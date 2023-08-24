«Спина ужасная и болтается, как у червяка». Рейтинг самых дерзких цитат Косторной

Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная известна бунтарским характером не меньше, чем великолепным катанием и грацией на льду. 24 августа харизматичной фигуристке исполняется 20 лет. К этой дате она подошла не только с богатой на крутые повороты спортивной карьерой и жизнью в целом, но и солидным багажом громких публичных высказываний. Впору выпускать своеобразный личный цитатник!
А пока этого не произошло, мы собрали наиболее дерзкие изречения Алёны за последние годы. Каждое претендует на звание самого-самого, и выбрать одно — реально непросто.
Но давайте всё же постараемся это сделать. 20 крутых цитат Косторной уже ждут ваших голосов!
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«Жизнь доконала»
В 16 лет чемпионка Европы сделала первую татуировку — надпись на латыни «Следуй за своим сердцем». Но на этом смелая фигуристка не остановилась. Сейчас у неё целых пять тату, и не факт, что в будущем не появятся новые. Как объясняла Алёна в «Вечернем Урганте», остановиться после одной оказалось крайне сложно:
«Жизнь доконала. Как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну, потом пошло по нарастающей. Один раз попробуешь — и не остановишься. Ну всё, это кошмар».
«Если ты ведомый — это не моя проблема»
Хотя Алёна очень талантливая фигуристка, в пример другим девочкам тренеры её особо не ставили. Напротив, переживали, что она плохо повлияет на группу. Этих претензий сама Алёна никогда не понимала: каждый должен сам отвечать за свои действия или бездействие.
«Первым номером группы я не была никогда. Там сначала были одни девочки, потом помладше были девочки другие, но я никогда не была лидером группы. От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю почему, но считалось, что я расхолаживаю группу, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями.
Возможно. Но это не то что я такая-сякая, просто у людей не хватало характера действовать своей головой. Она так делает, и я так хочу. Не то что я говорила: «Давай сделаем». Они просто сами шли не в том направлении.
А у меня это не то направление… Могу и здесь чуть-чуть, могу и обратно. У меня нет жёсткой рамки. Это вот как спать в 11. Я могу и в час лечь. Мне не будет ничего плохого от этого. А кому-то это плохо.
В таких ситуациях считалось, что я развращаю всю группу. Каждый человек должен думать своей головой. Если ты ведомый — это не моя проблема», — отмечала Косторная в подкасте «Ход коньком».
«Я в одну сторону, коньки — в другую, я как котопёс — в разные стороны»
На этапе Кубка России — 2020 в Казани Алёне пришлось кататься в новых ботинках. Поменяла их всего за две недели до старта. Сложностей добавила и неважная физическая форма, но одиночница с юмором отнеслась к своим проблемам.
«У меня новые ботинки, им две недели. Первую неделю я просто чувствовала лед, там про прыжки было даже страшно говорить. Я в одну сторону, коньки — в другую, я как котопёс — в разные стороны.
Вторую неделю начала прыгать, начали программы собирать. Сразу целиком программы мы не можем катать, потому что это большая нагрузка на сердце, лёгкие, всё в целом. Не катать, не катать и резко начать — это может плохо закончиться. Ну и потихоньку, потихоньку.
Да, безусловно вращение не сделано так, как оно могло быть сделано. Заклон я тренировала очень много, потому что для меня тяжело было, во-первых, растянуться, я это делала во время карантина, во-вторых, растянуть спину. Потому что как только начинаются прыжки, плохо, когда спина ужасная и болтается, как у червяка.
По прыжкам можно было лучше намного. Это не всё, что я могу, но главное — начать», — говорила Косторная Sport24.
«У мамы было условие: либо возвращаюсь к приемлемому цвету волос, либо меня налысо машинкой обреют»
Накануне олимпийского сезона Алёна устроила смелый эксперимент с волосами, покрасив их в фиолетовый. Результат ей очень понравился, но вскоре мама убедила её вернуть привычный оттенок.
«Мне очень понравилось ходить с фиолетовым цветом волос. Меня очень круто покрасили, у всех девочек это не вызывало: господи, что с ней? Как будто так и должно было быть.
У меня был день рождения, и у мамы было условие: либо я возвращаюсь к приемлемому цвету волос, либо меня налысо машинкой обреют. Я решила, что рисковать не буду, с учётом того, что у меня одного из братьев уже так побрили.
