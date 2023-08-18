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Кто круче готов к сезону: юниорки Плющенко или Тутберидзе? LIVE контрольных прокатов

Первая часть юниорских контрольных прокатов подходит к концу. Сегодня, 18 августа, свои произвольные программы представят девушки-одиночницы. Невероятно талантливые ученицы Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, одаренные ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова покажут, кто же лучше готов к новому сезону: фигуристки «Хрустального» или «Ангелы». Но в их борьбу могут вклиниться и многие другие, перспективных юниорок у нас хоть отбавляй!

Вчера во время короткой программы на элемент ультра-си зашла только одна фигуристка — Вероника Жилина. Но сегодня наверняка всё изменится, и юниорки покажут настоящий парад четверых.

Следить за ходом событий на юниорских контрольных прокатах можно с помощью онлайн-трансляции «Чемпионата». Оперативные обновления, главные новости и интересная аналитика — в нашем материале.