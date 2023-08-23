«Конёк партнёра вонзается тебе в ногу». Ключевые и неожиданные особенности танцев на льду

В чём сложность танцев на льду, зачем там специальные коньки и почему переходить туда во взрослом возрасте уже поздно.

Танцы на льду — особый вид фигурного катания, который максимально приближен к искусству. Хотя почему приближен? Это и есть искусство, воплощённое в спорте. Здесь нет захватывающих дух прыжков, но танцоры и без них захватывают дух зрителей невероятным мастерством скольжения, силой эмоций и блестящей хореографией. К тому же танцевальная дисциплина стремительно усложняется, и, чтобы добиться успеха, спортсменам нужно начинать осваивать её всё в более и более юном возрасте.

Тем не менее до сих пор существуют скептики, которые отделяют танцы на льду от фигурного катания и даже отказываются признавать их спортом. Якобы отсутствие прыжков значительно упрощает задачу. А ведь на самом деле это очень сложный вид, который сопряжён с немалым риском!

Пора раз и навсегда разобраться: являются ли танцы на льду фигурным катанием, почему для них нужны другие коньки, в чём заключается сложность и насколько они травмоопасны. А ещё — правда ли, что в танцы можно перейти в любой момент, если нет перспектив в одиночном. Всё это выясняем в материале спецпроекта «Чемпионата» «Анатомия фигурки».

Танцы на льду и фигурное катание — это одно и то же?

В танцах на льду очень ярко выражено влияние бальных танцев. На соревнованиях часто можно услышать знакомые латиноамериканские и европейские ритмы: самбы, ча-ча-ча, румбы, пасадобля, вальса, фокстрота, танго и так далее. До сезона-2010/2011 фигуристы и вовсе демонстрировали обязательный танец, в котором исполняли стандартные шаги в определённой последовательности под заданный темп музыки.

К сожалению, в угоду зрелищности телетрансляций Международный союз конькобежцев (ISU) заменил обязательный танец коротким. С тех пор перед каждым сезоном танцорам объявляют определённый вид музыки и танец, шаги из которого они должны продемонстрировать в своей постановке. В 2018-м короткий танец переименовали в ритм-танец.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Несмотря на реформы, в танцах на льду по-прежнему чётко выражена танцевальная направленность, но это не отделяет их от фигурного катания. Да, там нет прыжков, однако есть множество других и совсем непростых элементов.

И что очень важно: именно в танцах можно полноценно насладиться настоящим катанием. Тем более сейчас, когда в одиночном виде упор пошёл в сторону прыжков ультра-си, а в парном виде наибольшее внимание уделяют опасным подкруткам, выбросам и высоким поддержкам.

Анжелика Крылова двукратная чемпионка мира, тренер, хореограф «Танцы на льду — это полноценная дисциплина фигурного катания со своими правилами, элементами и технической бригадой судей. Отличие для меня заключается в том, что в танцах больше экспрессии, больше умения передать характер музыки. Танцы на льду — это интерпретация телом и коньком ритма и чувства музыки. В нашем виде это проявляется сильнее, чем в других. Также важен унисон, полная согласованность между партнёрами. Чувство партнёрства в парном катании и танцах на льду — разные вещи. Танцоры в своих позициях катаются намного ближе, чем парники. У последних больше выражено параллельное катание, рука в руке. В танцах такое тоже сейчас разрешено, но не очень приветствуется. Поэтому танцы стали иногда путать с парным катанием. У нас появилось много трюков, акробатики, разрешили делать высокие поддержки. В любом случае, считаю, в танцах на льду важнее всего экспрессия, чувство партнёрства и умение передать характер музыки».

Наталья Бестемьянова уверена, что чувство партнёрства в танцах на льду обязательно должно быть на высоком уровне. Это же относится к скольжению.

Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка, хореограф «В танцах на льду выше требования к скольжению и выполнению элементов по сравнению с другими видами. А главный критерий, который отличает танцы на льду, — это очень близкое расстояние между партнёрами. Чем ближе партнёры катаются, тем выше это ценится. Считается высшим пилотажем!»

Если в других видах нередко встречаются случаи неполной согласованности движений фигуристов и музыки, то в танцах это недопустимо. Бетина Попова подчёркивает важность абсолютной музыкальности программ танцоров, а также необходимость очень качественного владения коньком.