Если родители говорят, они это исполняют, с этим не могло быть вопросов. И я решила, что мои волосы мне дороже», — отметила Косторная в эфире Первого канала.
«Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь, нежели потом всю жизнь трястись над этой медалькой»
Косторная не скрывает, что хочет поехать на Олимпийские игры, но выиграть золото или другую медаль — уже дело вторичное. Главное, в целом прожить интересную и насыщенную событиями жизнь.
«Мне не то чтобы она [олимпийская медаль] не нужна… Нет, конечно, это был бы приятный бонус, если бы она была. Но я не буду говорить, что вся моя жизнь — это Олимпиада и она закончится, если я её не выиграю. Если просто туда попаду — всё классно, супер.
Мне главное — эмоции, которые я проживаю. Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь, нежели потом всю жизнь трястись над этой медалькой: «Ну я же 40 лет назад её выиграла!» — и тут я сижу вокруг грязи, срача, в однушке, где-нибудь… я даже не знаю где. Ну, скажем условно: то есть я зациклилась на этой медали и больше не видела ничего, кроме неё.
Нет, я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена яркими красками, какими-то крутыми моментами, общением. Чем вот эта вот одна-единственная награда», — заявила Косторная на Youtube-канале «вМесте».
«Какое бы говно мне ни сделал человек, если нужна помощь — я всё равно помогу»
Чемпионка Европы не только бунтарка с непростым характером, но и по-настоящему добрая личность, готовая всегда протянуть руку помощи.
«Не знаю, кому не подам руки. Прям таких отвратных людей нет. Я человек такой: какое бы говно мне ни сделал человек, если нужна помощь — всё равно помогу. Моя совесть будет чиста, а его пусть замучит. Он сам умрёт в муках своей совести», — признавалась Косторная на YouTube-канале Аллы Шишкиной.
«Я была отвратительным ребёнком и спортсменом, от меня постоянно отказывались»
Самокритики Алёне не занимать! Она прекрасно понимает, что далеко не подарок и до сих пор удивляется, как с ней справлялись в детстве.
«Я давно сказала, что, если бы мне сейчас попался такой ребенок, каким я была в детстве, я бы от него отказалась, не будь я матерью, — как тренер от спортсмена. Как все остальные меня терпели, не знаю. Танцоры, с которыми я занималась на подкатках, отказывались от меня через два занятия. Я была отвратительным ребёнком и спортсменом, от меня постоянно отказывались», — делилась Косторная в шоу «На два слова».
«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами»
Смелость говорить о чём угодно выделяет Алёну среди большинства топ-фигуристов. Даже про нюансы методики Тутберидзе она рассуждает спокойно и объясняет, где там подводные камни.
«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался — идёт следующий.
Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведет одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то — с 15 до 18.
Но, как показывает практика, старше 19 лет — это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы», — поведала Косторная «РИА Новости».
«Зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?»
«Браться за ум» и прощаться с дерзкими выходками в ближайшее время Алёна точно не собирается. Этим летом она открыто заявила всем недовольным её поведением, что меняться она не планирует.
«Часто говорят люди мне: «Алёна, когда же ты нормально себя начнёшь вести?» А я вот думаю: зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?
Просто недавно комментарии читала, и прям пробесило. Ребята, если для вас моё поведение кажется неадекватным и скучным, значит, вы просто не в моей команде и нам с вами не по пути», — обратилась Косторная к болельщикам в своём телеграм-канале.
«Ай, ладно, погнали — живём один раз»
Алёна из тех, кто живёт здесь и сейчас, наслаждаясь конкретным моментом. Это круто, ведь откладывать счастье на потом — заведомо проигрышная стратегия. Неудивительно, что и девиз фигуристки провозглашает ценность настоящего времени.
«Неважно, что ты делал и как выглядел в этот момент — главное, что в ту секунду ты был счастлив». И «ай, ладно, погнали — живём один раз», — ответила Косторная в своих соцсетях.
«Ты котиков покажи, меня это умиляет больше»
Алёна не скрывает, что о детях пока не мечтает и зачатков материнского инстинкта у себя не обнаружила. Маленькие дети не вызывают у неё умиления. Другое дело — котики, пёсики и прочая живность.
Хотя, кто знает, может быть, благодаря мужу Георгию Кунице её сердце однажды растает от детской улыбки? Любовь творит чудеса, да и Алёне всего 20 лет: желание стать мамой ещё не созрело.
