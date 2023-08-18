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Юниорские контрольные прокаты по фигурному катанию 2023: произвольная программа девушек, онлайн-трансляция

Кто круче готов к сезону: юниорки Плющенко или Тутберидзе? LIVE контрольных прокатов
Дарья Кирюхина
Юниорские контрольные прокаты по фигурному катанию
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Главные новости и оперативные обновления о премьерах произвольных программ наших фигуристок — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Первая часть юниорских контрольных прокатов подходит к концу. Сегодня, 18 августа, свои произвольные программы представят девушки-одиночницы. Невероятно талантливые ученицы Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, одаренные ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова покажут, кто же лучше готов к новому сезону: фигуристки «Хрустального» или «Ангелы». Но в их борьбу могут вклиниться и многие другие, перспективных юниорок у нас хоть отбавляй!

Вчера во время короткой программы на элемент ультра-си зашла только одна фигуристка — Вероника Жилина. Но сегодня наверняка всё изменится, и юниорки покажут настоящий парад четверых.

Следить за ходом событий на юниорских контрольных прокатах можно с помощью онлайн-трансляции «Чемпионата». Оперативные обновления, главные новости и интересная аналитика — в нашем материале.

Всё о юниорских контрольных прокатах:
Что готовят лучшие юниоры Тутберидзе и Плющенко к сезону? Интриги контрольных прокатов
Что готовят лучшие юниоры Тутберидзе и Плющенко к сезону? Интриги контрольных прокатов
Список участниц Расписание
Live Дарья Кирюхина

Список участниц

Сегодня на льду мы увидим следующих девушек:

Виктория Морозова

Агата Петрова

Анастасия Марасанова

Елизавета Куликова

Мария Гордеева

Алёна Принёва

Софья Титова

Маргарита Базылюк

Вероника Жилина

Таисия Коробицина

Кира Трофимова

Елизавета Лабутина

Алиса Двоеглазова

10:09 Дарья Кирюхина

Для парней контрольные прокаты уже завершились. Их короткие и произвольные программы произвели очень приятное впечатление, а прыжковый контент недвусмысленно намекнул, что на соревнованиях грядут жаркие битвы! Подробно о том, чем удивили юниоры, и кто оказался круче учеников Тутберидзе и Плющенко, читайте в нашем материале:

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09:57 Дарья Кирюхина

Расписание

Выступления девушек сегодня стартуют в 15:00 по московскому времени.

09:50 Дарья Кирюхина

Добрый день всем любителям фигурного катания! Сегодня финальный день юниорских контрольных прокатов в Новогорске. Завершают его наши девушки показом новых произвольных программ.

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