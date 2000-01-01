«Узнали в «Пятёрочке», когда набирала конфеты». Как наших фигуристок встречают на улицах?

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Как фигуристок узнают на улицах?
Как фигуристок узнают на улицах?
Наших чемпионок болельщики встречали в магазине, в банке и даже в «Макдоналдсе»!
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Камила Валиева
Камила Валиева
Фигуристка признавалась, что её редко узнают на улицах: «Только знающие люди иногда могут заметить, узнать в тот момент, когда распущены волосы, когда не накрашена».
Александра Трусова
Александра Трусова
Благодаря длинным красным волосам Сашу узнают везде, и после Олимпиады таких моментов стало больше. «Куда бы я ни зашла, в любом месте, даже если я в Сбербанк захожу. В любом магазине, в торговом центре, по улице просто иду – и подходят».
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
Лизу хорошо знают в Петербурге, самое необычное место, где её узнавали – продуктовый магазин. Причём произошло это в тот момент, когда фигуристка покупала бутылку вина.
Василиса Кагановская
Василиса Кагановская
Василиса отмечала, что чаще её узнают на стартах, но бывают случаи и в обычной жизни: «Несколько дней назад узнали две девочки в «Пятерочке» у моего дома, когда я набирала себе конфеты».
Евгения Медведева
Евгения Медведева
До Олимпиады в Пхёнчхане спортсменку не так часто узнавали на улицах, но затем всё изменилось. В 2019 году фигуристку по четыре раза на дню могли узнать в Москве, в Канаде же за первые полтора года подходили всего дважды.
Анна Щербакова
Анна Щербакова
До победы на Олимпиаде в Пекине Аня рассказывала, что её часто узнавали в среде фигурного катания, а в обычной жизни – реже.
Алина Загитова
Алина Загитова
После Олимпиады Алина рассказывала, что сначала на улице узнавали её собаку и только потом – её саму: «Собак этой породы в России немного, поэтому сначала все говорят: «О, Хатико», обращают внимание на Масару, а потом уже узнают меня».
Елизавета Нугуманова
Елизавета Нугуманова
Фигуристка рассказывала, как однажды её узнали в «Макдоналдсе»: «Сидим, кушаем. И рядом ребята говорят: «Да это же Лиза Нугуманова!» Даже картошку нельзя нормально поесть! Но нет, это не плохо».
«Узнали в «Пятёрочке», когда набирала конфеты». Как наших фигуристок встречают на улицах?
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