«Косторную мы менять не стали». Интервью с Бетиной Поповой — о подготовке к сезону

За последние месяцы в группе Сергея Рослякова и Бетины Поповой произошли большие изменения. Специалисты лишились своей главной пары Павлюченко/Ходыкин: теперь Денис катается с Таисией Собининой, а Дарья всё ещё раздумывает над продолжением карьеры. Появилась в группе ещё одна абсолютно новая и очень необычная пара — Алёна Косторная/Георгий Куница. Есть у Рослякова и Поповой и перспективные юниорские дуэты, изучающие четверные элементы. Работа в группе кипит, несмотря на множество изменений, произошедших в ней за короткий период.

Подробно о том, как сейчас обстоят дела в команде Рослякова, «Чемпионату» рассказала хореограф группы. Бетина Попова поделилась, чего ждать от их пар на юниорских прокатах, на каком этапе скатывания находятся пары Собинина/Ходыкин и Косторная/Куница, а также рассказала о своих ожиданиях от предстоящего сезона.

«Ходыкина/Белкин очень горят четверной подкруткой. Мы их где-то даже сдерживаем»

— Бетина, расскажи, как у вас сейчас дела в группе? Как проходит подготовка к сезону?

— Сейчас у нас самая активная фаза подготовки к сезону: на носу юниорские прокаты, и буквально чуть-чуть остаётся до взрослых прокатов, куда мы очень надеемся попасть. Сейчас работаем максимально активно, накатываем программы с элементами — большой объëм работы.

— Кто от вас будет на юниорских прокатах и чего ждать от ваших пар?

— От нашей группы будут Мария Симонова/Мартин Бреславский, которые вошли в основной состав сборной, и Валерия Ходыкина/Алексей Белкин — они находятся в юношеском составе сборной. Очень много ребята работали в межсезонье, очень сильно спрогрессировали. Обе пары достаточно молодые: Симонова/Бреславский начали кататься вместе в прошлом сезоне, Ходыкина/Белкин встали в пару в конце сезона — за это время они успели изучить все тройные элементы. Ходыкина/Белкин сейчас работают над восстановлением четверной подкрутки, которую они уже делали в прошлом сезоне.

Программы у нас поставлены новые, что одной паре, что другой. Юниорская жизнь такая, что нужно постоянно набирать обороты, поэтому мы каждый год стараемся придумывать новые программы, новые находки, чтобы выйти в мастера уже с каким-то определённым багажом. Мы с ребятами экспериментируем, у обеих пар будут достаточно новые для них самих образы. У Симоновой с Бреславским будет «Дождь в твоих карих глазах» в короткой программе и «Аладдин» — в произвольной. У Ходыкиной и Белкина в короткой программе будет «Спартак», а в произвольной — «Богемская рапсодия». В основном музыку у нас выбирают ребята, но, разумеется, советуясь с нами. Мы стараемся всегда прислушиваться к спортсменам, потому что карьера у них быстротечная, и, конечно, хочется, чтобы они получали удовольствие от своих программ и им нравилось то, подо что они катаются.

Мария Симонова и Мартин Бреславский Фото: Из соцсетей Смирновой

— Ты упомянула про четверную подкрутку у Ходыкиной и Белкина. Планируете её вставлять в программу в этом сезоне или нарабатываете на перспективу?

— Разумеется, планируем. Ребята и в прошлом сезоне исполняли четверную подкрутку на соревнованиях, и в этом сезоне мы уже готовимся. Возможно, на прокатах ещё не будем её вставлять, чтобы больше показать программы, ну и не форсировать подготовку в начале сезона. Но на стартах планируем по состоянию спортсменов её вставлять и использовать. Техническая сторона — это их сила, поэтому нужно развиваться, двигаться дальше. Ребята, на самом деле, сами этим очень горят, это не то что мы их заставляем её крутить. Они сами постоянно подходят и говорят: «А давайте сегодня!» Мы их где-то даже сдерживаем, потому что они рвутся, рвутся, хотят усложняться, молодые, горячие, им всё время хочется сложнее и сложнее.

— Насчёт ваших взрослых пар пока неизвестно, будут ли они на прокатах?

