Скандал на юниорских соревнованиях! Результат пересмотрят в пользу фигуристки Тутберидзе?

Соревновательный сезон у юниоров начался с судейского скандала: квалифицированные арбитры не разобрались в давно существующих правилах, и из-за этого, возможно, придётся пересматривать результаты соревнований девушек на первенстве Москвы. Очерёдность на пьедестале почёта может поменяться: Алёна Принёва из ЦСКА рискует уступить второе место воспитаннице Этери Тутберидзе Маргарите Базылюк.

Что произошло?

После короткой программы будущие призёры шли очень далеко от тройки: Базылюк с недокрученным тройным акселем — девятой, Принёва с падением и недокрутом на каскаде флип — тулуп — 10-й. Лидировала ещё одна представительница ЦСКА, Милана Лебедева, которая в итоге и стала победительницей турнира. Её позиции ничто не угрожает.

Принёва на следующий день (5 сентября) выиграла произвольную программу: в официальных протоколах значится, что она исполнила два четверных лутца (в каскаде с тулупом — идеально, сольный — с падением), тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц — тройной тулуп, тройной лутц и два двойных акселя через секвенцию, а также тройной флип.

В активе Базылюк, которая стала второй в произвольной — четверной сальхов (недокрут, падение), секвенция четверной тулуп — двойной аксель, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип — ойлер — тройной сальхов (неясное ребро на флипе), тройной лутц — тройной тулуп и сольный тройной лутц.

Маргарита Базылюк Фото: fsrussia.ru

А теперь возвращаемся к контенту Принёвой и считаем на пальцах. И видим три повтора: два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца. По правилам ISU из всех тройных и четверных прыжков дважды могут быть исполнены только два.

Это нарушение — конечно, не намеренное, но, очевидно, состоявшееся. По правилам Алёна Принёва должна была получить меньше баллов изначально и не попасть на второе место.

Что теперь будет?

Гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в комментарии «Спорт-экспрессу» признала, что ошибка существует, и пообещала, что 6 сентября выйдет коммюнике по ситуации.

В данный момент награждение уже проведено, и фигуристки расположились в тройке следующим образом:

1. Милана Лебедева — 213,02 балла,

2. Алёна Принёва — 212,14 балла,

3. Маргарита Базылюк — 209,34 балла.

Награждение Алёны Принёвой, Миланы Лебедевой и Маргариты Базылюк Фото: Федерация фигурного катания Москвы

Если бы судьи были внимательными, они сразу бы обнулили Принёвой тройной лутц: в протоколе бы стояли аббревиатура REP (повтор) и закономерные 0 баллов.

Так как второй лутц шёл в секвенции, велика вероятность, что фигуристка уступит не только Базылюк, но и пропустит на подиум ещё одну спортсменку из «Хрустального» — занявшую четвёртое место Елизавету Андрееву. У неё — 205,47 балла.