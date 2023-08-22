«Не считаю, что похожа на Косторную». Интервью с яркой юниоркой Плющенко Кирой Трофимовой

13-летняя Кира Трофимова из «Ангелов Плющенко» стала настоящим открытием юниорских контрольных прокатов в Новогорске. Теперь талантливую фигуристку вовсю сравнивают с чемпионкой Европы Алёной Косторной, но сама она не обращает на это внимания и спокойно готовится к будущим стартам.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Киру рассказала, что конкуренция её не пугает, а, напротив, подстёгивает становиться лучше и лучше. Сейчас она активно изучает ультра-си и надеется показать их на соревнованиях уже в этом сезоне!

А ещё Кира хочет кататься долго и верит, что у неё получится сохранить хорошую форму к Олимпиаде-2030. Ведь на Игры-2026 она, к сожалению, не сможет отобраться из-за поднятия возрастного ценза.

«Очень нравятся условия тренировок в «Ангелах Плющенко»

— Кира, как ты начала заниматься фигурным катанием?

— Когда мне было чуть больше четырёх лет, мама спросила меня, хочу ли я заниматься фигурным катанием. Я представила, как делаю красивый бильман, и согласилась. На следующий день мы пошли с мамой на каток в нашем городе Одинцово. Там проходил отбор в спортивную группу к Полещуку Роману Александровичу. Он и стал моим первым тренером. Но о какой-то профессиональной карьере в фигурном катании мы тогда не думали.

— Как же началась твоя спортивная история?

— Думаю, моя спортивная история началась, когда у меня стали получаться тройные прыжки. Я стала больше соревноваться и занимать призовые места. Тогда по итогам отборочных стартов меня включили в сборную Московской области, которую я сейчас и представляю.

— Сколько тебе было, когда освоила тройные?

— Первый тройной прыжок я выучила в 10 лет. Это был тройной сальхов.

— И до этого совсем не было мыслей о профессиональном спорте?

— В совсем раннем возрасте — нет. Но когда прыгнула двойной аксель и пошли тройные, задумалась о профессиональной карьере.

— До прошлого сезона ты тренировалась в «Армии фигурного катания», а затем перешла в «Ангелов Плющенко». Почему? Тебя сразу взяли в группу к Евгению Плющенко? Какой-нибудь испытательный срок проходила?

— Просто я считаю, что в академии «Ангелы Плющенко» есть все условия для роста и развития спортсменов. Евгений Викторович всегда во всём помогает. Я изначально пришла на просмотр во время тренировки его группы, и он меня в ней оставил. Никакого испытательного срока не было.

Кира Трофимова и Евгений Плющенко Фото: Кадр из видео

— Есть какие-то особенности тренировок в «Ангелах Плющенко»?

— Мне очень нравится, что у Евгения Викторовича спортсмены получают разнообразные нагрузки. Каждый день он даёт нам на льду разные задания. Например, в один день — тройные прыжки, в другой — тренировка в грузах. На третий день — много катаем программы. В хорошую погоду занимаемся ОФП на природе. Много всего интересного! Мне очень нравятся условия тренировок в «Ангелах Плющенко».

— А как выглядит твой обычный тренировочный режим?

— Я тренируюсь шесть дней в неделю. В день — по два льда длительностью 1 час 15 минут. Плюс две разминки, хореография или танцы — в зависимости от дня недели. Ещё хожу на ОФП два раза в неделю.

— Успеваешь при этом следить за соревнованиями? Смотришь, что происходит у взрослых?

— Слежу, но в основном всё-таки за юниорскими. У взрослых смотрю главные старты: чемпионат России, этапы и финал Гран-при России, прыжковый турнир.

«Активно тренирую элементы ультра-си»

— В конце прошлого сезона ты упоминала, что учишь тройной аксель, четверной лутц и четверной сальхов. Ты начала работать над ними именно в «Ангелах Плющенко» или до перехода уже что-то пробовала?

— Да, я активно тренирую элементы ультра-си. До перехода в «Ангелов Плющенко» пробовала четверной сальхов, четверной тулуп и четверной лутц. Но работала над ними не слишком интенсивно, поэтому больших успехов у меня тогда не было.

— Не страшно было начинать изучать такие сложные прыжки?

— Нет. С первых попыток мне, наоборот, было очень интересно, что такое четверной прыжок, и я заходила на них без страха.

Кира Трофимова Фото: Кадр из видео

— Как сейчас обстоят дела с изучением ультра-си?

— Сейчас всё хорошо. Упорно работаю над ними. Правда, за две недели до контрольных прокатов в Новогорске я временно прекратила тренировать ультра-си, чтобы случайно не получить травму. Но теперь снова приступаю к работе над четверными прыжками и тройным акселем.

