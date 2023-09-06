Скандал на юниорских соревнованиях! Результат пересмотрят в пользу фигуристки Тутберидзе?

Соревновательный сезон у юниоров начался с судейского скандала: квалифицированные арбитры не разобрались в давно существующих правилах, и из-за этого, возможно, придётся пересматривать результаты соревнований девушек на первенстве Москвы. Очерёдность на пьедестале почёта может поменяться: Алёна Принёва из ЦСКА рискует уступить второе место воспитаннице Этери Тутберидзе Маргарите Базылюк.
Что произошло?
После короткой программы будущие призёры шли очень далеко от тройки: Базылюк с недокрученным тройным акселем — девятой, Принёва с падением и недокрутом на каскаде флип — тулуп — 10-й. Лидировала ещё одна представительница ЦСКА, Милана Лебедева, которая в итоге и стала победительницей турнира. Её позиции ничто не угрожает.
Принёва на следующий день (5 сентября) выиграла произвольную программу: в официальных протоколах значится, что она исполнила два четверных лутца (в каскаде с тулупом — идеально, сольный — с падением), тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц — тройной тулуп, тройной лутц и два двойных акселя через секвенцию, а также тройной флип.
В активе Базылюк, которая стала второй в произвольной — четверной сальхов (недокрут, падение), секвенция четверной тулуп — двойной аксель, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип — ойлер — тройной сальхов (неясное ребро на флипе), тройной лутц — тройной тулуп и сольный тройной лутц.
Маргарита Базылюк
Фото: fsrussia.ru
А теперь возвращаемся к контенту Принёвой и считаем на пальцах. И видим три повтора: два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца. По правилам ISU из всех тройных и четверных прыжков дважды могут быть исполнены только два.
Это нарушение — конечно, не намеренное, но, очевидно, состоявшееся. По правилам Алёна Принёва должна была получить меньше баллов изначально и не попасть на второе место.
Что теперь будет?
Гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в комментарии «Спорт-экспрессу» признала, что ошибка существует, и пообещала, что 6 сентября выйдет коммюнике по ситуации.
В данный момент награждение уже проведено, и фигуристки расположились в тройке следующим образом:
- 1. Милана Лебедева — 213,02 балла,
- 2. Алёна Принёва — 212,14 балла,
- 3. Маргарита Базылюк — 209,34 балла.
Награждение Алёны Принёвой, Миланы Лебедевой и Маргариты Базылюк
Фото: Федерация фигурного катания Москвы
Если бы судьи были внимательными, они сразу бы обнулили Принёвой тройной лутц: в протоколе бы стояли аббревиатура REP (повтор) и закономерные 0 баллов.
Так как второй лутц шёл в секвенции, велика вероятность, что фигуристка уступит не только Базылюк, но и пропустит на подиум ещё одну спортсменку из «Хрустального» — занявшую четвёртое место Елизавету Андрееву. У неё — 205,47 балла.
- 6 сентября 2023
-
01:19
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
20:44
-
18:16
-
17:42
-
15:34
-
15:27
-
14:46
-
12:44
-
11:18
-
11:14
-
05:40
-
01:00
- 4 сентября 2023
-
20:16
-
19:31
-
17:47
-
13:13
- 3 сентября 2023
-
19:29
-
18:07
-
17:50
-
16:50
-
16:36
-
16:29
-
14:08
-
13:39
- 2 сентября 2023
-
20:57
-
14:55
-
13:46
-
12:12
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:22
-
10:09