«У меня подружка есть, тоже Алёна зовут, показывает мне: «Ой, смотри, у меня племяшки» или ещё что-то. Говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше. Пёсиков, кроликов, кого угодно», — рассказывала Косторная на YouTube-канале Аллы Шишкиной.
«Прямо с вертухана готова треснуть за такое»
У каждого есть свои представления о неприемлемых качествах в людях. Для Алёны это обесценивание чужого труда.
«Я сейчас приведу определённый пример. Наверное, это называется обесценивание чужого труда. Смысл такой. Вам с вашим коллегой дали задание — допустим, сделать научную работу в институте.
Он делает свою работу плюс-минус хорошо, ты тоже приемлемо. Потом вы сдаёте, и вам преподаватель указывает на ошибки, недочёты, то, что можно было бы подправить.
Вы выходите из кабинета, и ваш коллега начинает гнать на вас: «Ты фигню сделала в своей части, а моя — хорошая». При этом абсолютно не задумываясь, что раз работают оба, то ошибки у обоих. Значит, у вас обоих были недочёты. Это коллективная работа, и виноваты все вместе.
Наверное, это больше всего мне не нравится в людях. Терпеть не могу, раздражает. Прямо с вертухана готова треснуть за такое», — делилась Косторная в своём блоге в Youtube.
«Не воспринимаю мужчину-авторитета»
Алёна — девушка самостоятельная и точно не потерпит зависимость от мужчины. По крайней мере, в прошлом году она чётко выражала приверженность матриархату. Наверное, и в новоиспечённом браке с Георгием Куницей Косторная захватит семейное лидерство.
«Я не воспринимаю мужчину-авторитета. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, ещё на что-то, а не на патриархат. Нет. Нет, и всё. Я не знаю, как это работает. Для меня это неавторитетное мнение. Не знаю почему.
Меня тренируют сильные и независимые женщины, которые сделали себя сами. И всегда меня учили ни от кого не зависеть. Шаблон «сильная и независимая» как-то хорошо осел», — рассказывала Косторная в подкасте «Ход коньком».
«Мне лишь бы хвостом крутить, вжух, вжух!»
После перехода Алёны к Елене Буяновой в ЦСКА хореограф «Хрустального» Алексей Железняков выдал неприятные комментарии. Якобы желанием работать на тренировках спортсменка особо не горела. Алёна проглатывать колкое замечание не стала и ловко обыграла его, выставив в соцсетях забавное фото, как сидит на льду с пивной кружкой. Вместо пенного напитка там на самом деле был обычный чай. А вот подпись к фото получила продолжение в комментариях.
«В своём Дубайске. Как обычно, ничего не делаю», — подписала фото Косторная.
«Тебе лишь бы выпить», — пошутил один из пользователей.
«Не, мне лишь бы хвостом крутить, вжух, вжух!» — ответила Косторная.
«Аля-улю, гони гусей»
Сезон-2020/2021 оказался у Алёны весьма непростым. Переход к «Ангелам Плющенко», потеря тройного акселя после карантина, подступивший пубертат — всё это не радовало болельщиков. А некоторые придирались даже к внешности девушки. К счастью, критику Алёна отражала бойко и решительно: она точно знала, как на самом деле у неё дела.
«Тут кто-то пишет, что я выгляжу в этом сезоне не очень. Ну, это личное мнение кого-то. У нас очень субъективный вид спорта. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то за, кто-то против.
Своё мнение никто не отменял. Но, соответственно, твоё мнение — оно твоё. Если что-то не нравится, то, как бы… Не нравится — и не нравится. Всё. Сейчас я очень много времени стала уделять режиму и прочим аспектам, которые раньше вообще не соблюдала. Спать я ложилась, когда хотела, во сколько хотела.
И в целом мне было всё равно, я могла всю ночь не спать, аля-улю, гони гусей. А потом просто за час до тренировки лежать чуть ли не в отключке, потому что организм не справлялся. Сейчас я на это стала обращать внимание. Синяки под глазами стали меньше, и кожа стала чище. Цвет приемлемый, а не как у трупа», — говорила Косторная в сюжете Первого канала.
