Рухнула последняя надежда. Неужели даже Туктамышева откажется от спорта и уйдёт?

Лиза призналась, что испытывает проблемы с мотивацией, и это большая проблема. Если Императрица покинет лёд, этот сезон уже не спасти.

Новый сезон в фигурном катании ещё не начался, а проблемы сыплются одна за другой. В парных видах происходит полная неразбериха, но и в одиночных ситуация ничуть не лучше. Звёзды отказываются от спорта и уходят в шоу, пытаются самореализоваться в бизнесе или просто предпочитают взять перерыв от изматывающих тренировок. Так поступили Александра Трусова и Анна Щербакова, шансы увидеть которых на соревнованиях в этом году стремятся к нулю. Из титулованных фигуристок оставались разве что Камила Валиева и долгожитель этого вида спорта Елизавета Туктамышева.

Ученица Алексея Мишина много лет подавала правильный пример молодёжи, будучи невероятно преданной фигурному катанию. Неподдельная страсть Императрицы, её трудолюбие и шикарная результативность в солидном возрасте давали надежду на то, что тенденция к появлению спортсменок-однодневок ослабнет.

Но, похоже, время никого не щадит, и даже Туктамышева готова покинуть большую арену. Лиза призналась, что у неё больше нет мотивации. К сожалению, это подтверждает и её подготовка к сезону. Это конец большой истории?

У Туктамышевой появились проблемы с мотивацией

Видеть Елизавету Туктамышеву на соревновательном льду стало уже таким обыденным явлением, что её исчезновение наверняка повергнет в шок тысячи болельщиков. Из года в год неутомимая ученица Алексея Мишина радовала поклонников фигурного катания восхитительными прокатами с мощными тройными акселями, которые в её возрасте не исполняет никто в мире.

Спортсменка уже давно стала феноменом, поскольку легко и непринуждённо, с широкой улыбкой на лице нарушает негласные правила современного женского одиночного катания, по которым добиваться большого успеха могут лишь юные прыгучие фигуристки. Лиза мириться с этим не хотела, поэтому за последние три года смогла завоевать серебро чемпионата мира, бронзу чемпионата России и финала Гран-при России.

Казалось, Туктамышева была даже нацелена на улучшение собственных результатов в новом сезоне, и сделать это в отсутствие именитых квадисток Александры Трусовой и Анны Щербаковой было бы существенно проще, несмотря на присутствие Камилы Валиевой и нового поколения с ультра-си в запасе. Но ситуация резко изменилась, когда Лиза призналась, что испытывает серьёзные проблемы с мотивацией:

«Пока её ищу, она не в очень хорошем состоянии. Ищу её во всём — в музыке, например. В тех же сказках. Это очень тонкий вопрос. Мотивацию нельзя выжать — просто захотеть и найти её. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы», — сказала фигуристка в интервью «РИА Новости Спорт».

Подготовка к сезону идёт, но не слишком эффективно.

Об уходе Туктамышевой из спорта пока речи не идёт, но подозрения слишком велики, чтобы не заметить, что Лиза уже не сильно горит новыми идеями. Подготовка к сезону у фигуристки протекает спокойно, прыжки нарабатываются в основном на шоу, хотя тройной аксель, как показало недавнее видео с тренировки, в порядке. Что же касается отработки соревновательных программ, то тут спортсменка решила дать себе поблажку.

«Не волнуюсь, что позже начали обкатывать программы на новый сезон. Времени на всё хватает — было бы желание. Сейчас как раз буду выступать в других шоу, там начну накатывать в том числе те программы, которые будут мне нужны в сезоне. Что касается произвольной, то оставим её прежней. А короткая будет почти новой. В каком-то исполнении её уже видели, но это была не короткая программа», — поведала она.

Если внимательно вчитаться в слова Туктамышевой, то снова встречается замечание о желании. Складывается впечатление, что Лиза банально устала и сил креативить у неё уже не осталось. Поэтому произвольная программа — старая, а короткая — это переделанное танго La Cumparsita с турнира шоу-программ. Хотя есть и другая версия: в Сочи на шоу Ильи Авербуха фигуристка дебютировала со сложной постановкой, очень похожей по структуре на соревновательную программу. Если так, то остаётся шанс, что Императрица ещё удивит нас в этом сезоне и поборется за призовые места на турнирах.

Нельзя терять Туктамышеву: она нужна новому поколению

В целом уход Туктамышевой, несмотря на его логичность (Лиза как никто другой заслужила отдых и могла бы покинуть лёд с высокой поднятой головой), стал бы трагедией для женского одиночного катания, которому как раз не хватает зрелости. Как говорил Алексей Мишин, «Туктамышева является статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст». При этом Лиза вдохновляет и молодых спортсменок, которые ориентируются на неё и становятся сильнее, чтобы не стать чемпионками одного турнира и продлить свою карьеру. Что уж говорить, на Императрицу равняются даже мужчины. Одногруппник Туктамышевой Матвей Ветлугин точно берёт пример с Лизы, и не зря:

«У неё философское отношение к тренировкам, к фигурному катанию в целом. Не как к главному и единственному занятию всей своей жизни, от которого будет зависеть всё дальнейшее существование и настроение. Это лишь часть нашей повседневной жизни, рутины.

На сборах в Новогорске перед чемпионатом России мы праздновали день рождения Лизы, и каждый, конечно, произнёс слово. Тогда Алексей Николаевич сказал: «Ребята, вы должны понимать этот момент и радоваться тому, что можете сейчас выступать и тренироваться вместе с Лизой. Вы живёте в один период с человеком-долгожителем в спорте по нынешним меркам.

Елизавета Туктамышева и Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Завершение её карьеры будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II. Она была так долго на троне Великобритании, что это казалось чем-то естественным и должным. Так же и карьера Лизы. Есть ощущение, как будто она всегда каталась и будет кататься», — сказал Ветлугин.

Татьяна Мишина отметила, что ничто не даётся Туктамышевой легко и лишь сильнейшая любовь к фигурному катанию заставляет её двигаться дальше. А сама Лиза добавила, что будет выступать, пока в ней есть страсть к этому делу. Очень хочется надеяться, что нынешние проблемы с мотивацией временные и на контрольных прокатах фигуристка вновь почувствует вкус к соревнованиям.