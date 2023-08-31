Что делать Алине Горбачёвой и её близким? Отвечают спортивные психологи

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва сбежала с катка и не вернулась домой, напугав родственников, тренеров и всю общественность, которая следит за фигурным катанием. 16-летняя фигуристка отсутствовала сутки – её искали водолазы и кинологи с собаками. К счастью, девушку обнаружили целой и невредимой, но история всё ещё не закончена.

Что побудило юную спортсменку на такие радикальные действия? Сможет ли она после пережитого потрясения вернуться на лёд, ведь контрольные прокаты сборной России уже через две недели? Как правильно отреагировать на произошедшее родителям и тренеру? Мы задали ключевые вопросы спортивным психологам.

Побег – не слишком ли это сильная реакция на ссору с тренером?

Некоторые источники первым делом назвали среди причин ссору с тренером Софьей Федченко. Косвенно это подтвердили родные Горбачёвой, которым не нравится манера общения наставницы с Алиной. Психологи уверены, что вследствие повседневного напряжения мог создаться накопительный эффект.

Феликс Шифрин спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте «Побег несовершеннолетней фигуристки может быть сильной реакцией на повседневные стрессы, включая и ссоры с тренером. А может означать и что-то другое — например, неудачные отношения с противоположным полом. Здесь контекста мы не знаем, а значит, выводы делать не можем. Вообще, подростковый возраст всегда сопровождается эмоциональными и психологическими изменениями, которые приводят к неожиданным поступкам. И это важно понимать. Очевидно, что подростки не всегда способны оценить последствия своих действий настолько глубоко, как взрослые».

Виктория Борзенкова спортивный психолог, мастер спорта международного класса «Начну с известной цитаты Михаила Жванецкого: «Мыслить так трудно, поэтому большинство судит». Предлагаю посмотреть на ситуацию максимально нейтрально с целью извлечь опыт и помочь в будущем избегать подобного рода историй. Мы не знаем, это реакция на конкретную ссору или, возможно, уже крайняя мера в накоплении какого-то протеста, обозначение личных границ спортсмена в долгосрочном конфликте, попытка через поступок донести свои эмоции, чувства, что-то доказать».

Фигуристка с девяти лет живет с тренером — это норма или отклонение от неё?

В девять лет Алина Горбачёва с согласия матери переехала к тренеру Федченко, чтобы было удобнее добираться до тренировочного катка. Ученица и наставница казались неразлучными — даже ездили вместе в отпуск, то есть находились в постоянном контакте.

При этом отношения Алины с мамой, которая проживала на другом конце Москвы, выглядели холодными: девушка рассказывала, что мать поздравляет её со спортивными успехами по телефону, но не более того.

Тренеры Алины Горбачёвой Софья Федченко и Влада Данилкина Фото: РИА Новости

«Не знаю деталей взаимоотношений спортсменки. Все имеют право на ошибку, — уверена Виктория Борзенкова. — Однако считаю, что у подростка должны быть личное пространство, увлечения, не вредящие основному делу, и жизнь вне спорта».

Феликс Шифрин согласен, что рубить сплеча не стоит: «Ситуация, когда девочка проживает и путешествует с тренером, а отношения с родителями натянутые, вполне может вызывать определенные вопросы со стороны. Изнутри же нужен более глубокий анализ, чтобы понять, какова природа этих отношений и как это могло повлиять на решение девушки сбежать».

Что теперь делать родственникам и тренеру?

Сопереживающее общество резко раскололось на два лагеря. Консервативное старшее поколение — Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова — осудило действия Алины. Татьяна Анатольевна даже назвала это предательством. Зато ровесники фигуристки призвали её поддержать, так как побег мог быть вызван ментальными проблемами.

«Дать ремня», «посадить под домашний арест» — такие негуманные предложения проскальзывают и в комментариях. Делать так ни в коем случае нельзя: главное — чуткость.

Феликс Шифрин спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте «Родственникам и тренеру важно создать поддерживающую и доверительную атмосферу. Вместо критики или обвинений имеет смысл выяснить, какие факторы побудили её к такому решению, помочь ей разобраться в своих чувствах. Отношение общественности вообще не должно сильно влиять на их решения. Надо ориентироваться на благополучие девушки».

Виктория Борзенкова спортивный психолог, мастер спорта международного класса «Нужно прояснить причины. Поступок безответственный, но чем-то спровоцированный. Однозначно спортсменка адекватна и здорова. Скорректировать действия, возможно, тренировочный процесс и коммуникацию в треугольнике спортсмен — родитель — тренер во избежание на будущее более сложных и опасных ситуаций, к которым склонны в этом возрасте все подростки. Это важный период перехода во взрослую жизнь, когда стили воспитания через подавление и запреты, работающие в детском возрасте, перестают работать. Необходимо уважать пространство подростка, договариваться и давать право выбора».

Сможет ли Горбачёва вернуться в спорт?

Летом Алина получила травму — врачи диагностировали повреждение мышцы бедра. Она почти восстановилась, начала исполнять тройные прыжки и планировала выступить на контрольных прокатах сборной России 16-17 сентября с новыми постановками от хореографа Сергея Комолова. Успеет ли Горбачёва восстановиться в том числе и ментально, чтобы показать новые программы на публике?

«Возвращение в спорт может быть сложным, — отметил спортивный психолог Феликс Шифрин. — Первым делом нужно предоставить ей поддержку и возможность разговора об её эмоциях и переживаниях. Затем, если она решит вернуться к тренировкам (а это должно быть её решение), тренеру и психологу следует тщательно проработать план восстановления и подготовки к контрольным прокатам».

Алина Горбачёва Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«При грамотных действиях окружения спортсменки не вижу проблемы сделать правильные выводы и продолжить двигаться к намеченным целям в сезоне. Желаю удачного сезона Алине и всем спортсменам», — сказала Виктория Борзенкова.

Нужны ли сейчас спортсменке публичные покаяния?

Утром после своего обнаружения и возвращения к маме и тренеру Алина опубликовала пост в соцсетях, где написала, что её побег не связан с фигурным катанием и «любимым тренером». Но многие не верят, что обращение было сделано самой спортсменкой без участия взрослых.

«Публичные покаяния зависят от того, как Алина себя чувствует и какие чувства она хочет выразить, — объяснил Феликс Шифрин. — Если она почувствовала потребность извиниться и разъяснить ситуацию, это может помочь ей справиться с эмоциональным напряжением. Но лучше при этом, чтобы она чувствовала: это её собственное решение, а не результат внешнего давления».