«Стоишь и думаешь: тебя бы прирезать»
Алёна очень щепетильно относится к спортивной этике и уважает соперников. Того же она ждёт в ответ и расстраивается, когда некоторые не понимают, что их безобидные, на первый взгляд, действия создают другим проблемы.
«Есть такая тема, что другого спортсмена не могут выпустить на лёд, пока ты не закончишь поклон и не отъедешь. А вот это время иногда очень важно и ценно. Любой спортсмен в душе ненавидит того, кто долго кланяется. 10 поклонов — постоял, поплакал. Господи! А ты стоишь за калиткой, тебя не выпускают, и ты не можешь выбежать на лёд. Стоишь и думаешь: тебя бы прирезать. Для таких отдельная история есть там снизу», — откровенничала Косторная на Youtube-канале Аллы Шишкиной.
«И зачем я напрягалась?»
Максимально короткая, но бесконечно эффектная фраза Алёны прозвучала на её дебютном этапе взрослого Гран-при во Франции. Увидев недостаточно высокие оценки за короткую программу с тройным акселем, она выпалила прямо в «кике»: «И зачем я напрягалась?»
Впрочем, расслабляться после этой истории Алёна не стала и до конца сезона каталась в короткой с трикселем.
«Блин, тебя хоть предупредить, что ли, может, нажопник снимешь»
12 августа Алёна вышла замуж за Георгия Куницу. Их роман развивался очень стремительно, тем более на фоне общего желания выступать вместе в парном катании. При этом познакомились они ещё несколько лет назад, тренируясь в одной группе у Тутберидзе. Тогда Алёна и подумать не могла, что выберет Гошу в качестве спутника жизни! А всё потому, что на первую тренировку он пришёл в неподобающем виде.
«Когда Гоша пришел, это вообще был кошмар. Я подумала: «Нифига себе! Чел, тебе не поперло, тебя сейчас засмеют». Объясню. Мы привыкли, что мальчики катаются в штанах, которые как треники. То есть не на ботинок, а стандартные спортивки, которые наверху пошире, а внизу — зауженные, щиколотку держат. И всё, конек ничего не закрывает. А он в этих классических штанах, которые снизу на конёк застегиваются, с нажопником. А с ним у нас только девочки катались — и то, когда учили прыжки. Если мальчик выйдет в нажопнике — всё, это кринж. И причесон у него был угарный. Подумала: «Блин, тебя хоть предупредить, что ли, может, нажопник снимешь», — вспоминала Косторная в YouTube-шоу «Без воды».
«А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться»
Переход Алёны Косторной в «Ангелов Плющенко» летом 2020-го поверг и болельщиков, и СМИ, и саму федерацию фигурного катания в шок. Спортсменка при этом понимала, что под руководством Тутберидзе добиться высоких результатов шансов будет больше, но очень хотела почувствовать себя чуть более счастливой.
«У меня была проблема с музыкой для короткой программы. Мне сказали, что песня, которую я предложила, не очень хороша. Но меня разозлило, что через несколько дней на эту песню поставили программу другой девочке с нашего катка. Я решила уйти до начала сезона, потому что была недовольна обстановкой в «Самбо-70».
Я воздержалась от работы над тройным акселем во время пандемии. Поэтому возвращаюсь на исходный уровень. Это было самое трудное время в моей жизни, потому что я не сразу вернулась к тренировкам, да ещё и сменила тренера. Я не собираюсь оправдываться, сейчас я усердно тренируюсь.
Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», — рассказывала Косторная в интервью японскому телевидению.
«Уже готова к тому, что кто-то напишет: «Это отвратительно, фу, ужас!»
В новом сезоне Алёна Косторная и Георгий Куница планируют дебютировать на соревнованиях спортивных пар. Многие с нетерпением ждут их на стартах и желают огромных успехов. Хейтеров тоже хватает, но Алёна готова к их выпадам.
«Да. Будет махач хейтеров. На самом деле, знаю, что мы совсем скоро будем кататься в первый раз, пробовать новую программу, ещё не с полными элементами, но попробуем, почему нет? Уже готова к тому, что кто-то напишет: «Это отвратительно, фу, ужас!», а кто-то так: «Ребята, да, не всё идеально, но давайте работайте, у вас есть прогресс, мы в вас верим. И между этими двумя категориями людей всегда будет срач. Одни станут засирать, а другие говорить: «Попробуй выйди и сделай так же, они совсем недавно катаются», — рассуждала Косторная на YouTube-канале «Без воды».
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