Кондратюк прыгнул десять трикселей подряд!
Марк выиграл спор и получил почти миллион рублей.
Интересный спор
Марк Кондратюк устроил настоящее шоу. Он на спор сделал десять тройных акселей подряд! В итоге Марк выиграл приличную сумму денег у известного тренера.
Непростые условия
Кондратюк решил поспорить с самим Евгением Плющенко. По условиям, Марку нужно было сделать 10 трикселей подряд. Пауза между прыжками не должна была составлять больше 15 секунд.
Солидный приз
«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине. На кону $ 10 тыс.», — написал в соцсетях Плющенко.
Ещё одна победа!
В итоге Марк выполнил условия спора, прыгнув 10 тройных акселей на шоу «Щелкунчик», и получил свои $ 10 тыс. (около 974 тысяч рублей)!
Кондратюк прыгнул десять трикселей подряд! Он поспорил на это с известным тренером
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