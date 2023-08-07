Бетховен от Marvel и укрощение метала. Что приготовили лидеры школы Москвиной к сезону?

До контрольных прокатов в «Мегаспорте» ещё чуть больше месяца, но лидеры основной сборной России уже потихоньку начинают показывать свои программы. На очередном мастер-классе Тамары Николаевны Москвиной случилось сразу две громких премьеры.
Что приготовили к сезону топовая пара и сильнейший одиночник клуба Москвиной?
«Ода к радости» — находка Мишиной/Галлямова
Музыка Бетховена может быть стильной и современной: Анастасия Мишина и Александр Галлямов доказывают это своей новой короткой программой. «Нафталином» эту программу язык не поворачивается назвать – обработка в стиле эпического трейлера очень сильно освежает постановку.
Поначалу вообще показалось, что фигуристы взялись за супергеройскую тему, ведь подобная музыка взята как будто бы из трейлера к фильму киновселенной Marvel. Незадолго до премьеры Александр Галлямов оставил в своём телеграм-канале небольшую подсказку: на видеоанонсе силуэт пары рассыпается, будто герои финальной части «Мстителей».
Пока в прокате пара исполняла параллельный тройной сальхов, но на тренировке был и лутц, так что фигуристы явно планируют усиливаться. Много движений в яркие музыкальные акценты, неплохой синхрон в новой дорожке и во вращении – уже к началу августа. Концовка с высокой поддержкой – это уже становится визитной карточкой пары.
Над постановкой работали Анжелика Крылова, Николай Морошкин и сама Тамара Москвина, а также преподавательница Академии танца Бориса Эйфмана и лауреат премии «Золотая маска» Ксения Михеева.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов на тренировке
Фото: из личного архива Анастасии Мишиной
Риск Гуменника с Rammstein пока оправдан?
В «Игоре» широкая публика впервые увидела новую короткую программу Петра Гуменника. Опасений перед живым выступлением было много – а хорошо ли будет звучать нарезка? Сильно ли будут портить восприятие от постановки возможные ошибки, нормальные для летних выступлений? Примет ли публика сей эксперимент?
Тамара Николаевна Москвина в беседе на тренировке отметила, что к этому музыкальному выбору относится хорошо, а для развития разных сторон спортсмена нужно использовать разные стили.
Вживую музыкальная нарезка воспринимается лучше, чем на видео. Хореограф Николай Морошкин очень ловко поработал над музыкой – чуть смягчены тяжёлые части с дисторшеном (в эти моменты звук становится тише и не бьёт по ушам). Над хореографией Гуменник также работал с хореографом Ксенией Михеевой.
«Ксения занимается современным балетом, эту музыку, как мне кажется, она очень хорошо чувствует, поэтому поставила очень подходящие движения — современные, необычные. С Ксенией мы работали в основном на полу, а Николай Юрьевич (Морошкин) помогал перенести эти движения на лёд, что-то поменять, что-то отбросить, сделать так, чтобы в прокате их можно было исполнять», – рассказал «Чемпионату» Пётр.
Пётр Гуменник
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
Амбициозные планы у фигуриста и на контент. На катке «Игоры» Гуменник сделал четверной лутц и четверной риттбергер. По ходу прошлого сезона Пётр отказывался от этого набора в угоду стабильности, но сейчас вновь начинает его напрыгивать. Впрочем, всё будет определяться уже по ходу сезона:
«Четверные лутц и риттбергер так и останутся в короткой программе? Посмотрим, у меня ещё есть флип, есть сальхов, есть тулуп, буду собирать самый дорогой контент из того, что будет хорошо получаться».
При чистом прокате эта программа может стать одной из самых ярких и запоминающихся в сезоне – и об этом можно сказать уже сейчас, в августе.
- 7 августа 2023
-
16:16
-
16:01
-
15:54
-
15:54
-
15:34
-
14:50
-
14:36
-
14:30
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:37
-
13:15
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:31
-
11:15
-
10:20
- 6 августа 2023
-
22:22
-
21:15
-
20:53
-
13:48
-
13:33
- 5 августа 2023
-
22:28
-
14:56
-
14:24
-
13:12
-
13:11
-
00:39
-
00:26
- 4 августа 2023
-
22:01
-
19:38
-
18:44
-
17:24