— Да, пока неизвестно, но мы очень надеемся, что нас допустят. Мы готовы в полном объёме, у обеих пар поставлены программы — очень интересные для них самих: в каких-то моментах очень сложные, в каких-то моментах очень органичные. Конечно, мы очень хотим там быть и надеемся, что нам дадут такой шанс.

«Распад пары Павлюченко/Ходыкин — это был очень тяжёлый момент и для меня, и для ребят, и для Сергея Рослякова»

— За последние месяцы работа у вас в группе перестроилась, появилось много новых пар. Ты уже успела адаптироваться к изменениям?

— Да, у нас сейчас действительно много пар. Девять пар на данный момент у нас в группе катаются. Сказать, что для меня эта работа — сплошное удовольствие, не будет преувеличением, потому что парное катание вообще мой самый любимый вид фигурного катания. Понятно, что сама я танцорша, но парное катание мне как зрителю смотреть намного интереснее. На каждой тренировке я кайфую, потому что ребята выкладываются по полной, стараются — для меня это радость. Когда ты приходишь, и там 20 человек в полную силу делают подкрутки, прыжки, ты смотришь и думаешь: «Боже мой, как они это всё вытворяют?»

— В прошлом сезоне распалась пара Павлюченко/Ходыкин — это твой первый большой проект, было видно, что ты очень горела работой с ребятами. Как ты сама переживала распад этой пары?

— Да, Денис с Дашей — первые спортсмены высокого уровня, к которым меня допустили, скажем так. Спасибо Сергею Сергеевичу Рослякову, который дал мне возможность с ними поработать. В начале я была очень осторожна… Я до сих пор на самом деле осторожна, постоянно спрашиваю: «А можем ли мы здесь сделать так, не помешает ли это элементу?» Всегда стараюсь делать так, чтобы никак не помешать технической части. И когда тебе достаются такие спортсмены, как Даша с Денисом, настолько хорошо подготовленные, конечно, это фантастика. Всегда хотелось, чтобы у них всё было классно, но, к сожалению, в спорте бывает всякое.

В прошлом сезоне мы показали короткую программу под «Индиго» — это была идея Дениса. Мы хотели сделать что-то новаторское, и вроде даже получилось. Мы даже рассматривали постановку новой произвольной программы в начале сезона, однако, к сожалению, Даша получила травму, после которой не смогла выкарабкаться. Но это спорт, очень жаль, что теряем хороших спортсменов из-за травм.

— Даша уже не планирует возвращаться?

— Я знаю, что Даша рассматривала вариант с поиском партнёра, но пока что… У нас и Софья Шевченко уходила в тренерство и потом вернулась, Паша Дрозд на долгое время исчезал и потом вернулся. Так что, я думаю, не стоит говорить, что Даша закончила. Наверное, пока что человек находится в поиске.

— Можно сказать, что с распадом пары Даши и Дениса ты пережила свою первую тренерскую боль?

— Конечно, да. Это был очень тяжёлый момент и для меня, и для ребят, и для Сергея Сергеевича. Но хорошо, что мы смогли все собраться в кучу и продолжить работать. Конечно, особенно для Сергея Сергеевича, который вёл Дашу и Дениса очень много лет, с самого начала существования их пары, и довёл их до действительно серьёзных результатов, это было очень болезненно. Такое не проходит просто так.

— Для себя ты выделила какие-то уроки, как для тренера, после распада этой пары? Может, не привязываться к ученикам?

— Наверное, это приходит только с возрастом и уже с каким-то невероятным опытом. У меня, к сожалению, не получается не привязываться к ученикам. Я могу на них злиться, ругаться, но безумно за них переживаю. У нас группа, как большая семья, где все друг с другом всем делятся, где все друг с другом дружат. Невозможно не привязываться, когда ты целый день с ними проводишь. Я на катке провожу всё своё время по факту. Приезжаю на каток, потом возвращаюсь домой, сплю и снова еду на каток. Не привязываться к ребятам совершенно невозможно. Плюс ты невольно вовлекаешься в какие-то их переживания, конфликты. Допустим, пришёл ребенок на тренировку грустный, ты начинаешь у него спрашивать, что случилось, а у него какие-то домашние проблемы. Ты начинаешь переживать, как-то стараться помочь. Всё равно тренер, по крайней мере, для меня это не только «дотяни ручку, дотяни ножку». Это всё-таки какая-то комплексная история, ты должен быть и тренером, и наставником, и как-то помогать человеку. Не все спортсмены станут олимпийскими чемпионами. В одном цикле будет только один олимпийский чемпион, а ты как тренер обязан вырастить личностей, людей, готовых к этой жизни. Не погружаться в их мир достаточно сложно.