Бетина Попова чемпионка Универсиады, тренер, хореограф «Помимо отсутствия прыжков, танцы на льду в первую очередь отличает абсолютная музыкальность. В других видах, например, есть такие моменты, что можно упасть с прыжка. Спортсмен заранее закладывает время на заход, сам прыжок, возможный сбой при его исполнении или добавление каскада. Поэтому о полной музыкальности речи всё равно не идёт. Нет такого, что каждое движение стопроцентно в музыку, тем более контент программы порой может меняться буквально на ходу. А в танцах каждый шаг, каждый зубчик вписан в музыку. Во-вторых, танцы на льду — это про очень качественное владение коньком. В других видах настолько тщательно дорожки не судят. Разрешения шагов, повороты, само качество исполнения дуг въезда, выезда и так далее — в танцах всё это смотрят досконально. В одиночном и парном катании в этом плане чуть-чуть спокойнее».

Почему танцоры катаются в специальных коньках?

Болельщики с трибун не замечают, но фигуристы в танцах на льду выступают в специальных коньках, которые стратегически отличаются от коньков одиночников и спортивных пар. Свои фишки есть как у ботинок, так и у лезвий.

«Коньки у танцоров сильно отличаются от коньков одиночников и парников. Во-первых, они у́же. Во-вторых, короче: особенно пятка. А в-третьих, у них намного меньше зубец на лезвии.

Нам не нужно делать прыжки, поэтому зубец мы иногда даже стачиваем. Я сама рекомендую это своим спортсменам и себе тоже стачивала, чтобы скольжение было тише. Чем тише у танцора скольжение, тем лучше. Ценится катание не на зубцах, а тихое, рёберное, плавное скольжение.

Ботинки у нас немного мягче, чем у одиночников, и значительно короче. Это необходимо, чтобы активнее работать голеностопом, больше сгибать его для танцорской посадки, которая отличается от посадки в одиночном катании. Кроме того, более короткие ботинки позволяют красиво вытягивать носочек: это очень важно для эстетики», — поясняет Анжелика Крылова.

Бетина Попова и Сергей Мозгов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Хотя для выполнения танцевальных элементов необязательно переходить на специальные коньки, работать в них намного удобнее. А помимо стачивания зубца, есть и другие хитрости, к которым прибегают спортсмены для повышения результатов работы. Бетина Попова, например, дополнительно укорачивала пятку ботинок:

«Очень часто ребята, которые только переходят из одиночного в танцы продолжают кататься на старых коньках, хотя по строению конька, безусловно, удобнее кататься на специальных танцорских. У них и лезвия отличаются, и совершенно другой ботинок: ниже, чем у одиночников — сама пятка ниже. Я, когда каталась, даже подрезала эту пятку дополнительно, чтобы она была ещё короче и можно было до конца дорабатывать стопой, дотягивать ноги.

Также у танцорских коньков немного короче лезвие и другое количество зубцов, чтобы они не мешали во время скольжения. У одиночников зубец нужен для прыжковых элементов. В танцах прыжков нет, поэтому в целом зубец не нужен.

Конечно, кататься в одиночных коньках никто не запрещает, но банально удобнее перейти на танцорские».

Бетина Попова и Сергей Мозгов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Не стоит забывать и о безопасности. Всё-таки коньки, предназначенные для многооборотных прыжков, в танцах на льду могут сыграть злую шутку.

«У меня был печальный опыт, связанный с катанием в коньках для одиночников, когда только перешла в танцы на льду. Где-то полгода я параллельно продолжала выступать на соревнованиях как одиночница, в связи с обязательствами перед клубом. Естественно, я не могла перейти тогда на танцевальные коньки, потому что было необходимо прыгать, катать «школу».

В то время мы учили пасадобль, где у девочки есть такой элемент — чоктау. А так как танцоры очень близко ставят ноги в разрешениях, во всех элементах, то, поставив ногу, чтобы сделать чоктау, я встала коньком на свою пятку. Упала и ударилась головой об лёд — практически затылком. Это очень опасно!

Вот для того, чтобы можно было близко и очень чётко делать разрешения, в коньках для танцоров убрана пятка», — делится Наталья Бестемьянова.

Что самое сложное в танцах на льду?

