополнительную стельку.

Я сама себе так делаю: у меня маленький размер ноги 35-36, а в магазинах обувь обычно с 36-го. Поэтому, если очень что-то понравится, я вставляю ещё одну стельку, и размер становится как бы поменьше. Маргарите сделали так же, и она прокаталась в четвёртых коньках примерно два сезона. Текущие профессиональные коньки достались нам бесплатно от спортивной школы.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

На самом деле, такого раньше не практиковалось, чтобы в нашей спортшколе выдавали бесплатно коньки, одежду и так далее. Но произошли какие-то перемены, возможно, появилась заинтересованность со стороны. В итоге детям из нескольких групп выдали коньки.

Коньки выдали профессиональные — от фирмы Edea: абсолютно новые и дорогие. Стоят где-то 60 тысяч. Также нам выдали спортивную форму: футболки для ОФП и термоодежду — брюки и кофту. Всем детям одинаковые.

Маргарита до сих пор катается в этих штанишках. А вот кофту используем редко: у нас их много на смену. Кроме того, выдавали наколенники: мы ими не пользуемся, но тем не менее. Ещё чехлы для лезвий.

На самом деле, это всё очень здорово и круто! Мы счастливы, что детей экипировали, и надеемся, что у этой истории будет продолжение. Нашей группе особенно повезло: коньки очень красивые, новые, со стразиками. На них катаются многие фигуристки высокого уровня. Потом мы должны будем их сдать, и они достанутся по наследству следующим деткам.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Менять коньки приходится мере роста ноги, у всех это индивидуально. У Маргариты нога растёт в среднем на размер за учебный год. Также длится спортивный сезон: с сентября по май. Так что примерно раз в год мы их и меняем. Последние нам выдали в ноябре, мы их сразу обули и начали привыкать — процесс небыстрый. Сейчас пока катаемся в них, а дальше — не знаем. Либо будем спрашивать у мамочек из нашей школы: вдруг кому-то стали малы коньки, которые бесплатно выдавали, а нам подойдёт размер. Либо будем искать самостоятельно, как всегда и делали: на том же Avito. Или новые купим.

За пять лет нам ещё не приходилось покупать дорогущие коньки, не было необходимости. Единственное, что мы купили, это лезвия для четвёртых коньков. В «Кристалле» есть человек, который занимается лезвиями, он открутил нам старые и прикрутил новые. Мы прекрасно в них прокатались, но недолго: через полгода выдали новые коньки с такими же классными лезвиями.

«Контракт подписали на полгода. Первая посылка к нам уже пришла»

Если не считать того, что нам выдали в спортшколе, одежду для тренировок мы покупаем и покупали всегда сами. Ищем её, например, в интернете с другими мамочками. Общаемся — кто что где видел. Есть ряд организаций, которые специально шьют одежду для фигуристов. В том же «Инстаграме»* смотрим. Многие заказывают в одном и том же месте. Также в Оренбурге раньше был магазин, где мы купили дочке первый комбинезон для тренировок на льду, но он уже закрылся.

Для самых первых занятий нам подошли дутые штаны, жилетка, свитер. Сейчас, как мне известно, в нашем городе лишь один магазин с одеждой для фигурного катания. В нём мы покупали специальные колготки с застёжками для коньков, первое соревновательное платье, когда у Марго ещё не было, по сути, никакого соревновательного разряда: в пять-шесть лет она выступала на «Юном фигуристе». Платье стоило 3 тысячи, позже его продали.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Ещё в Оренбурге есть замечательная швея: её знает весь наш «Кристалл», и половина заказывает у неё платья и костюмы для выступлений. Нашей группе она также шила одинаковые спортивные кофты с именами и фамилиями, чтобы мы на соревнованиях в другом городе смотрелись единой командой. Два года в них откатались, но теперь дети повзрослели и хотят чего-то индивидуального.

