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Выбираем самую дерзкую/яркую цитату Алёны Косторной: об Олимпиаде, Тутберидзе, оценках судей

«Спина ужасная и болтается, как у червяка». Рейтинг самых дерзких цитат Косторной
Дарья Кирюхина
Рейтинг самых дерзких цитат Косторной
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Алёна виртуозно жжёт сердца глаголом и не боится критики.

Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная известна бунтарским характером не меньше, чем великолепным катанием и грацией на льду. 24 августа харизматичной фигуристке исполняется 20 лет. К этой дате она подошла не только с богатой на крутые повороты спортивной карьерой и жизнью в целом, но и солидным багажом громких публичных высказываний. Впору выпускать своеобразный личный цитатник!

А пока этого не произошло, мы собрали наиболее дерзкие изречения Алёны за последние годы. Каждое претендует на звание самого-самого, и выбрать одно — реально непросто.

Но давайте всё же постараемся это сделать. 20 крутых цитат Косторной уже ждут ваших голосов!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: самая дерзкая цитата Алёны Косторной!
«Жизнь доконала»
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
1 место

«Жизнь доконала»

В 16 лет чемпионка Европы сделала первую татуировку — надпись на латыни «Следуй за своим сердцем». Но на этом смелая фигуристка не остановилась. Сейчас у неё целых пять тату, и не факт, что в будущем не появятся новые. Как объясняла Алёна в «Вечернем Урганте», остановиться после одной оказалось крайне сложно:

«Жизнь доконала. Как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну, потом пошло по нарастающей. Один раз попробуешь — и не остановишься. Ну всё, это кошмар».

«Если ты ведомый — это не моя проблема»
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
2 место

«Если ты ведомый — это не моя проблема»

Хотя Алёна очень талантливая фигуристка, в пример другим девочкам тренеры её особо не ставили. Напротив, переживали, что она плохо повлияет на группу. Этих претензий сама Алёна никогда не понимала: каждый должен сам отвечать за свои действия или бездействие.

«Первым номером группы я не была никогда. Там сначала были одни девочки, потом помладше были девочки другие, но я никогда не была лидером группы. От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю почему, но считалось, что я расхолаживаю группу, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями.

Возможно. Но это не то что я такая-сякая, просто у людей не хватало характера действовать своей головой. Она так делает, и я так хочу. Не то что я говорила: «Давай сделаем». Они просто сами шли не в том направлении.

А у меня это не то направление… Могу и здесь чуть-чуть, могу и обратно. У меня нет жёсткой рамки. Это вот как спать в 11. Я могу и в час лечь. Мне не будет ничего плохого от этого. А кому-то это плохо.

В таких ситуациях считалось, что я развращаю всю группу. Каждый человек должен думать своей головой. Если ты ведомый — это не моя проблема», — отмечала Косторная в подкасте «Ход коньком».

«Я в одну сторону, коньки — в другую, я как котопё
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
3 место

«Я в одну сторону, коньки — в другую, я как котопёс — в разные стороны»

На этапе Кубка России — 2020 в Казани Алёне пришлось кататься в новых ботинках. Поменяла их всего за две недели до старта. Сложностей добавила и неважная физическая форма, но одиночница с юмором отнеслась к своим проблемам.

«У меня новые ботинки, им две недели. Первую неделю я просто чувствовала лед, там про прыжки было даже страшно говорить. Я в одну сторону, коньки — в другую, я как котопёс — в разные стороны.

Вторую неделю начала прыгать, начали программы собирать. Сразу целиком программы мы не можем катать, потому что это большая нагрузка на сердце, лёгкие, всё в целом. Не катать, не катать и резко начать — это может плохо закончиться. Ну и потихоньку, потихоньку.

Да, безусловно вращение не сделано так, как оно могло быть сделано. Заклон я тренировала очень много, потому что для меня тяжело было, во-первых, растянуться, я это делала во время карантина, во-вторых, растянуть спину. Потому что как только начинаются прыжки, плохо, когда спина ужасная и болтается, как у червяка.

По прыжкам можно было лучше намного. Это не всё, что я могу, но главное — начать», — говорила Косторная Sport24.

У мамы было условие
Фото: Из личного архива Алёны Косторной
4 место

«У мамы было условие: либо возвращаюсь к приемлемому цвету волос, либо меня налысо машинкой обреют»

Накануне олимпийского сезона Алёна устроила смелый эксперимент с волосами, покрасив их в фиолетовый. Результат ей очень понравился, но вскоре мама убедила её вернуть привычный оттенок.

«Мне очень понравилось ходить с фиолетовым цветом волос. Меня очень круто покрасили, у всех девочек это не вызывало: господи, что с ней? Как будто так и должно было быть.

