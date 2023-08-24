«Спина ужасная и болтается, как у червяка». Рейтинг самых дерзких цитат Косторной

Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная известна бунтарским характером не меньше, чем великолепным катанием и грацией на льду. 24 августа харизматичной фигуристке исполняется 20 лет. К этой дате она подошла не только с богатой на крутые повороты спортивной карьерой и жизнью в целом, но и солидным багажом громких публичных высказываний. Впору выпускать своеобразный личный цитатник!

А пока этого не произошло, мы собрали наиболее дерзкие изречения Алёны за последние годы. Каждое претендует на звание самого-самого, и выбрать одно — реально непросто.

Но давайте всё же постараемся это сделать. 20 крутых цитат Косторной уже ждут ваших голосов!

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