Последние наши покупки были в интернет-магазине Dreamstyle Sport: яркий синий комбинезон со стразами и красный лонгслив. Нам очень понравилось, а в июне этот магазин объявил конкурс в соцсетях на амбассадоров своего бренда. Мы тоже участвовали: нужно было всего лишь выложить видео или фото и поставить отметки о конкурсе. Я выложила видео дочки как раз в синем комбинезоне этого бренда, и в итоге нас выбрали!

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Недавно мы подписали контракт. Всего в качестве новых амбассадоров набрали 13 человек, среди которых есть очень достойные, довольно известные в своём кругу фигуристки. Одну мы первый раз открыли для себя на последнем чемпионате России — Веронику Яметову. Очень талантливая девочка, нам с мужем безумно понравилась. Я приятно удивилась, что она в списке этих амбассадоров. Дочка обрадовалась: как здорово быть в команде с такой крутой фигуристкой! Теперь Маргарите будут отправлять модную спортивную одежду: это очень классный опыт, тем более нам нравится продукция этого бренда. Ткань хорошая, всё красиво: на льду дочка чувствует себя принцессой. Очень здорово!

Контракт подписали на полгода. Первая посылка к нам уже пришла. Очень рады и горды, что выбрали нашу дочку! Постараемся продвигать их бренд. Верим, что он будет развиваться, а мы вместе с ним. Маргарита с удовольствием носит его вещи!

«Нужно понимать: это отнюдь не дешёвый вид спорта»

На подкатки сейчас мы практически не ходим. Хватает нагрузки, которую дают в спортшколе. В данный момент у нас облегчённый режим, так как лето. Но всё равно нужно тренироваться. Как таковых каникул, по сути, нет. Марго ходит на массовые катания, которые есть в тех же Ростошах. Папа проявляет инициативу и с удовольствием тренирует её, если мы ездим на каток самостоятельно. Не сказать, что он сильный специалист, но за то время, как дочь занимается, конечно, многое узнал и может где-то подсказать, направить.

Подкатки в Оренбурге, естественно, имеют место быть. Кругом объявления: опять же на Avito вбиваешь и находишь «тренер по фигурному катанию». Цены, в принципе, доступные. В зависимости от квалификации тренера. Кто-то дороже берёт, кто-то дешевле. Есть совсем юные девочки, которые не тренеры, но могут научить ребёнка стоять на коньках или чему-то большему.

У нас имелся такой опыт: Маргарита каталась у достаточно юной девушки, и она ей помогла, хорошо поднатаскала в своё время.

В целом, если отдавать ребёнка в фигурное катание, нужно понимать: это отнюдь не дешёвый вид спорта — одежда, коньки, какой-то инвентарь, соревнования, при необходимости и желании — подкатки. Достаточно дорого, если заниматься на результат. Если просто для здоровья, то в нашей спортшколе это бесплатно с шести лет. А ездить на соревнования необязательно.

«Стараемся по возможности попасть на все выездные старты»

С костюмами для соревнований у нас был разный опыт. Первый, как я говорила, покупали в специализированном магазине. Второй заказывали у нашей знаменитой в Оренбурге швеи. Она профессионал своего дела, очень любит его, всё делает с душой. Знаю, кто-то имел практику заказывать у другой, но не остался доволен. Кто-то заказывает костюмы в другом городе. Но в основном все в нашей группе идут к этой швее. И не только в нашей: к ней обращается едва ли не половина «Кристалла»!

Мы не исключение. Первый действительно такой настоящий костюм шили у неё. У нас был образ Розовой пантеры — первая серьёзная программа. Это третий, второй и первый юношеские разряды. Нам сшили потрясающий костюм, в котором Марго откаталась два года.

Костюм для новой программы собирались снова заказать у этой швеи, но поздно обратились — в мае. Выяснилось, что место есть только на январь, а мы начинаем кататься на соревнованиях плюс-минус с октября-ноября. Не хотелось бы выступать в старом платье, поэтому купили его у родителей девочки, которая уже выступала под музыку к нашей новой программе. Платье практически новое, мы только подогнали его по фигуре.

