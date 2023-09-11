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Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе из Грузии взял медаль на Lombardia Trophy, поставив личный рекорд

Тутберидзе лично видела прорыв ученика на турнире Италии. Взял серебро!
Дарья Кирюхина
Ученик Тутберидзе взял медаль на Lombardia Trophy
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Ника — единственный, кто чисто исполнил три четверных в произвольной.

Итальянский лёд в Бергамо покорил очередной представитель российской школы. К победному триумфу Анастасии Губановой на «челленджере» Lombardia Trophy присоединился её коллега по сборной Грузии Ника Эгадзе. Воспитанник Тутберидзе выиграл серебро, показав в произвольной лучший результат за всю карьеру, а также набрав рекордную для себя сумму баллов за две программы.

Более того, Ника продемонстрировал лучшую технику и оказался единственным, кто справился с тремя четверными прыжками в произвольной. Японский одиночник Юма Кагияма забрал золото лишь за счёт космически высоких компонентов.

Этери Тутберидзе лично разделила торжество ученика на его первом соревновании в новом сезоне. Несмотря на приближение контрольных прокатов сборной России, она нашла время для поездки в Италию с Никой.

Этери показалась на международном старте

Нике Эгадзе 21 год, родился и начал кататься он в Грузии. Однако чем серьёзнее он задумывался о карьере фигуриста, тем очевиднее было, что условия для тренировок на родине далеки от идеальных. В 15 лет вместе с мамой он переехал в Москву, где по счастливому стечению обстоятельств попал в группу Этери Тутберидзе.

Долгое время Ника оставался в тени другого подопечного Этери Мориса Квителашвили, который тоже выступал под грузинским флагом. После крайне сложного прошлого сезона Морис объявил о завершении карьеры. Она была долгой и плодотворной, поэтому он спокойно простился с соревнованиями. А вот Ника внезапно стал главной надеждой Грузии в мужском одиночном. И это при том, что крутыми результатами и стабильностью он до сих пор не отличался. На последнем чемпионате мира Эгадзе занял 29-е место после короткой программы, не пройдя квалификацию в произвольную. Тогда он осилил один тройной аксель, ошибся на кваде, сорвал каскад и испортил одно из вращений.

Ника Эгадзе

Ника Эгадзе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На этом фоне груз ответственности, который свалился на него после ухода Мориса, казался непосильным. Но летняя подготовка, похоже, прошла максимально плодотворно: на первом же турнире в новом сезоне он показал весомый прогресс и поднялся на пьедестал почёта.

Хотя, возможно, на успех его воодушевила Этери Тутберидзе, которая неожиданно приехала с ним на Lombardia Trophy? Всё-таки это не главный старт, а до контрольных прокатов сборной России остаётся меньше недели. Вероятность увидеть Этери на арене в Бергамо, на первый взгляд, стремилась к нулю. Но она посчитала необходимым поддержать Нику и настроить его на борьбу.

Итог — выше любых ожиданий! Ника собрался и наконец-то заявил о себе на международной арене.

Последний чемпионат мира был неудачным для одиночников Тутберидзе:
Провал учеников Тутберидзе на чемпионате мира! Один — мимо произволки, другой — вне топ-20
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Пошёл на риск на первом же турнире в сезоне

В короткой программе Ника катался под популярную у фигуристов композицию «Аве Мария». Величественная мелодия вкупе с пристальным взглядом строгого тренера за бортиком явно помогла ему хорошо выступить. В самом начале он упал с четверного сальхова, но досадная ошибка его не смутила, и следом он без проблем выполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Тройной аксель тоже приземлил чисто и с чувством выполненного долго доехал до финала постановки.

Между прочим, Ника был одним из двух участников, кто рискнул пойти на два четверных прыжка в короткой. Второй — уроженец Санкт-Петербурга Георгий Рештенко, который выступает за Чехию. Но ему повезло куда меньше, чем Нике: он допустил «бабочку» на тройном акселе, из-за чего по правилам ему его обнулили, и упал на первом прыжке в каскаде, потеряв таким образом самый дорогой элемент.

Большинство одиночников ограничились одним четверным, который не все покорили, а некоторые вообще катались без ультра-си.

После короткой Ника шёл на третьем месте с результатом 78,75 балла. Его опережали американец с русскими корнями Эндрю Торгашев (86,41 балла) и японец Юма Кагияма (91,47 балла).

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Эгадзе выиграл произвольную по технике

Взять бронзу на Lombardia Trophy уже было бы прекрасным результатом для Ники Эгадзе, но он поднял ставки выше. В произвольной под ещё одну до боли хорошо знакомую всем болельщикам музыку — танго Роксаны — он уверенно приземлил три подряд квада: четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа и второй четверной сальхов. Для него это настоящий прорыв: никогда раньше он не справлялся с тремя четверными. А тут — чудеса!

А если серьёзно, то, конечно, за этим стоят огромный труд и упорство. Ника — молодец.

После серии квадов он сделал секвенцию из тройного и двойного акселей и немного передохнул на вращении и дорожке шагов. Правда, восстановить силы в полной мере не успел и во второй половине программы упал с сольного трикселя. Где-то за бортиком в этот момент, наверное, покачала головой Тутберидзе. Но, как известно, Москва не сразу строилась: небезупречный прокат подстегнёт Нику работать ещё больше и не позволит расслабиться на волне успеха.

Ника Эгадзе

Ника Эгадзе

Фото: Toru Hanai/Getty Images

В зоне «кисс энд край» Этери пребывала в благостном расположении духа. Было понятно, что оценки поставят хорошие. Судьи действительно не поскупились: не влепили никаких недокрутов или неясных рёбер и поставили 164,60 балла. Это лучший результат Эгадзе в произвольной за всю карьеру! По общей сумме баллов — 243,35 — он тоже установил личный рекорд.

А самое приятное, что фигурист обошёл всех соперников в произвольной по технике, за которую набрал ровно 92 балла. Для сравнения: взявший золото японец Юма Кагияма заработал за технику 82,71 балла, а бронзовый призёр американец Эндрю Торгашев — 72,59 балла.

Эндрю, к слову, в произвольной не скрутил ни одного четверного, а Юма осилил только один. Да и в целом парада четверных в произвольной у мужчин на Lombardia Trophy, как ни странно, не состоялось. Помимо ученика Тутберидзе, три квада прыгнул лишь чех Георгий Рештенко, но на всех он допустил помарки.

Ника Эгадзе

Ника Эгадзе

Фото: Toru Hanai/Getty Images

На самом деле, Ника мог бы и озолотиться на этом «челленджере», но его ахиллесовой пятой пока остаются хореография и артистизм. Сейчас он полагается на одну технику, а в компонентах проседает. Кагияма опередил его как раз исключительно благодаря второй оценке: 91,41 против 73,60.

Так что по заветам Тутберидзе после возвращения из солнечной Италии Нике предстоит работать дальше. Впереди новые старты и вызовы, с которыми, хочется верить, он обязательно справится.

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