Невероятное достижение Валерия Ангелопола — сделал то, чего не удавалось никому

Ну вы же знаете, что такое наша фигурка? Бессмысленная, беспощадная и всё такое, когда все ругаются друг с другом и не скупятся на взаимные оскорбления.
Фанаты Загитовой против фанатов Медведевой, фанаты Трусовой против фанатов Щербаковой, адепты Тутберидзе против защитников Плющенко. И так далее и тому подобное — это далеко не все противостояния и далеко не все скандалы. Активные фаны фигурного катания в этом живут и перманентно привыкли к тому, что нужно постоянно с кем-то спорить, кого-то защищая.
Но Валерий Ангелопол сделал то, чего не удавалось никому. Ни Загитовой, ни Медведевой, ни другим титулованным и уважаемым людям.
Валерий сплотил всех фанатов фигурного катания, выбесив их так, что они забыли про все недомолвки друг с другом. Все побросали все другие споры, чтобы обругать Ангелопола, и обругать за дело.
- Ангелопол «как мужик», пообещал «оставить сор в избе» (всё — по его цитатам), но, очевидно, не предупредил об этом маму, которая выступила с уничижительным постом в адрес Василисы Кагановской, бывшей партнёрши сына (кстати, несовершеннолетней), и Анжелики Крыловой, у которой они тренировались.
- Светлана Ангелопол докинула деталей о контракте, согласно которому Кагановская и её семья должны были взять Валерия на полное обеспечение, но никак не опровергла уже сказанное другой стороной.
- «Благодарю. Прощаю. Отпускаю», — вбросил Ангелопол очередную пацанскую цитату после того, как все стали обсуждать письменный стендап его мамы.
- «Никаких комментариев я давать не буду, я докажу делом, — в очередной раз заявил Валерий и в том же интервью для «Матч ТВ» прокомментировал: — Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче».
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Что будет дальше? Кагановской ищут нового партнёра — слухи о сотрудничестве с Дарио Чиризано она опровергла. А Ангелопол уже намекнул на наличие у него нового тренера после ухода от Анжелики Крыловой.
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