Попала в тюрьму, а теперь слоняется по улицам. Трагичная история российской фигуристки

Елена Гулякова мечтала двигать спорт вперёд в Мексике, но в итоге оказалась в заключении, а затем на улице. Она борется с тяжёлой болезнью.

Фигурное катание в Мексике не слишком развито, но российские специалисты намерены это исправить. Каждый тренер вкладывается как может. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков проводили мастер-класс в Мехико, Алексей Мишин возил свою группу на сборы, а Елизавета Туктамышева даже задумалась над тем, чтобы стать наставницей для мексиканских фигуристов — после завершения спортивной карьеры, конечно же. Но первой, кто решил двигать фигурное катание в Мексике вперёд, были не эти замечательные люди, а российская фигуристка Елена Гулякова.

Спортсменка переехала в другую страну, где стала крайне успешным тренером. Имя Гуляковой могли узнать тысячи, но судьба сыграла с ней злую шутку. Елена тяжело заболела, развелась с мужем и оказалась на улице, а затем и вовсе угодила в тюрьму.

Гулякова была одним из ведущих тренеров в Мексике

Спортивные результаты Гуляковой отнюдь не были выдающимися, но любовь к фигурному катанию была в ней так сильна, что та решила встать по другую сторону бортика и начать тренировать. В 1998 году она закончила Московскую государственную академию культуры, где получила все необходимые для специалиста знания, и сразу стала искать работу. На тот момент в России места для неё не нашлось, и Гулякова вместе с мужем Николаем Суетовым переехала в Мексику.

Уже там супруги принялись обучать довольно обеспеченных любителей и добились немалых успехов. Вскоре они занялись местными спортсменами из самых престижных клубов страны. Подход Елены и Николая очень понравился спортивным чиновникам, и те решили доверить им подготовку фигуристов к Олимпиаде 2006 года.

Неоднократно Гулякова выводила своих подопечных на международные соревнования, и вроде бы всё было хорошо. Елена стала одним из ведущих тренеров в Мексике, в 2005 году она даже получила гражданство, но затем в жизни фигуристки началась чёрная полоса.

Гулякова развелась с мужем и впоследствии сильно изменилась. Елену всё чаще замечали на улицах — разбитую и потерянную. Эффектная некогда блондинка напоминала призрак себя прежней и почти не реагировала на обращения прохожих. Стало понятно, что тренер тяжело заболела — её психологическое здоровье оказалось под угрозой.

Тюрьма, бездомная жизнь и психологические проблемы

Гуляковой предлагали помощь, но Елена не могла ответить ни согласием, ни отказом. Спортсменка потеряла дом и стала жить на улицах, а в 2016 году она попала в тюрьму Топо-Чико в психиатрическое отделение. Её адвокат обращался в российское консульство, чтобы отправить клиентку на родину, но это не сработало.

В тюрьме Гулякова провела около полутора лет, а когда вышла, продолжила быть бездомной. К проблеме Елены то и дело пытаются привлечь внимание журналисты, блогеры и бывшие ученики. В 2023 году новости о её бедственном положении вновь взбудоражили спортивное сообщество.

Елена Гулякова Фото: twitter.com/maximiliano1_mx

Специалист попала на видео, которое выложили в социальные сети. Из ролика стало понятно, что Гулякова перебралась из Монтеррея в Тепатитлан, но качество её жизни не улучшилось. Очевидно, Елена мало ест и постоянно находится в поисках ночлега. При этом попытки поговорить и помочь она игнорирует из-за обострения болезни.

Найти родственников или близких друзей спортсменки пока не представляется возможным, равно как и вернуть её обратно в Россию, где о ней смогли бы позаботиться. Остаётся лишь надеяться, что в скором времени это изменится.