— Есть ощущение, что ты хочешь усложнить свой контент в этом сезоне. Это так?

— Да! Я хочу стабильно делать ультра-си и вставлять в программу. То есть на соревнованиях кататься в произвольной с четверным. Такие планы есть.

«Давно хотела кататься именно под Севару»

— Кто выбирал музыку для твоих новых программ? В короткой у тебя саундтрек из фильма «Мулен Руж», а были какие-то другие идеи?

— Музыку я выбирала вместе с тренерами и постановщиком Никитой Михайловым. Разброса идей не было. Мне сразу всё понравилось. Когда Никита Михайлов предложил музыку для короткой, я тут же согласилась. На следующий день начали ставить. Работали над ней много и долго. Хотели сделать всё красиво, музыкально.

— Под «Мулен Руж» поставлен один из показательных номеров Елизаветы Туктамышевой. Ты его видела? Может быть, брала с неё в чём-то пример?

— На самом деле, нет, не видела, в первый раз слышу. Но очень интересно, хочу посмотреть теперь!

— Произвольная программа у тебя под песню «Там нет меня» в исполнении Севары. Сложно отыгрывать её эмоционально? Некоторые считают, что тема довольно взрослая и её рано брать юниорам.

— Мне достаточно сложно катать произвольную в эмоциональном плане. Чувства, которые я в ней передаю, требуют прикладывать больше усилий, чем в короткой программе. Нужно буквально переживать все эмоции на льду и отыгрывать до самого конца проката. Но я не считаю, что мне рано брать такую тему. Я давно хотела кататься именно под Севару, мне очень нравится её вокал!

Кира Трофимова Фото: fsrussia.ru

— Костюмы к новым программ готовы?

— Пока нет, но в процессе. Сейчас дизайнер Анастасия Шведчикова шьёт мне платье для произвольной. Вместе с ней работаем над образом, добавляем каких-то деталей, изюминок.

— А какой костюм будет в короткой, решили? Тоже платье или, например, комбинезон?

— В данный момент подбираем эскиз, точно ещё не решили, но тоже в процессе. В любом случае в обеих программах точно будут платья, потому что мне не нравится, как на мне сидит комбинезон.

«Раньше подарки такого масштаба мне на соревнованиях не дарили»

— В прошлом году ты не участвовала в контрольных прокатах. А как узнала, что будешь участвовать в этом?

— В марте прошла Спартакиада среди юниоров, где я заняла второе место и таким образом попала в юниорскую сборную России. Поэтому заранее знала, что буду участвовать в контрольных прокатах. За несколько недель до них всегда вызывают спортсменов сборной.

— И какие впечатления от них? Волновалась? Что было сложнее катать: короткую или произвольную?

— Впечатления остались только хорошие! Большое спасибо организаторам и Федерации фигурного катания России. Очень дружная атмосфера была среди спортсменов. Мне понравилось в Новогорске.

Конечно, было волнительно выходить и на короткую, и на произвольную, потому что хотела хорошо показать себя, сделать всё красиво и откатать программы чисто, без каких-либо ошибок. По-моему, я справилась с волнением.

— Ты действительно отлично откаталась! Но после прокатов вас собирали на разбор: делали какие-то замечания?

— Да, мне сказали мои ошибки. Комментарии дали и представители федерации, и мой главный тренер Евгений Викторович. Всё разобрали, будем работать.

— В Новогорске поклонники подарили тебе очень красивый букет. Это было неожиданно? Раньше дарили подобные подарки на соревнованиях?

— Действительно: это было неожиданно! Большое спасибо моим болельщикам! Раньше подарки такого масштаба мне на соревнованиях не дарили.

Кира Трофимова Фото: Из личного архива Киры Трофимовой

«Косторная — очень классная фигуристка»

— С переходом в «Ангелов Плющенко» ты стала выступать в ледовых шоу. Сложно совмещать подготовку к ним с основными тренировками?

— Совмещать несложно. У нас в академии всё распределяется таким образом, чтобы ледовые шоу не пересекались с соревнованиями. Плюс до шоу у нас всегда есть немного времени для тренировок.

— Выступления в ледовых шоу как-то помогают поддерживать форму в течение сезона?

— Мы поддерживаем форму, например, когда между репетициями выходим на лёд попрыгать, прокатать связки из программ. На полу в любой момент тоже занимаемся прыжками, на скакалке прыгаем. Даже в раздевалке.

Ледовые шоу больше закаляют в плане привычки кататься на публике. Ты оказываешься в схожей со стартами атмосфере. Присутствует такое же волнение, пусть и чуть-чуть поменьше.

