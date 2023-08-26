«Саша напоминала маленького тигрёнка». Почему любимица Тарасовой так и не выиграла ОИ

Саша Коэн занимает особое место в истории мирового фигурного катания. Талантливая американка стала звездой благодаря работе с российскими тренерами. Её тандем с великой Татьяной Тарасовой был крайне успешным и принёс спортсменке множество наград престижных соревнований. Однако вскоре сказка Коэн закончилась: Саша опрометчиво нарушила правила, установленные наставницей, что поставило крест на их сотрудничестве.

В итоге спортсменка была вынуждена начинать всё сначала. И хотя ей удалось взять серебро на Олимпиаде в Турине, Тарасова до последнего сожалела о том, что экс-ученица не полностью реализовала свой потенциал.

Как же это произошло?

Тренировки с отцом голливудской звезды из России

В фигурное катание Саша Коэн пришла не сразу. Сначала девочка, как и её мама, занималась гимнастикой и лишь затем встала на коньки. При этом первым наставником будущей звезды сборной США был отец голливудского актёра из России Антона Ельчина, Виктор Ельчин. Под его руководством юная спортсменка изучала азы фигурного катания и развивала навыки, которые впоследствии стали её главной фишкой: Коэн славилась невероятной пластичностью и выразительностью на льду. Идеальный бильман, феноменальные спирали, красивая ласточка и шикарный шпагат в высоком прыжке — всё это было визитной карточкой Саши, которая долго и упорно отрабатывала элементы в тренировочном зале.

Первым значительным успехом фигуристки стало серебро на взрослом чемпионате США в 2000 году. Тогда ей было 16 лет, поэтому на мировое первенство она не попала. Но цель была намечена, и Саша не собиралась отступать. В олимпийском сезоне Коэн вновь стала второй на внутреннем чемпионате и обеспечила себе поездку на Игры в Солт-Лейк-Сити. На главном старте четырёхлетия американка выступила небезошибочно и остановилась в шаге от пьедестала.

Саша Коэн Фото: Jonathan Ferrey/Getty Image

Деревянная медаль Олимпиады была слишком обидной наградой, поэтому Саша решилась на кардинальные перемены и ушла от своего прежнего тренера Джона Никса к Татьяне Тарасовой. По словам мамы фигуристки, Галины, та была настроена серьёзно и не боялась резкого переезда.

«Летом 2003 года мы были поставлены в известность, что дочка решила переехать на другое побережье. Она, правда, сказала, что очень хотела бы, чтобы мы поехали с ней, но тут же добавила: «Если это слишком сложно, я уеду одна», — вспоминала она.

Переход к Тарасовой и яркая победа в финале Гран-при

Поначалу тандем с Тарасовой был крайне успешным. Благодаря Татьяне Анатольевне Коэн вышла на новый уровень и стала побеждать на престижных турнирах. В сезоне-2002/2003 Саша выиграла два из трёх этапов Гран-при в Канаде и Франции и в итоге взяла золото в финале серии. Фигуристка восхищалась работой с нашей наставницей, и та отвечала ей взаимностью: отношения у них были прекрасные и более напоминали общение мамы с дочерью.

«Саша Коэн любит об этом вспоминать. Я готовила просто, но вкусно. Ей нельзя было много, она постоянно следила, чтобы не поправиться на 300 граммов. Но когда я делала индейку с яблоками и черносливом, Саша её бесконечно расхваливала.

У нас был вполне русский дом. Меня не смущало, что я не говорю по-английски. С американцами, с Коэн я разговаривала на русском», — делилась подробностями того времени Тарасова.

Саша Коэн и Татьяна Тарасова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тренер отмечала огромный потенциал своей ученицы и, конечно же, хотела его реализовать. Правда, сделать из Коэн олимпийскую чемпионку у Татьяны Анатольевны не получилось — после серии ярких побед поведение Саши резко изменилось.

Вздорный характер Коэн помешал ей стать чемпионкой?

В следующем году американка выиграла уже все этапы Гран-при, но это не обеспечило ей золото в финале. И причина у этого была совершенно нелепая: Коэн заболела, когда пошла гулять после соревнований во Франции и, вместо того чтобы вылечиться, Саша продолжила выступать на мелких турнирах, где из раза в раз проигрывала. Естественно, что ни восстановиться, ни тем более набрать пиковую форму спортсменка не смогла и уступила в Колорадо-Спрингс японке Фумиэ Сугури.

Проигрыш в финале Гран-при стал финальной точкой в сотрудничестве Коэн и Тарасовой. В середине сезона Саша сменила тренера, которым стала Робин Вагнер. С ней фигуристка и отправилась на чемпионат мира в надежде завоевать золотую медаль. Однако её ждало большое разочарование. Коэн остановилась в шаге от победы, а опередила её Сидзука Аракава — новая подопечная Татьяны Анатольевны! Тарасова не растерялась, когда любимая ученица ушла, и нашла спортсменку, с которой могла поделиться своими знаниями. К слову, именно Аракава стала олимпийской чемпионкой 2006 года, вновь оставив Коэн второй.

Очевидно, Саша рассчитывала не на это. Она перешла от Тарасовой к Вагнер, а затем вновь к Никсу за результатом, но так и не стала чемпионкой. После серебра Игр спортсменка завершила карьеру.

Так что же стало причиной такого печального исхода? Несмотря на то что и Коэн, и Тарасова при расставании вели себя максимально дипломатично, благодаря друг друга за проделанную работу, в их словах чувствовалось напряжение. Со временем Татьяна Анатольевна подтвердила слова другой наставницы Саши о том, что та слегка расслабилась и позволила себе увлечься далёкими от спорта вещами.

«Я жалею её. Дело не в том, что я вложила в Коэн много сил — их гораздо больше затратили другие тренеры. Я вообще жалею любой талант, с которым что-то случается. Саша немножко потеряла себя.

Временами у нас было настоящее взаимопонимание. Мне очень нравилось с ней работать. Саша напоминала маленького тигрёнка с толстенькими лапками, и было видно, как она набирает силу. А потом заболела. Раз, другой… Причём эти болезни начинались после каких-то нарушений, совершенно не связанных с тренировками.

Помню, перед Рождеством Саша весь день и всю ночь пекла печенье. Это было совершенно потрясающее печенье — 12 разных сортов. Мне она принесла громадную, неподъёмную коробку и ещё полсотни коробок отправила почтой друзьям. Но на следующий день, естественно, не могла тренироваться. Или взять те её походы по магазинам в Париже...» — рассказывала Тарасова в разговоре с Еленой Вайцеховской.

Наставница сожалела о том, что не смогла достучаться до ученицы и помочь ей сосредоточиться на высшей цели. Благодаря Татьяне Анатольевне Саша Коэн могла добиться невероятных успехов в фигурном катании, но случилось немного иначе.