У меня был день рождения, и у мамы было условие: либо я возвращаюсь к приемлемому цвету волос, либо меня налысо машинкой обреют. Я решила, что рисковать не буду, с учётом того, что у меня одного из братьев уже так побрили.

Если родители говорят, они это исполняют, с этим не могло быть вопросов. И я решила, что мои волосы мне дороже», — отметила Косторная в эфире Первого канала.

Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

«Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь, нежели потом всю жизнь трястись над этой медалькой»

Косторная не скрывает, что хочет поехать на Олимпийские игры, но выиграть золото или другую медаль — уже дело вторичное. Главное, в целом прожить интересную и насыщенную событиями жизнь.

«Мне не то чтобы она [олимпийская медаль] не нужна… Нет, конечно, это был бы приятный бонус, если бы она была. Но я не буду говорить, что вся моя жизнь — это Олимпиада и она закончится, если я её не выиграю. Если просто туда попаду — всё классно, супер.

Мне главное — эмоции, которые я проживаю. Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь, нежели потом всю жизнь трястись над этой медалькой: «Ну я же 40 лет назад её выиграла!» — и тут я сижу вокруг грязи, срача, в однушке, где-нибудь… я даже не знаю где. Ну, скажем условно: то есть я зациклилась на этой медали и больше не видела ничего, кроме неё.

Нет, я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена яркими красками, какими-то крутыми моментами, общением. Чем вот эта вот одна-единственная награда», — заявила Косторная на Youtube-канале «вМесте».

Я всё равно помогу
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

«Какое бы говно мне ни сделал человек, если нужна помощь — я всё равно помогу»

Чемпионка Европы не только бунтарка с непростым характером, но и по-настоящему добрая личность, готовая всегда протянуть руку помощи.

«Не знаю, кому не подам руки. Прям таких отвратных людей нет. Я человек такой: какое бы говно мне ни сделал человек, если нужна помощь — всё равно помогу. Моя совесть будет чиста, а его пусть замучит. Он сам умрёт в муках своей совести», — признавалась Косторная на YouTube-канале Аллы Шишкиной.

Я была отвратительным ребёнком и спортсменом
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
7 место

«Я была отвратительным ребёнком и спортсменом, от меня постоянно отказывались»

Самокритики Алёне не занимать! Она прекрасно понимает, что далеко не подарок и до сих пор удивляется, как с ней справлялись в детстве.

«Я давно сказала, что, если бы мне сейчас попался такой ребенок, каким я была в детстве, я бы от него отказалась, не будь я матерью, — как тренер от спортсмена. Как все остальные меня терпели, не знаю. Танцоры, с которыми я занималась на подкатках, отказывались от меня через два занятия. Я была отвратительным ребёнком и спортсменом, от меня постоянно отказывались», — делилась Косторная в шоу «На два слова».

Тутберидзе — добыча результатов любыми методами
Фото: AP/TASS
8 место

«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами»

Смелость говорить о чём угодно выделяет Алёну среди большинства топ-фигуристов. Даже про нюансы методики Тутберидзе она рассуждает спокойно и объясняет, где там подводные камни.

«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался — идёт следующий.

Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведет одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то — с 15 до 18.

Но, как показывает практика, старше 19 лет — это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы», — поведала Косторная «РИА Новости».

Можно жизнь прожить весело и круто
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
9 место

«Зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?»

«Браться за ум» и прощаться с дерзкими выходками в ближайшее время Алёна точно не собирается. Этим летом она открыто заявила всем недовольным её поведением, что меняться она не планирует.

«Часто говорят люди мне: «Алёна, когда же ты нормально себя начнёшь вести?» А я вот думаю: зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?

Просто недавно комментарии читала, и прям пробесило. Ребята, если для вас моё поведение кажется неадекватным и скучным, значит, вы просто не в моей команде и нам с вами не по пути», — обратилась Косторная к болельщикам в своём телеграм-канале.

«Ай, ладно, погнали — живём один раз»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
10 место

«Ай, ладно, погнали — живём один раз»

Алёна из тех, кто живёт здесь и сейчас, наслаждаясь конкретным моментом. Это круто, ведь откладывать счастье на потом — заведомо проигрышная стратегия. Неудивительно, что и девиз фигуристки провозглашает ценность настоящего времени.

«Неважно, что ты делал и как выглядел в этот момент — главное, что в ту секунду ты был счастлив». И «ай, ладно, погнали — живём один раз», — ответила Косторная в своих соцсетях.

«Ты котиков покажи, меня это умиляет больше»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

«Ты котиков покажи, меня это умиляет больше»

Алёна не скрывает, что о детях пока не мечтает и зачатков материнского инстинкта у себя не обнаружила. Маленькие дети не вызывают у неё умиления. Другое дело — котики, пёсики и прочая живность.