Оно очень красивое и идеально подходит Маргарите. С нетерпением ждём, когда выйдем в нём на соревнования!

Вообще, в соревнованиях участвуем достаточно часто. Стараемся по возможности попасть на все выездные старты — в зависимости от работы мужа. Также есть местные турниры. Максимальный порог соревнований, наверное, 15 за год.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

За каждое соревнование нужно платить. Прописывается это как благотворительный взнос. В него входят и оплата работы судей, и подарки детям, и медали с грамотами для призовых мест. Если выезжаем в другой город, то всё, естественно, за счёт родителей: дорога, питание, проживание, те же взносы.

Тренер всегда спрашивает, кто поедет на соревнования. Активные родители сами любят искать, где можно выступить. Потом рассказывают остальным, собирается группа, тренер отправляет заявку. В основном едут все, хотя это по желанию и можно не ехать, ограничиться местными соревнованиями. Просто местных недостаточно. Если ребёнок никуда не выезжает, то будет неуверенно чувствовать себя на льду, не станет развиваться. Поэтому выезды необходимы. Чем больше, тем лучше. Обычно у нас все родители стремятся поехать на соревнования. Ищут самостоятельно квартиры в других городах. Всё — ради детей.

«Когда учат новые прыжки, всегда падают»

Про успешность. Могу сказать, что сезон-2021/2022 у дочки выдался успешнее, занимала первые, третьи места. Неплохо себя показывала. А минувший сезон с переходом на первый юношеский дался тяжело. Во-первых, дочка переобула коньки: другая фирма, более жёсткие и совершенно нераскатанные. Марго привыкла, что раньше до неё в коньках уже кто-то катался. Впервые часть сезона ушла на то, чтобы прокатать коньки под себя. Это сложно. Также она выросла. Всегда была самой маленькой в группе, а тут вытянулась на пару сантиметров, и это заметно сказалось на прыжках.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Теперь Маргарита не самая маленькая в группе, но в целом у неё очень хорошее телосложение для фигурного катания, о чём всегда говорит тренер. Есть все природные данные, некоторые личные черты характера, правда, мешают: стеснительность, неторопливость. Порой она сильно осторожничает, а нужно, наоборот, быть посмелее. Думаю, как раз благодаря спорту она окрепнет морально для дальнейшей взрослой жизни. Самое главное, что ей очень нравится фигурное катание. Это уже часть её жизни.

Из прыжков она прыгает одинарный аксель — это полтора оборота. Все двойные практически делает: тулуп, сальхов, риттбергер, флип, с переменным успехом — двойной лутц. Нередко случаются недокруты, но мы очень надеемся, что скоро она начнёт докручивать их стабильно. Когда прыгает на полу в кроссовках, всё докручивает, даже перекручивает!

Недавно их группа первый раз пробовала на льду двойной аксель. Пока у Марго он не получается — довольно непростой прыжок. Она падала, но ничего: когда учили полуторный аксель, тоже много падала, а в итоге научилась и сейчас щёлкает его как семечки. Может, хоть 50 раз подряд прыгнуть! Когда учат новые прыжки, всегда падают.

«Приезжал достаточно известный тренер из Санкт-Петербурга — Кирилл Давыденко»

Мы ещё не ездили ни на одни сборы, хотя в нашей группе есть дети, которые на них были. У всех ведь разный психологический порог готовности: кто-то раньше взрослеет, кто-то позже. Когда мы в прошлом году разговаривали с тренером о сборах, она сразу сказала, что для Маргариты в них смысла нет. Дочка пока не готова. Чтобы ехать на сборы, нужно более осознанно размышлять. А Маргарита ещё такая девочка-девочка, ей надо хотя бы годик подрасти.

Отправить Маргариту на сборы думаем в следующем году, когда ей исполнится 10 лет. В более маленьком возрасте, мне кажется, рано.

