«Не считаю себя блогером, я прежде всего спортсмен». Интервью с юниором школы Москвиной

Российское мужское одиночное хорошо своим разнообразием. Есть ребята, чьей сильной стороной являются прыжки, есть фигуристы с запоминающейся пластикой, есть спортсмены, у которых выделяется скольжение.

С юных лет на себя обратил внимание петербургский фигурист Андрей Кутовой – яркий, артистичный юноша с хорошим коньком. В 2019 году он стоял на одном пьедестале с Юмой Кагиямой, а затем пошли ограничения из-за ковида, взросление, травмы. В прошлом сезоне фигурист вернулся в строй, начал часто выступать и приземлил первый чистый квад на соревнованиях.

В интервью «Чемпионату» Андрей рассказал о новых программах, ожиданиях от грядущего сезона, объяснил, почему теперь не смотрит на кумиров, а только на самого себя, и даже поделился эмоциями от съёмок в музыкальном клипе. В свободное время Андрей снимает видео о своей жизни, увлекается книгами и писательством.

«Катаюсь не ради того, чтобы выступать где-то, а в первую очередь потому, что мне это нравится»

– Как можешь оценить своё выступление в «Игóре» с новой короткой программой? Какие ожидания от надвигающегося сезона?

– Я доволен своим представлением. Показал себя в новом образе, насладился выступлением. Получил положительный отклик от зрителей, все поддерживали. Для меня это ценно. Я люблю, когда моё катание вдохновляет и вызывает приятные эмоции у людей. Не хочу говорить заранее о сезоне, но, конечно же, хочется, чтобы он был успешным и привнёс в мою спортивную карьеру новые достижения. Не люблю загадывать, как говорится: «Если хочешь рассмешить бога, то расскажи ему о своих планах». Неизвестно, как всё сложится, всё может быстро поменяться. Мне два года подряд не удавалось войти в сезон без травм, я просто-напросто терял месяцы. Надеюсь, в этом такое не повторится.

– Многие любители фигурного катания отмечают твою пластичность и хороший конёк. Как ты думаешь, это исключительно результат тренировок и упора именно на эту часть фигурного катания или же природная предрасположенность?

– Это не только результат тренировок, безусловно, у меня есть данные от природы. Я с самого детства любил танцевать и устраивал домашние концерты. Но без усердных тренировок, конечно же, не обошлось. Всю спортивную карьеру я занимаюсь хореографией и отработкой программ на льду. Также занимаюсь растяжкой для улучшения пластики, хожу на танцевальные мастер-классы. Хочется развивать своё тело и доводить до идеала, ведь нет предела совершенству.

Андрей Кутовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Сейчас ты активно изучаешь и пытаешься вставлять четверные прыжки в свои программы. Какой из них наиболее удобный? Есть ли планы по дальнейшему усилению контента?

– В прошлом сезоне я впервые прыгнул четверной сальхов, хочу отметить, что этот прыжок был зафиксирован в чистом исполнении на соревнованиях. Также выучил четверной тулуп. Но по личным ощущениям, сальхов на данный момент мне прыгать удобнее всего. Четверные прыжки – это действительно сложные элементы, и порой, если их много прыгаешь, в теле начинаются сбои в виде болей и травм. А в связи с тем, что у меня было пропущено столько времени, я стараюсь относиться к ним серьёзно и не перегружать себя.

– За последние несколько сезонов ты заметно вырос. Какой рост у тебя сейчас и сложно ли было справляться с элементами, с прыжками в период, когда вытягивался? Что помогало?

– Честно говоря, не вел статистику. Не могу сказать, на сколько именно я вырос, но сейчас у меня рост чуть больше 170 сантиметров. Проблем в прыжках из-за роста я не наблюдал, расту достаточно плавно, без скачков. В этом плане мне повезло. Надеюсь, в ближайшее время меня не будут ждать сюрпризы.

– В сезоне-2019/2020 ты стал призёром этапа юниорской серии Гран-при. Затем пошли отмены юниорских соревнований из-за коронавируса, травмы, теперь – международный бан нашей сборной. Как удавалось и удается сохранять мотивацию продолжать?

– Я выступал на международных турнирах всего лишь один раз, поэтому мне не так обидно, как тем, кто уже много лет на таком уровне соревнований. Я рад, что в своей карьере мне удалось съездить на подобный турнир. Впечатлений осталось много. Насчёт мотивации скажу вот что: я катаюсь не ради того, чтобы выступать где-то, а в первую очередь потому, что мне это нравится и я наслаждаюсь процессом. И пока мне это приносит удовольствие, я буду этим заниматься.

Андрей Кутовой, Алекса Ракич, Юма Кагияма на пьедестале этапа Гран-при во Франции Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Уверен, что наши турниры не менее интересные, чем зарубежные»

– Следил ли ты в прошлом году за международным сезоном? Были ли фигуристы, у кого программы понравились или какие-то другие аспекты?

– Честно скажу, не следил. Единственный турнир, который я посмотрел – чемпионат мира. Мне очень понравилось, как выступили Джун Хван Ча и Сёма Уно. В основном я смотрел наши национальные турниры. Уверен, они не менее интересные, чем зарубежные.

– Несколько лет назад среди своих кумиров ты называл Нэйтана Чена, Юдзуру Ханю, Алёну Савченко. Что-то изменилось с тех пор? Возможно, кто-то добавился в этот перечень?

– В последнее время я опираюсь только на себя. Считаю, что каждый человек индивидуален, поэтому и перестал смотреть на других. Стараюсь реализовывать свой потенциал. Может быть, именно поэтому все выделяют мою индивидуальность. Я не стараюсь быть на кого-то похожим. Я хочу быть прежде всего собой.

