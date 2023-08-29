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В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва — ушла с катка 28 августа и не вернулась: новости, комментарии

В Москве пропала 16-летняя фигуристка — ушла с катка и не вернулась. Следим за новостями
Валерия Кукалева Анастасия Матросова
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Алина Горбачёва
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Комментарии
К поискам Алины Горбачёвой привлечены кинологи с собаками.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва — победительница первенства России 2023 года. Сперва информация появилась в чатах о фигурном катании, но затем её подтвердили фан-клуб спортсменки и её мама Екатерина.

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Будут искать кинологи с собаками. Но уже прошло много времени», — сказала женщина в комментарии «РИА Новости».

Следим за обновлениями — часто появляются новые подробности. К сожалению, Алина пока не нашлась.

Как стало известно о пропаже Горбачёвой? Фигуристка пропала после ссоры с тренером
Live Валерия Кукалева

Как стало известно о пропаже Горбачёвой?

Всё началось с чата СЗАО Москвы в телеграме – именно в этом районе столицы находится каток, где тренируется Алина.

«Вчера в 19 часов пропала девочка, возраст 16 лет, на вид около 12-13 лет. Рост 155, худощавое телосложение. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована.

Прошу выслать любую информацию, если кто-то видел её вчера или сегодня. Заранее спасибо! Адрес последней фиксации на камере — Волоколамское шоссе, вл. 67», — такое сообщение было опубликовано от лица пользователя по имени Екатерина, которая назвала себя мамой фигуристки.

Женщина добавила, что вчера ей позвонила Софья Федченко, тренер Алины, и сказала, что девочка ушла с тренировки и не вернулась домой.

Сообщение о пропаже Алины Горбачёвой

Сообщение о пропаже Алины Горбачёвой

13:47 Валерия Кукалева

Страшное предполагает телеграм-канал Mash — по данным источника, спортсменка могла утонуть в Москва-реке. на Покровской набережной, где найдены вещи Алины, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция. Специалисты планируют обследовать акваторию.

13:43 Валерия Кукалева

Фигуристка пропала после ссоры с тренером

По данным телеграм-канала Baza, Алина Горбачёва покинула каток после ссоры с тренером. «Около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 вышла из арены. С собой у неё был телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета», — сообщается в первоисточнике.

Основной тренер Горбачёвой — Софья Федченко, они проживают в одной квартире.

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13:40 Валерия Кукалева

Телеграм-канал Baza сообщил, что на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачёвой. Самой девушки рядом не обнаружилось, на место вызвали спасателей.

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