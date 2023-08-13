Щербакова в подружках невесты и три разных наряда. Как прошла свадьба Косторной и Куницы

Чемпионка Европы Алёна Косторная и Георгий Куница наконец-то официально скрепили сердца узами брака! Новоиспечённая спортивная пара весело и ярко отпраздновала свадьбу 12 августа и уверенно пополнила ряды счастливых семей в фигурном катании.

В статус супругов влюблённые вступили весьма быстро. С момента предложения прошло меньше трёх месяцев, но этого срока хватило, чтобы устроить полноценное торжество, параллельно готовясь к соревновательному сезону.

Среди подружек красавицы-невесты оказались ещё три фигуристки: олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, вице-чемпионка мира среди юниоров Дарья Усачёва и давняя воспитанница Тутберидзе Алёна Канышева. Девушки отлично погуляли на празднике и от души поздравили молодожёнов. Заодно разрушили миф, что дружбы между одиночницами не бывает.

Бывает! Косторная, Щербакова, Усачёва и Канышева несколько лет делили каток в «Хрустальном», но это не помешало им прекрасно поладить.

Стремительный роман вылился в свадьбу

Кажется, совсем недавно весь мир наблюдал, как Алёна Косторная берёт одно золото за другим в своём первом взрослом сезоне и устраивает забавные представления на награждениях и пресс-конференциях. Но вот уже на её изящном пальчике красуется обручальное колечко! Бунтарка выросла и нашла своего суженого — Георгия Куницу. И хотя Алёне всего 19 лет, она точно знает, что Гоша — именно тот человек, который ей нужен. Чувствуя его поддержку, она бесстрашно перешла из одиночного катания в пары и теперь регулярно выполняет на тренировках головокружительные подкрутки и опасные выбросы.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: из личного архива Георгия Куницы

Роман фигуристов развивался стремительно. Прошлой осенью они только начали кататься вместе в ледовых шоу, а 15 мая Гоша сделал Алёне предложение. Безумно романтичное — на воздушном шаре выше облаков! Дату выбрал неслучайно: в этот же день их зарегистрировали как новую спортивную пару. Алёна не ожидала, что Гоша так быстро позовёт её замуж. Однако волнение и необычное поведение едва не выдали его главный сюрприз.

«Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в неё клала, а тут спросила, зачем он её взял. «Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю», — делилась Алёна Косторная в интервью «Спорт-экспрессу».

В подружках невесты — конкурентки по группе Тутберидзе

Затягивать со свадьбой Алёна и Гоша не стали, несмотря на активные тренировки перед новым сезоном. Осенью они планируют дебютировать на соревнованиях как спортивная пара, поэтому загрузка у них действительно очень большая. Это подтверждали и их нынешние тренеры Сергей Росляков и Бетина Попова. Последняя также рассказывала, что свадебные хлопоты вдохновляют ребят и они хотят сделать главный день жизни красивым.

В итоге организовать торжество Алёне и Гоше удалось меньше чем за три месяца! Клятвы любви и верности друг другу они произнесли 12 августа — незадолго до дня рождения Алёны. 24-го ей исполнится 20 лет, и она встретит их, будучи уже замужней леди.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: из личного архива Анны Беспаловой

Сама свадьба получилась действительно очень красивой и романтичной. Светлое оформление, декор из цветов, уютные огоньки и самые близкие люди вокруг — что ещё нужно? Влюблённые сияли от счастья и постоянно улыбались. А как трогательно смотрелась Алёна в нежном белом платье с прозрачными рукавами и кружевом: настоящая принцесса! А Гоша — её принц в элегантном чёрном костюме.

В подружках невесты оказались целых три других фигуристки: Анна Щербакова, Дарья Усачёва и Алёна Канышева. Все они подружились, занимаясь в «Хрустальном», и никакая конкуренция не разрушила их отношения.

Дарья Усачёва, Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой

Здорово, что бывшие соперницы отлично ладят и объединились, чтобы проводить Косторную в семейную жизнь. В соцсетях они делились видео с праздника и показывали, какая весёлая там атмосфера.

Самые трогательные моменты

Танцевали много. Главный танец, конечно же, новобрачных. Для него Алёна переоделась в изящное белое платье в пол с разрезом до бедра и оригинальными вырезами на лифе. Для удобства она также заменила туфли на белоснежные кроссовки. Гоша поднимал любимую, как пушинку, и кружил под романтичную композицию. Происходящее напоминало сцену из фильма: Алёна и Гоша покорили всех своим танцем!

Но звание самого милого момента, пожалуй, стоит всё же отдать танцу с родителями. Алёна выписывала незамысловатые па со своим папой, а Гоша — с мамой. Старались делать это синхронно, но какая разница, ведь от них исходило столько тепла и любви, что у окружающих наверняка наворачивались слёзы.

Ближе к концу свадьбы Гоша сменил строгий верх на белую футболку с забавной надписью: «Ты живёшь, как карта ляжет. Я живу, как жена скажет». Алёна тоже вновь переоделась. Для третьего образа она выбрала бежевый обтягивающий наряд и полностью предалась веселью. По сути, за один вечер Алёна продемонстрировала все грани своей личности: от аристократичной барышни до ослепительной бунтарки. Гоша с ней точно не соскучится, но внесёт равновесие в их общие будни.

Поздравляем молодожёнов и с нетерпением ждём их в новом сезоне на соревнованиях!