Кира Трофимова с Александром Плющенко Фото: Из личного архива Киры Трофимовой

— Ты очень музыкальна на льду. Какое место музыка занимает в твоей жизни?

— На самом деле, вне тренировок я достаточно редко слушаю музыку. Но мне доставляет удовольствие кататься под неё. Я проживаю её, стараюсь прочувствовать, чтобы всё сделать красиво.

— Есть музыка, под которую ты мечтаешь, чтобы тебе поставили программу? Может быть, хочешь скатать «Кармен», «Лебединое озеро», «Болеро» — что-то из так называемого «золотого фонда»?

— На данный момент такой музыки нет. Но весь прошлый сезон мне как раз хотелось, чтобы поставили произвольную под Севару. Можно сказать, что моя мечта исполнилась! А из «золотого фонда» ничего особо не привлекает.

— Сейчас тебя многие сравнивают с Алёной Косторной. Как к этому относишься?

— Отношусь к этому положительно. Не считаю, что чем-то похожа на Алёну Косторную. Она очень индивидуальна в плане стиля катания и, можно сказать, неповторима. Она очень классная фигуристка.

— Кроме Алёны Косторной, ты ранее говорила, что тебе также нравятся Александра Трусова и Евгения Медведева. Общалась с кем-то из них? В соцсетях у тебя есть фотография с Сашей.

— Нет, ни с одной из этих девушек я не знакома, но очень хотела бы пообщаться. С Сашей я часто пересекаюсь на ледовых шоу, но в «Ангелах Плющенко» мы не встречались: она тренировалась там до моего перехода. А сфотографировались вместе мы после какого-то шоу. Кажется, это было в Туле. Но, по сути, я с ней не знакома. Возможно, о чём-то немного разговаривали по рабочим моментам.

Александра Трусова и Кира Трофимова Фото: Из личного архива Киры Трофимовой

«У меня точно с мотивацией всё в порядке»

— Этой весной ты говорила, что твоя главная цель в спорте — выиграть Олимпиаду. Не переживаешь, что из-за поднятия возрастного ценза сможешь отобраться туда лишь в 2030 году?

— Нет. Я постараюсь сохранить хорошую форму до этого времени. Верю, что у меня всё получится. Всем пример — Елизавета Туктамышева!

— То есть ты бы хотела долгую спортивную карьеру? Есть какой-то предельный возраст, после которого точно перестанешь соревноваться?

— Хочу кататься, пока у меня есть возможность и пока мне это нравится. Никакого предельного возраста нет. Хочу выступать в своё удовольствие и получать кайф от того, что делаю.

Кира Трофимова Фото: Кадр из видео

— Предложений от федераций других стран случайно не поступало? Можешь в принципе представить, что будешь выступать за другую страну?

— Никаких предложений не поступало. И даже не знаю, что должно произойти, чтобы я решила кататься за другую страну! Никогда об этом не думала.

— А мотивация из-за отсутствия возможности выступать на международных стартах не страдает? В этом сезоне ты могла бы на них поехать, но приходится соревноваться только внутри России.

— У нас и так достаточно мотивации. Есть чемпионат России, этапы и финал Гран-при. В этом сезоне федерация сделала нам много мероприятий, и они вызывают желание хорошо выступать. Кроме того, я думаю, у нас в дальнейшем будут соревнования с Китаем. У меня точно с мотивацией всё в порядке.

— Но в нашем женском одиночном очень высокая конкуренция. Как к ней относишься?

— Конкуренция меня подстёгивает развиваться. Думаю, она должна быть всегда. Без неё не было бы в принципе никакого спорта, поэтому хорошо, что она есть.

«Буду стараться отобраться в финал Гран-при и на первенство России»

— Уже думала, чем будешь заниматься после спорта?

— Очень хочу поработать тренером, спорт всегда будет в моей жизни. Хочу тренировать детей, передавать им знания и умения.

— В соцсетях ты выкладывала фото рисунков и разных вязаных изделий. Это твоё хобби?

— Да, я люблю что-то делать своими руками. В свободное от учёбы и тренировок время могу что-то связать или нарисовать. Очень нравится этим заниматься, и иногда выкладываю потом в соцсети лучшие работы.

— Скажи, на каком ближайшем старте мы сможем снова тебя увидеть?

— Пока точно неизвестно, всё зависит от решения федерации. Но я очень бы хотела выступить на двух этапах юниорского Гран-при России и других всероссийских соревнованиях. Буду стараться отобраться в финал Гран-при и на первенство России. В начале сезона у меня также будет старт в Московской области.