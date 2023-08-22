Загитова хлёстко ответила хейтерам за «безызбежно»! Идею ей подала другая чемпионка

Сага со словом «безызбежно» от Алины Загитовой получила продолжение. Фигуристка выложила в соцсетях видео с сестрой Сабиной, на котором они появляются в чёрных футболках с этим словом на груди. «Безызбежно» стало новым мемом в фигурнокатательной среде, а Загитова обратила это в новый тренд – и это нереально круто.

За Алиной следят очень пристально, вслушиваясь в каждое слово и ожидая подвоха. Вряд ли ситуация поменяется в ближайшем будущем: публичных выступлений у фигуристки меньше не станет, а внимания с каждым новым таким промахом становится всё больше. Вряд ли остановится и круговорот хейта вокруг Загитовой – безобидные подтрунивания, а иногда и откровенные издевательства провоцируют острую реакцию фан-базы, затем происходит реакция на реакцию, и в итоге мы имеем, что имеем.

Именно поэтому лучший вариант реакции на подобные вещи – самоирония.

Идею Алине подала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва. В интервью «РИА Новости Спорт» фигуристка отметила, что монетизировала бы подобную ошибку и первая купила бы подобный мерч, если бы он появился в продаже.

Алина Загитова и Екатерина Боброва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Прямо со словом «безызбежность», кофты там… Я бы еще деньги на этом сделала. Это нужно монетизировать. Эпик фейл вышел? Ну, вышел. СМИ и недруги зацепились? Зацепились. Ну так сделайте еще круче! Это как кольцо на Олимпиаде не раскрылось. Это же гениальный ход был, когда в следующий раз Эрнст пришел в футболке с этим нераскрытым кольцом. Из каждого эпик фейла нужно делать плюс себе, имя, деньги. Это же выход из ситуации. Блин, безызбежность! Я же этим словом всегда теперь пользуюсь», – отметила Боброва.

Спустя некоторое время Алина показала в соцсетях футболки со словом «безызбежно» – речи о выпуске целой коллекции пока не идёт, но всё возможно.

Часть публики уже успела отреагировать негативно и назвать действия Алины монетизацией неграмотности. Но это просто способ посмеяться над собой и своей ошибкой. Да, оговорилась. Да, неудачно сымпровизировала, слово пошло в народ. Если процесс обращения ошибки в мем уже не остановить, то почему бы не извлечь для себя пользу? Почему бы не довести ситуацию до абсурда и не сделать из собственных оговорок деньги?

Вместо того чтобы развивать конфликт дальше или копить внутри обиду, Алина Загитова просто посмеялась над самой собой. И пошла дальше.

За последний год фигуристка попробовала себя в разных форматах и получала опыт – и влоги для Первого канала снимала, и вела мероприятия на разную аудиторию, ходила на разные шоу, приняла участие в ПМЭФ. Что-то выходило удачно, что-то – совсем нет, и это нормально. Нужно делать выводы, тренироваться и пробовать дальше, пусть это всё и происходит под пристальным вниманием.

Оговариваются все вне зависимости от их статуса, пола, возраста и наличия медалей. Ведущие, корреспонденты, редакторы, спикеры подкастов, эксперты, спортсмены. Если ты говоришь много и часто, особенно на камеру – это, мягко говоря, безызбежно.