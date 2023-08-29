В Москве пропала 16-летняя фигуристка — ушла с катка и не вернулась. Следим за новостями

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва — победительница первенства России 2023 года. Сперва информация появилась в чатах о фигурном катании, но затем её подтвердили фан-клуб спортсменки и её мама Екатерина.

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Будут искать кинологи с собаками. Но уже прошло много времени», — сказала женщина в комментарии «РИА Новости».

Следим за обновлениями — часто появляются новые подробности. К сожалению, Алина пока не нашлась.