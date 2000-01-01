«Узнали в «Пятёрочке», когда набирала конфеты». Как наших фигуристок встречают на улицах?

Евгения Медведева

До Олимпиады в Пхёнчхане спортсменку не так часто узнавали на улицах, но затем всё изменилось. В 2019 году фигуристку по четыре раза на дню могли узнать в Москве, в Канаде же за первые полтора года подходили всего дважды.