Тутберидзе подготовила невероятно мощную юниорку! На прокатах Рите не было равных

Вот и подошла к концу первая часть юниорских контрольных прокатов. Вслед за юношами свои выступления в Новогорске завершили и девушки-одиночницы. Ожидания от прокатов фигуристок были большими — юниорки избаловали нас обилием ультра-си в своих программах. Но девушки решили начать сезон спокойно, не форсируя подготовку. Только 3 фигуристки из 13 смогли продемонстрировать чистые четверные прыжки.

Но самое мощное впечатление произвела ученица Тутберидзе Маргарита Базылюк — она показала прокат сразу с тремя квадами! Все остальные выглядели значительно слабее на фоне такой Риты.

Открывала произвольные программы девушек Мария Гордеева. Фигуристка предстала в образе балерины Матильды Кшесинской. Постановка уже в начале сезона выглядит очень интересно, но форма у Маши пока не лучшая – ученица Сергея Давыдова упала с четверного сальхова и допустила «бабочку» на тройном риттбергере. Но такие ошибки вполне допустимы в середине августа. Главное, что фигуристке удаётся получать удовольствие от постановки уже сейчас.

«Программа красивая, необычная, можно сказать, «балетная», потому что мы пытались использовать и балетные элементы в том числе. Мне было очень интересно работать над этой программой, потому что в ней есть то, чего не было в моих предыдущих», – рассказала Гордеева ФФККР.

Показать безошибочный прокат не удалось и Алисе Двоеглазовой – она упала с четверного лутца, чему очень расстроилась. В остальном выступление получилось вполне рабочим, а программа «Ла-Ла Ленд», которую фигуристка оставила на второй сезон, стала выглядеть выразительнее. Каких-то подвигов от перспективной ученицы Этери Тутберидзе в конце лета ждать не стоило, тем более что ещё недавно фигуристку преследовала травма колена, из-за которой она пропустила внушительную часть прошлого сезона.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

Вслед за Алисой на лёд вышла подопечная Евгения Плющенко Кира Трофимова – она представила программу под трогательную композицию «Там нет меня». 13-летняя фигуристка отлично справилась со сложным лирическим образом, не забыв и про качественные прыжки. Ультра-си Кира пока не исполняет, но всё ещё впереди. Другая ученица Плющенко Софья Титова, несмотря на то что в её арсенале есть сразу несколько сложнейших прыжков, сегодня рисковать не стала. Фигуристка не без помарок исполнила стандартный прыжковый контент, зато красиво откаталась под «Лунную сонату».

Вторую группу участниц открыла Анастасия Марасанова. Фигуристка тоже не заходила на ультра-си, зато зажгла под современные испаноязычные хиты. Затем сразу несколько девушек показали свои прошлогодние программы: Таисия Коробицина откаталась под нарезку из композиций Исаака Шварца, Елизавета Куликова – под If you go away певицы Imany, а Агата Петрова – под Arrival of the birds. Ученица Татьяны Мишиной порадовала выступлением в соревновательном платье — это для Новогорска в диковинку. Все три фигуристки продемонстрировали вполне рабочие прокаты, без сложнейших прыжков.

Первый чистый элемент ультра-си показала Алёна Принёва из ЦСКА — фигуристка отлично справилась с четверным лутцем в каскаде с двойным тулупом. Оставшиеся прыжки, к сожалению, вышли не без ошибок, но девушка вполне достойно выступила под музыку из «Игры престолов». Уже сейчас точно можно сказать, что к Алёне следует внимательно присмотреться. Ученица Екатерины Моисеевой владеет тремя сложнейшими четверными и вполне может составить конкуренцию традиционно сильным фигуристкам Тутберидзе и Плющенко.

Самобытную программу Eagle dream представила Елизавета Лабутина. Фигуристка не заходила на ультра-си, зато представила публике свой костюм.

Особенно интересно было посмотреть, в какой форме находится Маргарита Базылюк. В прошлом сезоне фигуристка проиграла только два своих турнира из девяти — тогда она выступала по новисам. Теперь же она будет кататься по юниорам и имеет все шансы, чтобы и тут стать лидером. Уже сейчас ученица Тутберидзе демонстрирует четверной сальхов, четверной тулуп — двойной аксель и сольный четверной тулуп (в степ-аут) в своей произвольной программе — и это невероятно мощная заявка! А ведь Базылюк работает и над другими прыжками ультра-си. По части второй оценки Маргарите ещё есть куда расти, эмоций в программе по мотивам мюзикла «Отверженные» пока не хватает. Но тренеры прекрасно это понимают и развивают свою ученицу.

«Мы работаем над тем, чтобы спортсменка улучшалась в плане артистизма, чтобы в её катании, движениях, позах всё выглядело красиво. Процесс это не быстрый. Эти качества, навыки, понимание надо развить, выработать, наработать», — рассказал Сергей Дудаков ФФККР.

Большие ожидания были и от проката победительницы финала Гран-при России среди юниоров Вероники Жилиной. В короткой программе ученица Плющенко была единственной, кто осмелился зайти на тройной аксель. В произвольной же фигуристка решила не переусердствовать и зашла только на четверной сальхов, хотя её потенциал значительно выше одного ультра-си. К сожалению, не обошлось и без падения — Вероника не смогла приземлить последний прыжок — тройной флип. К счастью, это не сильно сбило фигуристку, и она смогла продемонстрировать яркую дорожку шагов. Но форма Жилиной, очевидно, пока далека от идеала. Возможно, потому что фигуристка планирует в новом сезоне выступать по взрослым — по возрасту она имеет право.

Закрывало первую часть контрольных прокатов выступление Виктории Морозовой. Ученица Ирины Смирновой хотела впечатлить публику четверным риттбергером, но, к сожалению, с него упала. Оставшиеся прыжки фигуристка исполнила чисто, и в целом её танго произвело приятное впечатление.

Пока что наши юниорки находятся не во всеоружии, но это и объяснимо — до начала сезона ещё далеко. Но нет никаких сомнений, что на соревнованиях фигуристки предстанут во всей красе и подарят нам невероятную битву четверных. Возможно, даже более ожесточённую, чем раньше.