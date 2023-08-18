Кто круче готов к сезону: юниорки Плющенко или Тутберидзе? LIVE контрольных прокатов

Первая часть юниорских контрольных прокатов подходит к концу. Сегодня, 18 августа, свои произвольные программы представят девушки-одиночницы. Невероятно талантливые ученицы Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, одаренные ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова покажут, кто же лучше готов к новому сезону: фигуристки «Хрустального» или «Ангелы». Но в их борьбу могут вклиниться и многие другие, перспективных юниорок у нас хоть отбавляй!
Вчера во время короткой программы на элемент ультра-си зашла только одна фигуристка — Вероника Жилина. Но сегодня наверняка всё изменится, и юниорки покажут настоящий парад четверых.
Следить за ходом событий на юниорских контрольных прокатах можно с помощью онлайн-трансляции «Чемпионата». Оперативные обновления, главные новости и интересная аналитика — в нашем материале.
Список участниц
Сегодня на льду мы увидим следующих девушек:
Виктория Морозова
Агата Петрова
Анастасия Марасанова
Елизавета Куликова
Мария Гордеева
Алёна Принёва
Софья Титова
Маргарита Базылюк
Вероника Жилина
Таисия Коробицина
Кира Трофимова
Елизавета Лабутина
Алиса Двоеглазова
Для парней контрольные прокаты уже завершились. Их короткие и произвольные программы произвели очень приятное впечатление, а прыжковый контент недвусмысленно намекнул, что на соревнованиях грядут жаркие битвы! Подробно о том, чем удивили юниоры, и кто оказался круче учеников Тутберидзе и Плющенко, читайте в нашем материале:
Расписание
Выступления девушек сегодня стартуют в 15:00 по московскому времени.
Добрый день всем любителям фигурного катания! Сегодня финальный день юниорских контрольных прокатов в Новогорске. Завершают его наши девушки показом новых произвольных программ.
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