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Фигуристка Александра Трусова думает о завершении карьеры: почему она не вернётся в спорт, несмотря на критику Тарасовой

Кому и что должна Трусова? Давайте не требовать от фигуристок того, чего ждём от них сами
Валерия Кукалева
Трусова думает о завершении карьеры
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Лучше вспомним крылатые фразы Светланы Слепцовой и Андрея Аршавина — спустя годы они кажутся максимально правильными.

«Мы никому ничего не должны», — бросила биатлонистка Светлана Слепцова в 2010 году после неудачной гонки преследования на Олимпиаде в Ванкувере и открыла портал в ад.

Мне было 16 лет, и я была жёстким адептом спортивно-патриотического воспитания Дмитрия Губерниева. Тогда ещё не существовало мемного понятия «загорелся зад», следовательно, от этого пламени нельзя было вознестись в космос, но что-то такое я и ощущала.

«Да как она смеет! — возмущалась я, может, в своих мыслях, а может, на каких-нибудь доисторических биатлонных форумах. — Что значит никому не должны?! А как же страна! Россия! Флаг, наш триколор! Болельщики от Калининграда до Владивостока! Это по московскому времени биатлон показывают поздним вечером, а Урал и Сибирь?! Им приходится вставать ночью, чтобы посмотреть и поболеть!»

Через пару дней Александр Легков на камеру просил прощения у болельщиков за четвёртое место, и «выходка» Слепцовой показалась ещё более ужасной. А через пару лет Андрей Аршавин выступил с известным стендапом про «ваши ожидания — ваши проблемы».

Светлана Слепцова на Олимпиаде в Ванкувере

Светлана Слепцова на Олимпиаде в Ванкувере

Фото: РИА Новости

К счастью, в 2023 году вектор очень сильно сменился. Теперь, когда в повседневный обиход прочно вошла терапия (конечно, не у всех, но у осознанной части общества — точно), личные потребности стоят на первом месте, и это не эгоизм, а здоровое ментальное состояние. А кому ещё мы должны, кроме как себе?

К чему вообще было это многословное вступление в тексте, который вроде как про фигурное катание? Собственно, к насущному. В списках фигуристов на контрольные прокаты сборной России не оказалось Александры Трусовой и Анны Щербаковой — абсолютно логично и предсказуемо, но многих это почему-то возмутило. Как и инсайд, что Трусова прервала тренировки и задумывается о завершении спортивной карьеры.

«Думаю, сейчас проблемы в её голове! — приложила Александру Татьяна Тарасова в комментарии для «Матч ТВ». — Она же сама решает, не тренер её решает, выступать ей или тренироваться. Она ничего не делает для того, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности. Перед федерацией, перед болельщиками, конечно. Она же получает зарплату».

Главное о возможном завершении карьеры Сашей Трусовой:
Трусова прервала регулярные тренировки. Она не выступит на контрольных прокатах сборной
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Трусова прервала регулярные тренировки. Она не выступит на контрольных прокатах сборной

Опустим тот момент, что иногда Татьяна Анатольевна по-хорошему развлекается разговорами с журналистами и одному изданию через пять минут может сказать по тому же вопросу совершенно другое.

Но почему Трусова должна нести какую-то ответственность перед болельщиками, если хочет завершить карьеру и не чувствует себя готовой к турнирам? В последний раз Саша соревновалась чуть меньше года назад — чтобы снова вернуться именно в спорт, ей нужно опять приводить себя в прыжковую форму, следить за питанием и проводить ежедневные тяжёлые тренировки на льду и вне его. А если она не хочет? По любым причинам — физическим, психологическим? Почему человек (любой спортсмен — речь не только о Трусовой и не только о фигуристах) должен переступать через себя в угоду болельщикам?

Зарплата и ответственность перед федерацией? Трусова вошла в резерв сборной России, как и Анна Щербакова. Позиция резервиста отличается от основы: резервиста также обеспечивают коньками и прочей экипировкой, оплачивают ему сборы и постановку программ, но, по словам вице-чемпионки мира Алёны Леоновой для «Бизнес Онлайн», резервист не получает зарплату. А если Трусова не будет ставить соревновательные программы, значит, их не нужно и оплачивать.

И потом — Трусова что, сама внесла себя в официальные списки Министерства спорта? Если руководство федерации и ответственные в Минспорта считали, что она снова будет соревноваться — ну, это их проблемы. Как-то странно строить иллюзии как насчёт Саши, так и насчёт Ани.

Александра Трусова и Анна Щербакова на Олимпийских играх

Александра Трусова и Анна Щербакова на Олимпийских играх

Фото: РИА Новости

Кто-то припоминает Трусовой её старый комментарий, где она говорит, что планирует выступать до 22 лет. «Потом — трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак», — говорила Саша.

Говорила Саша «Спорт-экспрессу» в апреле 2020 года, когда ей было 15 лет! Скажете, если ты спортсмен, то нужно следить за своими словами, а не прикрываться 15-летним возрастом? И снова — нет, это так не работает.

Спортсмен — тоже человек, а ценности человека могут меняться с течением времени. В апреле 2020 года весь мир был совершенно другим — и внутренний мир Трусовой тоже был совершенно другим. Она провела прерванный коронавирусом сезон совсем не так, как хотела, и пока даже не перешла к Евгению Плющенко — что уж говорить о возвращении к Этери Тутберидзе и драматичном олимпийском опыте?

И даже если бы Трусова сказала о соревнованиях до 22 лет намного позже — например, после поражения на Играх в Пекине — это бы ничего не изменило. Выступления до 22 лет — то есть до следующей Олимпиады-2026 в Италии — подразумевали бы тогда полноценные сезоны на международном уровне. Если Трусова (и Щербакова) не хотят возвращаться к изнурительным тренировкам ради чёса по этапам в Уфе и Омске — почему они должны это делать? Ради чего (в шоу они заработают намного больше), а главное, ради кого, если сами этого не хотят?

Трусова давно пробует новое — может, зря, но это её дело:
Трусова зря выпустила песню. Попытка в вокал убила её индивидуальность Трусова зря выпустила песню. Попытка в вокал убила её индивидуальность
«Сейчас тот момент, когда я могу пробовать новое». Семь ипостасей Александры Трусовой
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«Сейчас тот момент, когда я могу пробовать новое». Семь ипостасей Александры Трусовой

В плане возвращения к соревнованиям они действительно никому ничего не должны, а потребительское отношение к спортсменам в 2023 году удивляет, как и ожидание от них — сейчас будет тавтология — соответствия болельщицким ожиданиям. Здесь уже можно вспомнить недавнюю истерику футбольных фанатов и журналистов по поводу перехода в «Зенит» Марио Фернандеса. Алло, сейчас все переходят туда, куда хотят — где лучше условия и где больше нравится — и это уже никого не должно удивлять. В футболе, в биатлоне, в фигурном катании и в других видах. А то давайте ещё «Никогда не лги, не предавай» споём на контрольных прокатах?

Спортсмены правда никому ничего не должны. Светлана Слепцова и Андрей Аршавин были правы.

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