Хотя, кто знает, может быть, благодаря мужу Георгию Кунице её сердце однажды растает от детской улыбки? Любовь творит чудеса, да и Алёне всего 20 лет: желание стать мамой ещё не созрело.

«У меня подружка есть, тоже Алёна зовут, показывает мне: «Ой, смотри, у меня племяшки» или ещё что-то. Говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше. Пёсиков, кроликов, кого угодно», — рассказывала Косторная на YouTube-канале Аллы Шишкиной.

«Прямо с вертухана готова треснуть за такое»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
12 место

«Прямо с вертухана готова треснуть за такое»

У каждого есть свои представления о неприемлемых качествах в людях. Для Алёны это обесценивание чужого труда.

«Я сейчас приведу определённый пример. Наверное, это называется обесценивание чужого труда. Смысл такой. Вам с вашим коллегой дали задание — допустим, сделать научную работу в институте.

Он делает свою работу плюс-минус хорошо, ты тоже приемлемо. Потом вы сдаёте, и вам преподаватель указывает на ошибки, недочёты, то, что можно было бы подправить.

Вы выходите из кабинета, и ваш коллега начинает гнать на вас: «Ты фигню сделала в своей части, а моя — хорошая». При этом абсолютно не задумываясь, что раз работают оба, то ошибки у обоих. Значит, у вас обоих были недочёты. Это коллективная работа, и виноваты все вместе.

Наверное, это больше всего мне не нравится в людях. Терпеть не могу, раздражает. Прямо с вертухана готова треснуть за такое», — делилась Косторная в своём блоге в Youtube.

«Не воспринимаю мужчину-авторитета»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
13 место

«Не воспринимаю мужчину-авторитета»

Алёна — девушка самостоятельная и точно не потерпит зависимость от мужчины. По крайней мере, в прошлом году она чётко выражала приверженность матриархату. Наверное, и в новоиспечённом браке с Георгием Куницей Косторная захватит семейное лидерство.

«Я не воспринимаю мужчину-авторитета. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, ещё на что-то, а не на патриархат. Нет. Нет, и всё. Я не знаю, как это работает. Для меня это неавторитетное мнение. Не знаю почему.

Меня тренируют сильные и независимые женщины, которые сделали себя сами. И всегда меня учили ни от кого не зависеть. Шаблон «сильная и независимая» как-то хорошо осел», — рассказывала Косторная в подкасте «Ход коньком».

«Мне лишь бы хвостом крутить, вжух, вжух!»
Фото: из личного архива Алёны Косторной
14 место

«Мне лишь бы хвостом крутить, вжух, вжух!»

После перехода Алёны к Елене Буяновой в ЦСКА хореограф «Хрустального» Алексей Железняков выдал неприятные комментарии. Якобы желанием работать на тренировках спортсменка особо не горела. Алёна проглатывать колкое замечание не стала и ловко обыграла его, выставив в соцсетях забавное фото, как сидит на льду с пивной кружкой. Вместо пенного напитка там на самом деле был обычный чай. А вот подпись к фото получила продолжение в комментариях.

«В своём Дубайске. Как обычно, ничего не делаю», — подписала фото Косторная.

«Тебе лишь бы выпить», — пошутил один из пользователей.

«Не, мне лишь бы хвостом крутить, вжух, вжух!» — ответила Косторная.

«Аля-улю, гони гусей»
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
15 место

«Аля-улю, гони гусей»

Сезон-2020/2021 оказался у Алёны весьма непростым. Переход к «Ангелам Плющенко», потеря тройного акселя после карантина, подступивший пубертат — всё это не радовало болельщиков. А некоторые придирались даже к внешности девушки. К счастью, критику Алёна отражала бойко и решительно: она точно знала, как на самом деле у неё дела.

«Тут кто-то пишет, что я выгляжу в этом сезоне не очень. Ну, это личное мнение кого-то. У нас очень субъективный вид спорта. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то за, кто-то против.

Своё мнение никто не отменял. Но, соответственно, твоё мнение — оно твоё. Если что-то не нравится, то, как бы… Не нравится — и не нравится. Всё. Сейчас я очень много времени стала уделять режиму и прочим аспектам, которые раньше вообще не соблюдала. Спать я ложилась, когда хотела, во сколько хотела.

И в целом мне было всё равно, я могла всю ночь не спать, аля-улю, гони гусей. А потом просто за час до тренировки лежать чуть ли не в отключке, потому что организм не справлялся. Сейчас я на это стала обращать внимание. Синяки под глазами стали меньше, и кожа стала чище. Цвет приемлемый, а не как у трупа», — говорила Косторная в сюжете Первого канала.