А так, в этом году у нас проходили сборы для фигуристов прямо в Оренбурге. Приезжал достаточно известный тренер из Санкт-Петербурга — Кирилл Давыденко. Он проводил занятия в ледовом дворце, где тренируются хоккеисты. Участвовала в них примерно треть нашей группы, а у нас в ней 17 человек. Сборы дорогостоящие, но было удобно, что не нужно никуда ехать, все две недели специалисты находились здесь.

«Режим был такой: подъём в шесть-семь утра, затем тренировки»

В сентябре Марго пойдёт в третий класс, и пока мы не знаем, как будем совмещать тренировки и учёбу. Во втором классе она уроки не пропускала, но в первом такое бывало.

Дело в том, что в течение учебного года в «Кристалле» проводят дополнительные массовые катания, которые идут в 11-12 часов. У нас в это время стояли уроки, поэтому приходилось с них иногда сбегать. Но успеваемость Маргариты никак не пострадала: она умница, легко схватывает новые знания. Вообще, фигуристы, по-моему, более дисциплинированные, организованные и сообразительные, чем дети, которые ничем не занимаются. Да и я сама просила учительницу сообщать мне, если обнаружит у дочки какие-то пробелы в учёбе. У нас никогда в приоритетах фигурное катание не стояло выше образования. Маргарита — отличница и всё успевает.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

В прошлом году мы переехали за город, и перешли в другую школу, точнее, в лицей, и стали учиться во вторую смену. Учёба начиналась в 13 часов. Мы успевали и на основные утренние тренировки, и на массовки. Потом уже ехали в лицей. Всё было в очень активном ритме.

Режим был такой: подъём в шесть-семь утра, затем тренировки. Их могло быть четыре-пять подряд или с перерывами. С катка сразу ехали в лицей, переодевшись в школьную форму: её мы брали с собой. По дороге Маргарита что-то перекусывала, потому что до этого только завтракала, а потом есть уже некогда. Хорошо, что после первого урока у неё шёл обед — голодать не приходилось. Со школы она возвращалась в районе пяти-шести вечера. Чаще шести. Ужин, уроки, какие-то дела, может быть, успевала погулять полчасика — редко это всё. Плюс домашняя растяжка, по которой нужно отправлять фото/видеоотчёты тренеру. Дети сами их отправляют. Так что времени в обрез.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Мы стараемся, чтобы Маргарита в девять вечера ложилась спать. Учебный год начинался так непросто, я видела, будто она как-то не высыпается, ей тяжело. Тогда мы немного скорректировали её режим, чтобы она ложилась, допустим, не в 10, а в девять вечера, и стало лучше. 9-10 часов сна достаточно, и обязательно витаминки, ведь нагрузки у неё неслабые.

Очень интересно, как будем совмещать учёбу и тренировки в этом году. В какую смену дочь будет учиться в третьем классе, пока не знаю. Но будем подстраиваться, решать проблемы по мере их поступления.

«Всё-таки даже тренер говорит, что один выходной нужен обязательно»

Прямо сейчас у нас облегчённый режим, так как каникулы. Но облегчённый режим именно в плане соревнований. Их нет: последние были в мае. А так — обычные тренировки. Ходим на лёд и не на один, если дополнительно договариваемся. Плюс ОФП, танцы, растяжка по желанию родителей. Конечно, дома дети сами тянутся, но хочется, чтобы тянул тренер, поэтому договариваемся о дополнительных тренировках по растяжке. Тренер делает её, когда позволяет время. Летом на это оно есть. В течение учебного года растяжка бывает редко, лишь по субботам. Но три раза в неделю есть бесплатная хореография.

Выходной — раз в неделю. В этом году это воскресенье. Всё-таки даже тренер говорит, что один выходной нужен обязательно. Правда, иногда мы грешим и едем в воскресенье немножко покататься на массовом катании. Трудно удержаться!

Кроме растяжки, Маргарита делает дома и другие дополнительные упражнения. Бывает, следим за этим, бывает, не следим. Часто есть какие-то домашние дела, и дочь занимается самостоятельно. Например, раньше я в течение учебного года сама снимала видео и фото для отчётов, как она растягивается. Но потом Марго стала делать это сама. Поставила телефон в нужный ракурс, нажала кнопочку, отошла, видео снялось, отправила тренеру — очень просто!