– Алёна Савченко – достаточно необычный выбор кумира для одиночника. Хотелось бы тебе провести такую же долгую карьеру?

– Я человек, у которого очень много интересов. И я осознаю, что, помимо спорта, есть много всего, в чëм могу себя реализовать. Опять же скажу: я занимаюсь спортом, потому что получаю удовольствие. И если так получится, что через энное количество времени мне будет позволять здоровье и не пропадет желание заниматься, то, конечно же, я буду продолжать свою карьеру.

Елизавета Нугуманова и Андрей Кутовой Фото: Из личного архива Андрея Кутового

– Какую роль играет для тебя поддержка со стороны твоей сестры Елизаветы Нугумановой? Даёт ли она тебе какие-то советы, наставления в профессиональном плане?

– Лиза всегда меня поддерживает. Когда мы созваниваемся или встречаемся, она дает советы. Всё-таки у неё был не короткий путь в спорте, и она повидала больше, чем я. За это я ей очень благодарен.

«Хореограф предложила, чтобы я вышел в сезон в совершенно непривычном образе»

– У тебя очень необычная короткая программа под Depeche Mode. Кто предложил музыку? В чём основная идея этой постановки?

– Идея программы и музыки принадлежит хореографу Валерии Чистяковой. Она предложила, чтобы я вышел в новый сезон в совершенно непривычном для меня образе, под музыку, которая никогда не играла на соревнованиях. Нам захотелось сделать то, что никто ещё не делал.

– Насчёт произвольной программы ты отмечал, что продолжится история «Ангела» из прошлогодней короткой. Вы каким-то образом изначально задумывали программу-сериал или же так вышло уже в процессе работы?

– Изначально при постановке той короткой программы мы не задумывались над этим. Идея пришла в начале этого сезона. Мы вместе с Николаем Юрьевичем захотели продолжить историю прошлогодней программы. Всем очень нравилось представление ангелов и демонов, поэтому захотелось завершить эту историю.

– С кем работал над постановкой новой программы?

– Над программой я работаю с Валерией Чистяковой и Николаем Морошкиным.

– В этом году расширится география серии Гран-при России, в список добавили новые города. Уже думал над тем, на какие этапы хотелось бы поехать?

– Да, я задумывался, но планы раскрывать пока не хочу (улыбается).

Андрей Кутовой Фото: РИА Новости

— На что ты обычно тратишь свободное время, если оно есть?

– Я стараюсь посвящать свободное время моральному и физическому отдыху. Занимаюсь йогой, растяжкой, хожу в бассейн и баню. Также занимаюсь творчеством и читаю книги. В последнее время увлекся игрой на музыкальных инструментах. И, конечно же, не забываю про учёбу и саморазвитие. Впереди непростой учебный год. Мне предстоит сдавать программу 11-го класса и ЕГЭ. Придется постараться с распределением времени, чтобы всё успевать.

«Недавно начал писать вторую книгу. Первая получилась немного личная, поэтому не публиковал»

– Как пришла идея вести страницу в соцсетях в формате блога? Есть ли у тебя какие-то цели как у блогера?

– Идея пришла внезапно. Я понял, что у меня накопилось очень много историй, и мне захотелось ими поделиться с людьми. Получил много позитивных откликов, мне было приятно. Скорее всего, в ближайшее время не смогу быть столь активным в социальных сетях, как раньше. Учёба не позволяет, а для меня она важна. Не считаю себя блогером, я прежде всего спортсмен. В этом плане я скорее просто человек, который активен в социальных сетях.

– На своём канале ты снимал видео про книги. Что читаешь сейчас? Можешь ли что-то посоветовать поклонникам, какое-то произведение, от которого сам остался в восторге?

– В основном я читаю научные или классические произведения. Сейчас дочитываю «Анну Каренину», читается на одном дыхании. Произведения у Льва Николаевича Толстого гениальные.

Посоветую из того, что недавно прочитал: произведение Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Книга трогает до глубины души. Кстати говоря, недавно начал писать свою вторую книгу. Первая получилась немного личная, поэтому не публиковал. А сейчас готовлю необычный роман, который, надеюсь, затронет души людей и останется в их памяти как вдохновляющий и интересный.

– В предыдущих интервью ты отмечал, что твоё хобби – рисование, даже выкладывал портреты других фигуристов. Как с этим занятием обстоят дела сейчас?

– Сейчас рисую не так часто, но пару раз в месяц нахожу время. Включаю музыку и погружаюсь в творчество.

– В твоей карьере был опыт съемок в музыкальном клипе у участницы «Детского Евровидения» Софьи Феськовой. Можешь немного подробнее рассказать про этот опыт? Как всё проходило и хотел бы ты повторить подобный опыт?

– Я являюсь участником проекта «Герои с Нашего двора», и София Феськова – тоже. Её клип посвящён спорту и в съëмках принимали участие спортсмены из различных видов, в том числе и из фигурного катания. Именно поэтому и позвали меня. Проходило всё в очень приятной обстановке, мы встретились на льду, я поучил её кататься, и мы отсняли мои элементы под её песню. Я считаю, что вышло очень красиво, хотелось бы повторить такой опыт в будущем.

– Думал ли ты над тем, в каком направлении хотел бы получать образование? Хочешь ли стать тренером или тебе интересна какая-то другая область?

– С поступлением в университет я уже определился, планирую поступать на гуманитарную специальность, не хочу говорить об этом раньше времени. Когда поступлю, тогда поделюсь. Но это не связано с тренерской деятельностью.