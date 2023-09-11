Тутберидзе лично видела прорыв ученика на турнире Италии. Взял серебро!

Итальянский лёд в Бергамо покорил очередной представитель российской школы. К победному триумфу Анастасии Губановой на «челленджере» Lombardia Trophy присоединился её коллега по сборной Грузии Ника Эгадзе. Воспитанник Тутберидзе выиграл серебро, показав в произвольной лучший результат за всю карьеру, а также набрав рекордную для себя сумму баллов за две программы.

Более того, Ника продемонстрировал лучшую технику и оказался единственным, кто справился с тремя четверными прыжками в произвольной. Японский одиночник Юма Кагияма забрал золото лишь за счёт космически высоких компонентов.

Этери Тутберидзе лично разделила торжество ученика на его первом соревновании в новом сезоне. Несмотря на приближение контрольных прокатов сборной России, она нашла время для поездки в Италию с Никой.

Этери показалась на международном старте

Нике Эгадзе 21 год, родился и начал кататься он в Грузии. Однако чем серьёзнее он задумывался о карьере фигуриста, тем очевиднее было, что условия для тренировок на родине далеки от идеальных. В 15 лет вместе с мамой он переехал в Москву, где по счастливому стечению обстоятельств попал в группу Этери Тутберидзе.

Долгое время Ника оставался в тени другого подопечного Этери Мориса Квителашвили, который тоже выступал под грузинским флагом. После крайне сложного прошлого сезона Морис объявил о завершении карьеры. Она была долгой и плодотворной, поэтому он спокойно простился с соревнованиями. А вот Ника внезапно стал главной надеждой Грузии в мужском одиночном. И это при том, что крутыми результатами и стабильностью он до сих пор не отличался. На последнем чемпионате мира Эгадзе занял 29-е место после короткой программы, не пройдя квалификацию в произвольную. Тогда он осилил один тройной аксель, ошибся на кваде, сорвал каскад и испортил одно из вращений.

Ника Эгадзе Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На этом фоне груз ответственности, который свалился на него после ухода Мориса, казался непосильным. Но летняя подготовка, похоже, прошла максимально плодотворно: на первом же турнире в новом сезоне он показал весомый прогресс и поднялся на пьедестал почёта.

Хотя, возможно, на успех его воодушевила Этери Тутберидзе, которая неожиданно приехала с ним на Lombardia Trophy? Всё-таки это не главный старт, а до контрольных прокатов сборной России остаётся меньше недели. Вероятность увидеть Этери на арене в Бергамо, на первый взгляд, стремилась к нулю. Но она посчитала необходимым поддержать Нику и настроить его на борьбу.

Итог — выше любых ожиданий! Ника собрался и наконец-то заявил о себе на международной арене.

Пошёл на риск на первом же турнире в сезоне

В короткой программе Ника катался под популярную у фигуристов композицию «Аве Мария». Величественная мелодия вкупе с пристальным взглядом строгого тренера за бортиком явно помогла ему хорошо выступить. В самом начале он упал с четверного сальхова, но досадная ошибка его не смутила, и следом он без проблем выполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Тройной аксель тоже приземлил чисто и с чувством выполненного долго доехал до финала постановки.

Между прочим, Ника был одним из двух участников, кто рискнул пойти на два четверных прыжка в короткой. Второй — уроженец Санкт-Петербурга Георгий Рештенко, который выступает за Чехию. Но ему повезло куда меньше, чем Нике: он допустил «бабочку» на тройном акселе, из-за чего по правилам ему его обнулили, и упал на первом прыжке в каскаде, потеряв таким образом самый дорогой элемент.

Большинство одиночников ограничились одним четверным, который не все покорили, а некоторые вообще катались без ультра-си.

После короткой Ника шёл на третьем месте с результатом 78,75 балла. Его опережали американец с русскими корнями Эндрю Торгашев (86,41 балла) и японец Юма Кагияма (91,47 балла).

Эгадзе выиграл произвольную по технике

Взять бронзу на Lombardia Trophy уже было бы прекрасным результатом для Ники Эгадзе, но он поднял ставки выше. В произвольной под ещё одну до боли хорошо знакомую всем болельщикам музыку — танго Роксаны — он уверенно приземлил три подряд квада: четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа и второй четверной сальхов. Для него это настоящий прорыв: никогда раньше он не справлялся с тремя четверными. А тут — чудеса!

А если серьёзно, то, конечно, за этим стоят огромный труд и упорство. Ника — молодец.

После серии квадов он сделал секвенцию из тройного и двойного акселей и немного передохнул на вращении и дорожке шагов. Правда, восстановить силы в полной мере не успел и во второй половине программы упал с сольного трикселя. Где-то за бортиком в этот момент, наверное, покачала головой Тутберидзе. Но, как известно, Москва не сразу строилась: небезупречный прокат подстегнёт Нику работать ещё больше и не позволит расслабиться на волне успеха.

Ника Эгадзе Фото: Toru Hanai/Getty Images

В зоне «кисс энд край» Этери пребывала в благостном расположении духа. Было понятно, что оценки поставят хорошие. Судьи действительно не поскупились: не влепили никаких недокрутов или неясных рёбер и поставили 164,60 балла. Это лучший результат Эгадзе в произвольной за всю карьеру! По общей сумме баллов — 243,35 — он тоже установил личный рекорд.

А самое приятное, что фигурист обошёл всех соперников в произвольной по технике, за которую набрал ровно 92 балла. Для сравнения: взявший золото японец Юма Кагияма заработал за технику 82,71 балла, а бронзовый призёр американец Эндрю Торгашев — 72,59 балла.

Эндрю, к слову, в произвольной не скрутил ни одного четверного, а Юма осилил только один. Да и в целом парада четверных в произвольной у мужчин на Lombardia Trophy, как ни странно, не состоялось. Помимо ученика Тутберидзе, три квада прыгнул лишь чех Георгий Рештенко, но на всех он допустил помарки.

Ника Эгадзе Фото: Toru Hanai/Getty Images

На самом деле, Ника мог бы и озолотиться на этом «челленджере», но его ахиллесовой пятой пока остаются хореография и артистизм. Сейчас он полагается на одну технику, а в компонентах проседает. Кагияма опередил его как раз исключительно благодаря второй оценке: 91,41 против 73,60.

Так что по заветам Тутберидзе после возвращения из солнечной Италии Нике предстоит работать дальше. Впереди новые старты и вызовы, с которыми, хочется верить, он обязательно справится.