«Считаю, что смотреть каждую тренировку ребёнка не нужно»

Насколько знаю, у нас в группе в основном один из родителей не работает. Или у кого-то это не офисный вариант с девяти до шести, а дистанционная работа. Или есть возможность выстраивать график самостоятельно. Я тоже не работаю, активно уделяю время семье. По-другому никак, потому что времени на фигурное катание уходит много. Всё подстраивается под него. Разве что школа в приоритете. Сейчас на улице лето, но толком никуда лишний раз не уехать, потому что какие-то пропуски потом дадут о себе знать. Но мы спокойно к этому относимся.

Ледовые тренировки дочки смотрим на массовых катаниях. Это на катке в Ростошах. Там, когда мы водим её на дополнительные массовые катания, они открыты к просмотру. Родители садятся на трибуны и смотрят, как ребёнок катается: с тренером, без тренера.

Основные же тренировки в нашем «Кристалле» — закрытого типа, туда родителей не допускают. Единственное, когда в этом году шёл соревновательный сезон, по субботам в 7:45 утра была показательная тренировка. Дети приходили в тренировочных костюмах или в костюмах для выступлений — как скажет тренер — и катали свои программы перед родителями.

Сама я считаю, что смотреть каждую тренировку ребёнка не нужно. Ничего там нового не увидишь и ничем не поможешь. Для этого есть тренер, которому мы полностью доверяем. А все результаты можно увидеть на соревнованиях.

Стали ли мы с мужем разбираться в фигурном катании благодаря дочери? Относительно. Понятно, мы знаем, что и как она делает, как называются прыжки, вращения, какие-то другие элементы. Как нужно ухаживать за коньками, как сделать причёску и прочее. Но определить, допустим, на прыжке недокрут я не могу.

Муж разбирается больше. Он изучал всё в интернете. И всё равно такое бывает, что на видео с соревнований кажется, будто Маргарита докрутила прыжок, а судьи ставят недокрут. Иногда ведь приходится пересматривать в замедленной съёмке, если непонятно — докручен прыжок или нет. Случаются спорные моменты, когда со стороны всё кажется правильно, а на самом деле это не так. В таких нюансах я не разбираюсь. Для этого у нас есть тренер.

Наша задача — помочь финансово всё организовать и морально верить в ребёнка, мотивировать.

«Летом в сильную жару тает лёд»

Помимо льда и тренировок ОФП, у нас от школы даются только занятия с хореографом. На этом всё. По крайней мере, для нашей возрастной категории. Но и для более старших детей, насколько знаю, та же растяжка не включается. Поэтому, если нужны занятия на растяжку, родители сами дополнительно ищут специалистов. Например, находят в интернете и приглашают домой. К нам тоже приходила девушка тянуть Маргариту, когда встал вопрос, что нужно быть более растянутой. Ходили ещё тянуться к педагогу в студию. Всё своими силами.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Хотелось бы, чтобы было больше тренеров по льду, так как детей занимается много. В нашей группе практически 20 человек, и лишь один тренер на всех. Тяжело в таком случае уделить всем внимание.

Имеются пробелы по части танцев. Есть преподаватель, который ведёт их при желании родителей. Оно у нас, как правило, есть. Но этих уроков не хватает. А ведь танцы необходимы для пластики, умения красиво держаться, двигать руками, ногами, управлять своим телом.

Жаль, что в «Кристалле» очень маленький спортивный зал. Да, есть отдельный зал для хореографии и ОФП. Однако в других городах, причём меньше нашего, например, в Новотроицке, мы видели спортзал гораздо больше. Детям есть где разминаться. А у нас он и довольно маленький, и по оснащению скромный. Особо нет никаких тренажёров, есть степы. И ещё имеется тренажёр для тренировки вестибулярного аппарата, на котором крутятся.