И всё-таки я выросла на таких примерах, как Алексей Николаевич Мишин — знаю, как он Лизе помогал в своё время. Я училась в институте у Елены Анатольевны Чайковской, которая тоже рассказывала свои истории, например, как она Горшкову помогала по жизни. Конечно, после этого сложно как-то дистанцироваться от детей и просто заниматься какими-то техническими вещами.

Бетина Попова с учеником Фото: Из соцсетей Смирновой

«Косторная и Куница очень много трудятся, горят работой. У ребят всё хорошо»

— Хочу подробнее расспросить тебя про твои взрослые пары. Как дела сейчас у Дениса Ходыкина и Таси Собининой? На каком они сейчас этапе подготовки?

— Ребята суперклассно занимаются. Они достаточно быстро скатались, учитывая, что у Таси прошлый сезон не сложился — последние полгода она была без соревновательной практики. Сейчас она погружается в тренировочный процесс с головой, в многократном объёме, от которого в последнее время отвыкла и ментально, и физически. Выносит она всё очень стойко — прям горит этим! Она героически выдерживает нагрузки, Денис ей всячески помогает. У них между собой просто нереальный контакт, они очень ладят. Денис её прям разжигает в какие-то моменты, она включается. Мы все понимаем, что ей тяжело сейчас. Она огромная умничка, что так работает, несмотря на то, сколько проблем у неё было в последнее время.

Они сейчас накатывают программы, периодически пробуют четверную подкрутку — очень нацелены на неё. Тася очень часто подъезжает и говорит: «А давайте ещё четверной выброс!» Мы говорим ей: «Успокойся, подожди ты со своим четверными выбросом» (смеётся). Они целиком катают программы — и короткую, и произвольную со всеми элементами. И очень даже неплохо получается, учитывая, что они не так давно встали в пару.

— Какой стиль будет у этой пары? Что-то похожее на то, что было у Павлюченко/Ходыкина, или что-то другое?

— Разумеется, будет что-то другое, потому что всё-таки другие физические данные у ребят. Но Денис с Тасей очень подходят друг другу по темпераменту. Мы старались в этом сезоне не перегружать программу какими-то акробатическими элементами, сохранить баланс интересных находок и хорошего качественного парного катания. Ребятам нужно время на скатывание — это будет их первый совместный сезон, и делать что-то супернавороченное пока не хотим. Мы хотим соединить классическое парное катание, какие-то мои танцорские штучки, которые я всё пытаюсь засовывать в парное катание, и какие-то акробатические штуки, которые нравятся Денису с Тасей. Это будет микс.

Таисия Собинина и Денис Ходыкин Фото: Из соцсетей Смирновой

— Как дела у Алёны Косторной и Гоши Куницы? Они уже достаточно давно встали в пару, к какому этапу они подошли сейчас?

— Да, Алёна с Гошей катаются у нас уже давно. Свою короткую программу они уже много раз показывали в шоу — её уже все видели, все знают. Мы немножечко её доработаем, но плюс-минус она останется такой, какая есть. Короткую программу они уже катают целиком спокойно и уверенно. Произвольную тоже начали катать большими объёмами — она у них уже получается на очень хорошем уровне. Им покорились все тройные элементы: и подкрутки, и выбросы. Про прыжковую часть говорить бессмысленно — тут у них вообще никаких проблем нет. Они очень много трудятся, горят работой. Взаимоотношения, все мы знаем, у них замечательные. Так что у ребят всё хорошо.

— У Алёны и Гоши пока мало опыта в парном катании. Получается ли у них балансировать между технической частью и хореографией?