«Стоишь и думаешь: тебя бы прирезать»
Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»
16 место

«Стоишь и думаешь: тебя бы прирезать»

Алёна очень щепетильно относится к спортивной этике и уважает соперников. Того же она ждёт в ответ и расстраивается, когда некоторые не понимают, что их безобидные, на первый взгляд, действия создают другим проблемы.

«Есть такая тема, что другого спортсмена не могут выпустить на лёд, пока ты не закончишь поклон и не отъедешь. А вот это время иногда очень важно и ценно. Любой спортсмен в душе ненавидит того, кто долго кланяется. 10 поклонов — постоял, поплакал. Господи! А ты стоишь за калиткой, тебя не выпускают, и ты не можешь выбежать на лёд. Стоишь и думаешь: тебя бы прирезать. Для таких отдельная история есть там снизу», — откровенничала Косторная на Youtube-канале Аллы Шишкиной.

«И зачем я напрягалась?»
Фото: Кадр из видео
17 место

«И зачем я напрягалась?»

Максимально короткая, но бесконечно эффектная фраза Алёны прозвучала на её дебютном этапе взрослого Гран-при во Франции. Увидев недостаточно высокие оценки за короткую программу с тройным акселем, она выпалила прямо в «кике»: «И зачем я напрягалась?»

Впрочем, расслабляться после этой истории Алёна не стала и до конца сезона каталась в короткой с трикселем.

Может, нажопник снимешь
Фото: Из личного архива Алёны Косторной
18 место

«Блин, тебя хоть предупредить, что ли, может, нажопник снимешь»

12 августа Алёна вышла замуж за Георгия Куницу. Их роман развивался очень стремительно, тем более на фоне общего желания выступать вместе в парном катании. При этом познакомились они ещё несколько лет назад, тренируясь в одной группе у Тутберидзе. Тогда Алёна и подумать не могла, что выберет Гошу в качестве спутника жизни! А всё потому, что на первую тренировку он пришёл в неподобающем виде.

«Когда Гоша пришел, это вообще был кошмар. Я подумала: «Нифига себе! Чел, тебе не поперло, тебя сейчас засмеют». Объясню. Мы привыкли, что мальчики катаются в штанах, которые как треники. То есть не на ботинок, а стандартные спортивки, которые наверху пошире, а внизу — зауженные, щиколотку держат. И всё, конек ничего не закрывает. А он в этих классических штанах, которые снизу на конёк застегиваются, с нажопником. А с ним у нас только девочки катались — и то, когда учили прыжки. Если мальчик выйдет в нажопнике — всё, это кринж. И причесон у него был угарный. Подумала: «Блин, тебя хоть предупредить, что ли, может, нажопник снимешь», — вспоминала Косторная в YouTube-шоу «Без воды».

После перехода я стала больше улыбаться
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
19 место

«А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться»

Переход Алёны Косторной в «Ангелов Плющенко» летом 2020-го поверг и болельщиков, и СМИ, и саму федерацию фигурного катания в шок. Спортсменка при этом понимала, что под руководством Тутберидзе добиться высоких результатов шансов будет больше, но очень хотела почувствовать себя чуть более счастливой.

«У меня была проблема с музыкой для короткой программы. Мне сказали, что песня, которую я предложила, не очень хороша. Но меня разозлило, что через несколько дней на эту песню поставили программу другой девочке с нашего катка. Я решила уйти до начала сезона, потому что была недовольна обстановкой в «Самбо-70».

Я воздержалась от работы над тройным акселем во время пандемии. Поэтому возвращаюсь на исходный уровень. Это было самое трудное время в моей жизни, потому что я не сразу вернулась к тренировкам, да ещё и сменила тренера. Я не собираюсь оправдываться, сейчас я усердно тренируюсь.

Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», — рассказывала Косторная в интервью японскому телевидению.

«Уже готова к: «Это отвратительно, фу, ужас!»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
20 место

«Уже готова к тому, что кто-то напишет: «Это отвратительно, фу, ужас!»

В новом сезоне Алёна Косторная и Георгий Куница планируют дебютировать на соревнованиях спортивных пар. Многие с нетерпением ждут их на стартах и желают огромных успехов. Хейтеров тоже хватает, но Алёна готова к их выпадам.

«Да. Будет махач хейтеров. На самом деле, знаю, что мы совсем скоро будем кататься в первый раз, пробовать новую программу, ещё не с полными элементами, но попробуем, почему нет? Уже готова к тому, что кто-то напишет: «Это отвратительно, фу, ужас!», а кто-то так: «Ребята, да, не всё идеально, но давайте работайте, у вас есть прогресс, мы в вас верим. И между этими двумя категориями людей всегда будет срач. Одни станут засирать, а другие говорить: «Попробуй выйди и сделай так же, они совсем недавно катаются», — рассуждала Косторная на YouTube-канале «Без воды».

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