Просматривая странички московских клубов в соцсетях, я вижу значительную разницу с нашей школой. Недавно вот наткнулась на фото роликового массажёра, который теперь хочу заказать дочке. У нас в спортзале таких нет.

Балансировочные подушки, которые дети берут на каждое ОФП, родители покупали сами. Каждый ребёнок приносит и свой индивидуальный коврик. Скакалки, утяжелители, специальные обручи для ледовых тренировок — всё покупали сами. Беговой дорожки, чтобы заминку или кардиотренировку сделать, — тем более нет.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Мы понимаем, что наша школа старенькая, и технически её не получится скорректировать, сделать спортзал, например, больше. Поэтому нам интересно, каким будем строящийся сейчас новый ледовый дворец. Не знаю, кто туда попадёт. Возможно, переведут старших ребят, а мы останемся в «Кристалле». Либо наоборот. Но хочется узнать, как там всё обустроят.

Основная же проблема в нашем «Кристалле» — когда летом в сильную жару тает лёд. Он прямо плывёт. Как я понимаю, это всё из-за какой-то не совсем корректной конструкции. Видимо, есть погрешности, которые исправить очень сложно. Чуть ли не заново нужно строить каток. В этом году уже сталкивались. Стояла сильная жара, лёд таял, и дети вынужденно остались без тренировок. Когда такое происходит, родители кооперируются и арендуют, например, каток в Ростошах. Там такой проблемы, что лёд тает в жару, нет. Всё в порядке.

«Знает, что такое следить за фигурой»

Начиная с прошлого года на катке регулярно проводят замеры веса у детей. Обычно взвешивают в субботу. У нас, слава богу, с этим всё в порядке. Марго — одна из самых худеньких в группе, и ей дозволено есть всё. Она у нас, кстати, большая сладкоежка! Но мы контролируем и подаём ей пример. Всё взаимосвязано: как мы питаемся, так питается и Маргарита.

Стараемся, чтобы наш рацион был сбалансированным, но не исключаем какие-то вкусности. В том числе у дочки. Каких-то жёстких запретов у неё нет. Если появится необходимость, значит, будем ограничивать. Пока всё в пределах разумного.

В целом дети с самого начала привыкли к правильному питанию. Никогда не было такого, что «это не буду, то не хочу». На катке некоторые дети едят не самую здоровую еду. А у нас суп на обед — норма. На завтрак — каша или гречка с молоком либо яйца. Если нет времени — хлопья с молоком, но цельнозерновые и без сахара.

Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Всем знакомые и любимые сырники я стала тоже печь без сахара и на рисовой муке. Маргарите не сразу понравилось, но сейчас ест с удовольствием. Даже чай, который она брала зимой на тренировки в термосе, я давала ей без сахара. Приучаю, чтобы его было меньше в её жизни.

Стараюсь также приучать к бездрожжевому хлебу, хотя ей нравится белый, неполезный. С возрастом она всё больше прислушивается. Знает, что такое следить за фигурой, что такое лишний вес, и корректирует вкусовые предпочтения.

В рационе Маргариты обязательно присутствуют фрукты, приучаем пить кефир на ночь. Такого, чтобы покушать и лечь спать, у нас не практикуется. Вечером предпочитаем лёгкую пищу. Если хочется есть, то максимум — кефир с печеньем. Причём печенье я всегда смотрю, какое беру, ищу ПП-варианты. Правильное питание сейчас в тренде, можно найти много полезных альтернатив. Недавно Маргарита увидела у одной девочки хлебцы без сахара и тоже захотела — прекрасный вариант для перекуса.

«Называет кумиром Анну Щербакову»

У Маргариты есть кумир в фигурном катании — это Анна Щербакова. На самом деле ей нравятся многие фигуристки. И Камила Валиева, и Софья Акатьева, и Аделия Петросян, и девочки рангом пониже. Много, кто. Она смотрит и мальчиков, и девочек, разбирается в прыжках, которые они прыгают. У неё всегда какой-то восторг, удивление. Но если задать ей прямо вопрос, например, на странице в «Инстаграме»* у неё спрашивали не один раз: «Кто твой кумир?» — она всегда отвечает: «Анна Щербакова».

