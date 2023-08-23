«Слава богу, что никто не пострадал!» Загитова оказалась в центре скандала из-за ПДД

Безобидное на первый взгляд видео Алины Загитовой в соцсети вылилось в скандал. Фигуристка выложила в «сториз» видео из автомобиля с красивым закатом, однако публика обратила внимание не на пейзаж, а на зелёный сигнал светофора для пешеходов.

Проезжая мимо Дома Правительства в Москве, автомобиль, с водительского сидения которого было снято видео, пересекает пешеходный переход в тот момент, когда на светофоре для пешеходов горит зелёный свет. Табло отсчёта времени говорит о том, что для перехода остаётся более 20 секунд.

Как минимум один факт нарушения ПДД точно состоялся, поскольку телефоном нельзя пользоваться за рулём без специальной гарнитуры, которая позволяет вести переговоры без помощи рук (пункт правил 2.7), штраф за такое нарушение – 1500 рублей. По факту проезда на красный свет мнения болельщиков и экспертов разделились: фигуристка могла как нарушить правила, так и проехать на мигающий зелёный.

В телеграм-канале Shot позднее появилось видео эпизода с другого ракурса, на нём видно, как автомобиль Загитовой проезжает перекрёсток, но запрещающий сигнал светофора в кадр не попадает.

Практиковаться в вождении Алина начала достаточно рано: ещё в 16 лет фигуристка выкладывала видео, как управляет автомобилем где-то в сельской местности. Тогда ролик также массово обсуждали, поскольку у Загитовой не было водительских прав, но Алину в итоге не оштрафовали.

По поводу возможного нарушения ПДД со стороны Загитовой высказался Дмитрий Губерниев, посоветовав фигуристке быть умнее. «Наверное, со всеми людьми [cлучаются] различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зелёный. Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», – цитирует слова комментатора «СЭ».

Не промолчала и Татьяна Тарасова. «Слава богу, что никто не пострадал! Когда ты ездишь за рулём, нельзя ничего записывать на телефон! Мой совет всем: ничем посторонним нельзя заниматься, кроме как дорогой. Нужно смотреть вперед!» – отметила тренер в комментарии для Sport24.

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что Загитовой за подобное поведение полагается штраф. «Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет её оштрафуют как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным. Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулём. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать».

Сама фигуристка ни видео, ни сложившуюся ситуацию никак не прокомментировала. Вечером в этот день в её телеграм-канале появились фотографии с сестрой Сабиной.