Самыми крутыми элементами в одиночном виде принято считать прыжки, У парников лидирующая позиция закреплена за выбросами и подкрутками. В танцах ничего подобного нет, но сложных элементов тоже хватает.

«Наверное, я бы назвала самыми сложными элементами в танцах на льду блок на одной ноге и дорожку. Это те элементы, в которых важно качество самих шагов, сложных поворотов. Также раньше фигуристы выступали с обязательным танцем, но сейчас его нет.

Блок на одной ноге показывает индивидуальное мастерство каждого из партнёров, и все четыре шага здесь нужно сделать максимально идеально. Это достаточно трудно. В разных тренерских коллективах, бывает, как-то извращаются, стараясь спрятать какие-то моменты, найти правильные ракурсы, добиться хорошей скорости, чтобы выполнить все повороты. В любом случае это исключительно сложный элемент, и крайне редко за него получают четвёртый уровень», — говорит Бетина Попова.

Огромное внимание танцоры уделяют рёберности скольжения. Фигурист должен чётко демонстрировать внешнюю или внутреннюю сторону конька, уметь долго и уверенно держать определённые позиции. В группе Анжелики Крыловой рёберность отрабатывают очень тщательно:

«С введением новых правил появилось много обязательных элементов и в ритмическом танце, и в произвольном. У танцоров должна быть сильно выраженная рёберность, которую оценивают технические бригады. Это очень сложно, и мы над этим много работаем. У одиночников на рёбра так досконально не смотрят, а у нас чуть ли не под микроскопом их проверяют в замедленной съёмке! Нельзя поменять ребро, иначе не получишь уровень. Обычный зритель, наверное, всего этого совсем не замечает, но для нас данный момент очень важен.

В танцах на льду сложные вращения и поддержки. При этом желательно постоянно придумывать что-то новое. Я стараюсь своим парам регулярно давать новые элементы на высокие уровни. Чтобы им не было скучно катать одно и то же (смеётся). Очень много над этим также работаем».

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако придумать новую интересную поддержку не всегда достаточно для успеха. Бывает, что какие-то незамысловатые оцениваются судьями дороже. Наверное, поэтому некоторые дуэты предпочитают из сезона в сезон демонстрировать одно и то же: зачем экспериментировать, когда уже есть проверенный годами элемент?

Ну а твиззлы, по которым болельщики часто судят о мастерстве танцоров, в действительности не вызывают больших проблем. Сложно не само их исполнение, а полная синхронность в этот момент с партнёром — объясняет Бетина Попова:

«Что касается твиззлов, если спортсмен пришёл в танцы с хорошей базой из одиночного катания и у него всё хорошо с координацией, вестибулярным аппаратом, то их исполнение не станет какой-то суперпроблемой. Вопрос в другом: насколько партнёры будут исполнять твиззлы параллельно и близко. В этом и заключается основная сложность — сделать твиззлы чётко параллельно с партнёром.

Поддержки бывают разные. Можно сделать такую, что её будет физически легко выполнять, и при этом она будет на четвёртый уровень сложности. А можно накрутить что-то невероятно мудрёное, но эта поддержка даже не получит третий уровень».

Какие травмы получают танцоры?

Кажется, что, в отличие от одиночного и парного видов, представителям танцев повезло: якобы травм у них меньше. Во многом такое впечатление создаётся из-за того, что на соревнованиях одиночники и парники регулярно падают. В танцах падения — редкость. Но только на стартах. На тренировках — привычное дело.

«Травм в танцах на льду много: чаще всего страдают колени, спина. Сейчас наш вид стал ещё более травмоопасным, потому что появилось много сложных акробатических элементов. Не скажу, что танцы сверхтравматичны, но травмы у нас есть, к сожалению. Каждый день кто-то падает на тренировке: то на копчик, то на спину, то на колени, то на голову. Случаются порезы», — рассказывает Анжелика Крылова.

Порезы — штука крайне опасная. В танцах на льду из-за очень близкого катания партнёров риск подобных происшествий довольно высок, как и вероятность серьёзных последствий. Наталья Бестемьянова однажды из-за пореза коньком лежала в больнице:

«Я бы не сказала, что в танцах на льду нет рискованных элементов. Мы в коньках. Металлических коньках — очень опасных. У нас с Андреем (Букиным. — Прим. «Чемпионата») один раз была жуткая травма, потому что когда ты катаешься близко и вдруг неожиданно падаешь, то дальше конёк партнёра вонзается тебе в ногу. И у меня это было. Была порезана мышца, меня зашивали, две недели я приходила в себя, лежала в больнице.

