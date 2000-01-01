От казачьего колорита до нашумевшего фильма про космос
Русской музыки в фигурном катании стало больше – это показали контрольные прокаты наших юниоров.
Виктория Морозова
В короткой программе ученица Ирины Смирновой катается под композицию Sunduk – «Верните мне меня».
Макар Пузин
Короткая программа Макара обрамлена стихами Сергея Есенина «Чёрный человек» в исполнении актёра Сергея Безрукова. Похожий эксперимент был в прошлом году у Ивана Попова, ещё одного ученика Ирины Смирновой.
Елизавета Куликова
В новом сезоне ученица Светланы Соколовской будет кататься по взрослым. Для короткой программы была выбрана казачья народная песня в исполнении Пелагеи – «Ой, то не вечер».
Григорий Фёдоров
Ещё один воспитанник группы Соколовской решился на более необычный эксперимент. Григорий взял русскую версию знаменитой песни «Hallelujah» Леонарда Коэна в исполнении VIVA.
Кира Трофимова
Юная ученица академии «Ангелы Плющенко» в произвольной программе катается под «Там нет меня» в исполнении Севары. Эту песню уже не раз брали для шоу-номеров, но соревновательная программа под Севару – это что-то новое.
Николай Логинов
Произвольная программа ученика Артура Гачинского поставлена на музыку Ханса Циммера к фильму «Интерстеллар», но завершается она цитатой Владимира Машкова из фильма «Вызов»: «Вы готовы лететь в космос?».
У кого ещё планируется русская музыка?
Дмитрий Алиев успел намекнуть, что в короткой программе у него будет русская композиция. «Человек с русской душой, любящий свою Родину, прочувствует эту историю», – рассказал Дмитрий «РИА Новости Спорт».
Анна Фролова также выбрала русскую песню для своей короткой программы. «Музыка достаточно сильная. Это что-то новое для меня, я не каталась под подобное до этого», – рассказывала она Sport24.
Новый супертренд от юниоров — на русскую музыку! Разброс от стихов Есенина до «Вызова»
Читайте также
Кондратюк прыгнул десять трикселей подряд!
На каких фигуристов равняются наши юниоры?
Какие фигуристки занимались гимнастикой?
Что нужно знать о лучшей фигуристке Плющенко
Нелепые высказывания фигуристов о допинге
Фигуристы в образах Барби и Кена
Музыка к программам фигуристов сезона-2023/2024
Кто поставил наших чемпионок на коньки?
Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов
Семь ипостасей Александры Трусовой
Что за «болезнь поцелуев» сразила Щербакову?
Эти фигуристки не сидят на диетах
Трусова попробует себя в очень необычном спорте
Постановки Глейхенгауза не для группы Тутберидзе
Лучшие фотосессии Трусовой
Что известно о сопернице Загитовой по фехтованию?