— У Алёны с Гошей мы точно так же не грузили программы чем-то сложным, чтобы им в первую очередь было удобно. Если Тася уже была в парах, она знает, что такое парное взаимодействие, то Алёне в этом плане сложнее, но и интереснее. Конечно, у них программа идёт больше на раскат, на скольжение, на чёткие линии. Мы нацелены на классическое парное катание, чтобы ребятам было всё комфортно исполнять.

— В одиночном катании у Алёны был чувственный, где-то дерзкий стиль. В парном катании эта линия продолжится?

— Алёну мы менять не стали, она совершенно хороша в том, что умеет делать. Она невероятна как раз в этом чувственно-дерзком стиле. Короткая программа у нас «50 оттенков серого», где она полностью раскрывается, и Гоша ей в этом помогает. Что касается произвольной программы, Алёна уже намекала, что у них будет, если кто-то отгадал, тому повезло, тот знает, о чём я говорю (улыбается). Она будет немножко бунтарская.

«Открыть мировую арену могут в любой момент — хочется в это верить, поэтому нужно быть готовыми вернуться во всеоружии»

— Ты уже говорила про важность экспериментов. Как ты считаешь, в связи с тем, что мы сейчас закрыты внутри России, стоит ли ещё больше ударяться в эксперименты, пробовать новое?

— Мне кажется, да. Открыть мировую арену могут в любой момент — хочется в это верить, поэтому нужно быть готовыми вернуться во всеоружии. Конечно, мировое парное катание без России многое теряет, потому что, по моему мнению, оно самое сильное у России. То, на каком уровне катаются наши пары, какие элементы они исполняют — мировому уровню до этого далеко. Но если остановиться в этом развитии, то можно и потеряться, поэтому я считаю, что правильно, что все усложняются. И ведущие наши пары — Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов — идут вперёд, смотрят в сторону четверных элементов, и, конечно, это здорово, что спорт развивается, это всегда добавляет атмосферности и интереса для просмотра.

— Уже второй сезон подряд будет внутри России. Нет ли в связи с этим потери мотивации у твоих учеников? Мне кажется, в прошлом году все надеялись, что отстранение — это ненадолго, а теперь всё затянулось. Нет такого, что кто-то не понимает, зачем продолжать кататься?

— Нет, такого совершенно точно нет. Наша федерация сделала невероятный календарь соревнований, благодаря которому нет и секунды задуматься о том, а для чего они катаются, а зачем всё это надо и так далее. Очень крутой уровень соревнований! Я как человек, побывавший на международных турнирах, могу сказать, что у нас не то что не хуже, а где-то даже и лучше. Я уверена, что многие зарубежные спортсмены, смотря наши контрольные прокаты, восхищаются тем уровнем организации, на котором всё это у нас проводится. Даже контрольные прокаты у взрослых у нас проводятся как полноценный турнир. Многие «челленджеры» не проходят на таком уровне, на каком у нас проходят прокаты.

— В следующем сезоне календарь будет плюс-минус таким же, как и в прошлом. Как ты считаешь, это хорошо? Или, может, стоило что-то поменять, добавить?

— Мне кажется, всё и так хорошо. Если посмотреть календарь, то очень много разнообразных турниров, и я даже не знаю, что ещё можно было бы впихнуть. Прыжковый турнир, турнир шоу-программ — им вообще нет аналогов в мире. Мне кажется, у нас очень хороший полноценный календарь соревнований. Для того чтобы держать спортсменов в форме — это прям супер!

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?

— Я думаю, это будет очень интересный сезон. Что в парном катании, что в одиночном, что в танцах очень много произошло изменений: и в составах групп, где-то в правилах. Будет что-то новенькое. В тех же танцах вообще какие-то сумасшедшие инновации в правилах: ритмы 80-х, позиции мальчиков за девочку и так далее. В общем, есть на что посмотреть. Мне кажется, это будет очень интересный сезон. В прошлом сезоне, может быть, было какое-то ощущение непонимания каких-то турниров, например, прыжкового или шоу-программ. В этом сезоне все уже понимают, как это будет выглядеть, и будут очень основательно готовиться. Будет интересно на всё это посмотреть.