То, что люди так близко катаются друг к другу, сопряжено с определённым риском. Особенно на коньках. А те поддержки и элементы, которые сегодня делают в танцах на льду, это практически акробатические трюки! Когда девочку вниз головой держит мальчик на одной ноге, например. Он чуть пошатнётся, чуть перейдёт на зубец, и она полетит головой в лёд… Огромный риск!»

Вряд ли найдётся хотя бы один полностью здоровый танцор, выступающий на высоком уровне. Да, приземлять прыжки им не нужно. Но нагрузки на организм всё равно очень высокие.

«Хотелось бы сказать, что танцы на льду менее травмоопасны, чем другие виды, но, к сожалению, это не так (смеётся). Вид травм здесь немного другой, однако от них никуда не деться. У многих мальчишек страдают спина и плечи, как и в парном катании, из-за поддержек.

Знаю, что в танцах бывает много травм, связанных с коленями, потому что ими очень много нужно работать. То же самое касается стоп. Вспомним олимпийских чемпионов Тессу Вирту/Скотта Моира. Партнёрше из-за спортивных травм пришлось делать операцию на обеих ногах. Вообще, много известных спортсменов-танцоров, которые мучились с травмами на протяжении карьеры. Тот же Никита Кацалапов постоянно боролся с больной спиной.

Не то чтобы танцы какие-то суперстрашные на болячки. При грамотном подходе всё лечится. Но травмы есть», — рассуждает Бетина Попова.

В танцы на льду можно перейти в любом возрасте?

Когда у талантливого парня или девушки вдруг начинаются проблемы с прыжками в одиночном, переход в танцы на льду выглядит отличным вариантом продолжать карьеру. В прошлом действительно можно было спокойно начать заниматься танцами во вполне взрослом возрасте. Но теперь всё иначе.

«Я в своё время перешла в танцы на льду, когда мне было 17 лет. Однако сегодня это абсолютно невозможно. Есть рейтинг у пар, которые начинают карьеру, мне кажется, с 12 лет. Поэтому я рекомендую приходить в танцы не позже 12 лет», — считает Наталья Бестемьянова.

Бетина Попова стала осваивать танцевальную дисциплину в 2009 году, когда ей было как раз 12 лет. Ещё более юных спортсменов тогда практически не принимали. Но сейчас на соревнованиях полно детских дуэтов. И такая тенденция давно набирает обороты. Так, чемпионы финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол пришли в танцы рано. С первым партнёром Василиса дебютировала на соревнованиях в девять лет. Валера и вовсе перешёл в танцы, когда ему было семь!

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По мнению Бетины Поповой, детям в любом случае очень важно получить хорошую базу в одиночном виде:

«Танцы на льду — на самом деле зрелая история. По идее, в них можно кататься до такого возраста, в котором не покатаешься в одиночном. Раньше, в том числе ещё когда я сама переходила в танцы, младше 12 лет туда особо не брали. Считалось, что нужно увидеть до какого уровня вырос ребёнок, какие у него рычаги — длина ног, рук, чтобы грамотно подобрать партнёра.

Сейчас есть возможность заниматься танцами с самого детства, и такие пары уже есть. Дети буквально делают первые шаги на льду, учатся прыгать перекидной, вращать винтик и сразу идут в танцы. Однако лично я как тренер считаю, что выгоднее и правильнее получить для начала хорошую одиночную базу. Всё-таки те же прыжки нужны для развития. Да и научиться вращаться на высоком уровне будет полезно. Я часто сталкивалась с тем, что ребятам нужно сделать парное вращение, а они не очень умеют вращаться по отдельности. В такой ситуации, естественно, партнёрам сложнее, чем когда оба научились вращаться в одиночном виде.

Разумеется, всё можно наверстать непосредственно в танцах. Но легче и правильнее, как мне кажется, сначала всё выучить в одиночном катании, а потом переходить в танцы с хорошим сольным багажом, чтобы не зависеть от партнёра и чтобы не происходило такого, что кто-то из пары сильнее. Когда каждый уже умеет исполнять все элементы — это лучше».

