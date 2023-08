Только ученица Плющенко пошла на риск. Фигуристки Тутберидзе взяли чистотой

Девушки в Новогорске сменили юношей – сразу после окончания контрольных прокатов юниоров стартовали выступления юниорок.

Контент в коротких программах жёстко регламентирован – сольный двойной аксель, обязательный тройной прыжок (в этом сезоне – лутц), экспериментировать можно разве что с каскадом 3-3, но и на это решаются очень и очень немногие. О том, как прошли выступления девушек в первый день контрольных прокатов – в материале «Чемпионата».

Что показали ученицы Этери Тутберидзе? С новыми короткими программами вышли Алиса Двоеглазова и Маргарита Базылюк — самая юная участница этих контрольных прокатов. Алиса презентовала трогательную короткую программу под «Hymne a l’amour». Последний стартовый номер не смутил спортсменку, со всеми элементами она справилась, а Сергей Дудаков встречал фигуристку у бортика с улыбкой.

Короткая программа Маргариты поставлена на музыку к «Малефисенте». Фигуристка показала классическое катание от учениц «Хрустального» – чисто, без запинок, чётко исполнены все прыжковые элементы, прекрасная готовность уже для августа.

Ещё одну программу под «Малефисенту» показала фигуристка из Свердловской области Елизавета Лабутина. К сожалению, на первых двух элементах случились ошибки: плохой выезд с акселя, «бабочка» на лутце. Ко второй половине Лиза собралась, справилась с каскадом и ярко презентовала дорожку.

Софья Титова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Команду Евгения Плющенко на этих прокатах представляют Софья Титова, Кира Трофимова и Вероника Жилина, совсем недавно вернувшиеся с шоу-турне по Китаю. Соня рисковать с контентом не стала – двойной аксель, бабочка на тройном лутце и каскад флип-тулуп. В прошлом сезоне фигуристка неоднократно исполняла каскад тройной аксель – тройной тулуп в короткой программе, но теряла на этом баллы. Музыка у фигуристки взрослая, но интересная: Indila – Derniere Danse.

Какие прокаты без мюзикла «Мулен Руж»? Яркую и зажигательную программу представила публике Кира Трофимова – никаких ошибок на элементах, хорошая скорость и артистичность. Комментатор Александр Гришин даже сравнил спортсменку с Алёной Косторной.

Вероника Жилина откатала новую короткую программу с полноценным контентом для взрослых соревнований. Тройной аксель фигуристка приземлила, но с ошибкой на выезде, но справилась с тройным флипом и с каскадом лутц-тулуп. Музыка у Ники очень популярная, ставшая уже практически классикой в фигурном катании – «Can’t help falling in love» в исполнении Дианы Анкудиновой.

Вероника Жилина Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Агата Петрова, ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, представила программу авторства Бенуа Ришо. В это межсезонье французский хореограф успел поработать сразу с тремя фигуристами группы Алексея Мишина, повезло в этом плане и Агате. Неудача у фигуристки произошла лишь на обязательном тройном лутце. Музыкальный выбор: Mattia Morleo – The flying of the leaf.

Призёр Первенства России Мария Гордеева сделала выбор в пользу Ильи Бешевли и композиций «Wind» и «Compassion». Программа вышла очень нежной, а в качестве акцентов программу украсил звук часов.

Елизавета Куликова, ученица Светланы Соколовской, в короткой программе каталась под русскую песню в исполнении Пелагеи – «Ой то не вечер, то не вечер». В этом сезоне фигуристка будет выступать по взрослым, как сообщила тренер спортсменки в интервью для ФФККР.

«Соколиные рукавички», как в среде болельщиков называют группы Соколовской и Рукавицына, задают тренд на русское: в короткой программе у Григория Фёдорова была русская версия «Hallelujah» Леонарда Коэна, известно, что у Дмитрия Алиева и Анны Фроловой в новом сезоне будут программы именно под русскую музыку.

Открывала выступления девушек Виктория Морозова из группы Ирины Смирновой – и тоже под необычную русскую композицию («Верните мне меня» от Sunduk). Лёгкое и эмоциональное катание показала эта спортсменка, справилась со всеми прыжковыми элементами.

Завтра в произвольной программе можно ждать более интересного контента и ярких экспериментов – фигуристки смогут исполнять четверные прыжки. Старт произвольной программы спортсменок назначен на 15:00 по московскому времени.