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

Почему? Она не сможет чётко объяснить, у неё это больше на интуитивном уровне. Но я, наверное, могу ответить. У каждого фигуриста свой характер, темперамент, подача. Взять Александру Трусову: это совсем не Маргаритина история. Да, она относительно круто катается, рисковая, Русской ракетой её называют. Но дочке не близка, потому что у Трусовой темперамент более жёсткий, что ли.

А Марго у нас девочка мягкая, женственная. Кошечка. Характер тоже, конечно, показывает, но преимущественно она чуткая, тонкая натура. Анна Щербакова также позиционирует себя. Выступления у неё трогательные, нежные, чувственные. И сама она такая вся аккуратная, миниатюрная, красивая. Дочке это импонирует. Она видит какие-то отголоски Щербаковой в себе. Что у них черты характера схожи и, возможно, манера катания. Маргарите, в принципе, ближе что-то нежное, аккуратное, медленное, изящное. Поэтому, наверное, она всё время называет кумиром Анну Щербакову. Ей очень нравится эта фигуристка.

«Должны быть и кнут, и пряник»

Готовы ли мы переехать ради спортивной карьеры дочери? Положа руку на сердце и оценивая в данный момент ситуацию, я не думаю, что возникнет такой вопрос. Мы идём в своём ритме, у нас соответствует разряд возрасту — первый юношеский. А чтобы переезжать куда-то ради карьеры дочери, допустим, в Москву и пытаться попасть в группу Этери Тутберидзе, нужно показывать более высокие результаты, опережая свой возраст.

В столице в девять лет выступают не по первому юношескому, а минимум по третьему спортивному. Безусловно, в Москве другие возможности, другая организация, лучше оснащены ледовые дворцы, сам лёд больше по площади. Мы в «Кристалле» ютимся: на льду одновременно находится по несколько групп, и времени, чтобы кататься, у нас выделяют меньше.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

На самом деле, думаю, если строить карьеру, то чем раньше, тем лучше. У фигуристок она чаще всего рано заканчивается, поэтому, если ты в плюс-минус 10 лет не находишься на более высоком уровне, чем тебе положено по возрасту, куда-то дальше тебя не возьмут.

Но если бы вдруг у Маргариты произошёл какой-то щелчок, скачок в результатах и её куда-то потом пригласили, то, наверное, переехали бы. У нас с мужем всё-таки политика — живём ради детей.

Пока же такой вопрос не стоит. Наши амбиции заключаются лишь в том, чтобы ребёнок занимался любимым делом в своё удовольствие и делал его на 100%. И, естественно, не бросить на полпути, а дойти до какого-то определённого этапа. Я бы хотела, чтобы Маргарита получила хотя бы КМС — кандидата в мастера спорта. Муж хотел бы, чтобы она была хотя бы мастером спорта. У него более высокие амбиции.

Маргарита Назарова Фото: из личного архива Маргариты Назаровой

При этом Маргарита знает, что её никто не заставляет заниматься. «Хочешь — бросай, если тебе тяжело. Не хочешь бросать — значит делай на 100%», — у нас всегда такой разговор в семье. Она бросать, разумеется, не хочет. Но и пинок никто не отменял (смеётся). Должны быть и кнут, и пряник. Кнут — обязательно, поэтому приходится дочь иногда подгонять. Но всё равно это под соусом того, что нужно делать всё в удовольствие. Я так и говорю: «Катайся в удовольствие». Понятно, что трудиться тоже нужно. Пахать. В этом виде спорта по-другому никак. Зато это закаляет характер и помогает во взрослой жизни.

Мы верим в нашу дочь и будем во всём ей помогать на этом нелёгком спортивном пути. Далеко не каждый ребёнок, а тем более взрослый способен вытворять на льду такие прекрасные вещи! Марго каждый день радует нас своими достижениями, и мы очень гордимся, что она занимается таким сложным, но бесконечно прекрасным видом спорта!

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