Конечно, затягивать с переходом в танцы до подросткового возраста сегодня — явно не лучшая стратегия. Но покататься в одиночном виде до 9-10 лет пойдёт лишь на пользу.

«Считаю, что начинать сразу с танцев на льду детям неправильно. Всё равно до 9-10 лет ребёнку нужно покататься и научиться азам в одиночном виде. Сейчас мы используем оттуда разные элементы: у нас есть подпрыжки, различные вращения, твиззлы. Прежде чем пойти на какой-то разряд, одиночники сдают специальные тесты, подтверждая достойный уровень владения тем или иным элементом. Также они учат всевозможные шаги, что для нас очень важно. Поэтому, по-моему, до 9-10 лет переходить из одиночного в танцы на льду не нужно», — отмечает Анжелика Крылова.

Танцы на льду — это спорт и точка!

Несмотря на то что танцы на льду входят в программу Олимпийских игр, некоторые скептики не признают их спортом. Мол, красивое передвижение по льду — это не про «быстрее, выше, сильнее», и рекордов здесь не установишь. К счастью, данную точку зрения легко затмевают великие достижения представителей танцевального вида.

«Тем, кто не признаёт танцы на льду спортом, нет смысла что-то доказывать. Ещё Людмила Пахомова с Александром Горшковым доказали, что это спорт. Весь мир считает танцы спортом, и они являются полноправной дисциплиной Олимпийских игр.

У каждого может быть своё мнение. Будем уважать мнение друг друга», — говорит Наталья Бестемьянова.

Призёры этапа Гран-при в Самаре в танцах на льду Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Фигурное катание в целом — субъективно. Просто в танцах на льду это проявляется сильнее. Понять, почему выиграл тот или иной танцевальный дуэт, рядовому болельщику зачастую нереально. А когда проигрывает твой фаворит, логично, что хочется обвинить во всём несправедливое судейство и отсутствие внятных правил. Но правила там есть, и судейская бригада знает, как ими руководствоваться.

«В мире спорта достаточно много спортивных дисциплин, которые непонятно, как воспринимать, и непонятно, как их судят. Есть объективные виды спорта, а есть субъективные. Везде, где присутствуют судьи, всегда возникает вопрос человеческого фактора. В танцах на льду я бы сказала, что он максимальный. Если у одиночников обычные зрители, например, видят, как кто-то упал, что-то недокрутил или не сделал, то в танцах, чтобы разобраться с правилами, нужно потратить очень много времени и нервов.

Особенно очень сложно бывает понять, что конкретно оценивают судьи. Они-то сами всё знают: судейская бригада выставляет оценки, основываясь на огромном своде правил, но простым болельщикам он недоступен. Разумеется, у них может возникнуть вопрос: «Что такое здесь происходит, что здесь оценивают?»

Однако танцы на льду — это очень тяжёлая, энергозатратная история. История про выносливость, про быстрее, выше, сильнее. То есть все критерии спорта у них есть. Кто делает более сложные поддержки, более сложные координационные вещи, катается на большей скорости, получает выше баллы.

Другое дело, что зрителю их правда сложно понимать. Даже я сейчас, не тренируя танцоров, периодически читаю правила, и мне нужна консультация тех, кто работает с танцами. Потому что не всегда удаётся разобраться с правилами с первого раза», — рассказывает Бетина Попова.

На соревнованиях зрители не замечают, каким трудом танцевальные дуэты добиваются отточенности каждого па и визуальной лёгкости. Развеять сомнения скептиков, что танцы на льду — это спорт, способен, по мнению Анжелики Крыловой, просмотр тренировок танцоров. Работают дуэты очень и очень много!

«Тем, кто не признаёт танцы на льду спортом, следует прийти к нам на тренировку и посмотреть, как мы тренируемся. Иногда танцоры работают больше по времени, чем одиночники, потому что необходимо оттачивать буквально каждое движение. Это очень большой физический труд!

Считаю, что танцы на льду более чем достойны входить в программу Олимпийских игр, так как это очень зрелищный вид, и зрители любят их смотреть. Пары демонстрируют яркие, эмоциональные, качественные программы, и то, что они делают, не вызывает сомнений в принадлежности к спорту».

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