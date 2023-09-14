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Новые участники взрослых контрольных прокатов: Косторная с Куницей, Жилина из «Ангелов Плющенко», Садкова от Тутберидзе

Косторная тоже новичок! Какие фигуристы и пары дебютируют на взрослых открытых прокатах?
Дарья Кирюхина
Новые участники взрослых контрольных прокатов
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Юниорки Тутберидзе и Плющенко — реальная угроза для взрослых девушек.

Хотя в контрольных прокатах не участвуют всеобщие любимицы Александра Трусова и Анна Щербакова, грустить болельщикам не стоит. Привычных имён в списках участников достаточно, да и новенькие — сплошь таланты, способные затмить более опытных спортсменов. Касается это всех видов и свидетельствует о развитии нашего фигурного катания.

На льду «Мегаспорта» 16–17 сентября активно ожидается дебют во взрослых вчерашних юниорок Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Ряды мужчин также пополнит подросшая молодёжь.

В танцах Ирина Хавронина постарается доказать, что не сделала роковую ошибку, бросив Дарио Чиризано ради Дэвида Нарижного. А в парах всё внимание обещает приковать бывшая одиночница Алёна Косторная. Вместе с партнёром Георгием Куницей она продемонстрирует, чему научилась за каких-то несколько месяцев в новом для себя виде и насколько готова в принципе вступить в соревновательную гонку после долгого перерыва.
Звёздочки Тутберидзе и Плющенко доросли до взрослых.

Из 12 заявленных девушек на взрослые контрольные прокаты пять участвуют в них впервые. Болельщикам их имена уже, конечно, знакомы. Алина Горбачёва, Вероника Яметова и Анастасия Зинина отлично показали себя на взрослых стартах в прошлом сезоне и заслужили право презентовать новые программы в «Мегаспорте». Алина к тому же параллельно успела выиграть чемпионат России среди юниоров, завоевав таким образом первый значимый титул в карьере. Исполнение четверного сальхова она успешно совмещает с выразительным эмоциональным катанием, чем подкупает поклонников и притягивает симпатии судей.

Летом спортсменка активно изучала тройной аксель, но получила серьёзную травму и долго потом восстанавливалась. Скорее всего, рисковать с ультра-си в эти выходные она не будет, но её программы и с облегчённым контентом обещают произвести сильное впечатление.

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Анастасия Зинина выйдет на лёд тоже после травмы, которая случилась на глазах зрителей во время Кубка Первого канала. Падение с тройного лутца в короткой программе привело к снятию с турнира и пропуску оставшейся части сезона. До неприятного происшествия Настя регулярно прыгала четверной тулуп, но в каком состоянии у неё этот элемент сейчас, неизвестно.

Представительница Екатеринбурга Вероника Яметова прыжков ультра-си ранее на соревнованиях не показывала, но и без них с ходу покорила болельщиков. За стремительную скорость передвижения по катку фигуристку прозвали Ураганом, а проезд в поперечном шпагате в короткой программе стал её визитной карточкой. К сожалению, мы не увидим этот шпагат в «Мегаспорте» — Яметова получила травму и не успевает восстановиться к контрольным прокатам.

Много интриг было связано с дебютом на взрослом уровне восходящих звёздочек тренерских штабов Тутберидзе и Плющенко – Дарьи Садковой и Вероники Жилиной. Даша под конец прошлого сезона внезапно освоила четверной тулуп, а в апреле появилось видео, как она исполняет тройной аксель на тренировке. С таким контентом она казалась реальной угрозой старшим девушкам, но, к сожалению, Садкова снялась с прокатов.

Впрочем, куда опаснее Вероника. Ученица Плющенко, помимо трикселя и четверного тулупа, владеет четверным сальховом и четверным лутцем. С последним она пока не каталась на стартах, но всё идёт к тому, что включит его в новую произвольную. Об этом свидетельствует её выступление на контрольных прокатах юниоров в Новогорске: там она первым элементом прыгнула тройной лутц и лишь затем — четверной сальхов.

Вероника Жилина

Вероника Жилина

Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Ветлугин компенсирует отсутствие Коляды?

У парней новеньких на контрольных прокатах меньше всего: трое из 12 участников. Матвей Ветлугин, полюбившийся фанатам в прошлом сезоне грациозным катанием и весёлым оригинальным номером на турнире шоу-программ «Русский вызов», отчасти компенсирует отсутствие Михаила Коляды, приостановившего карьеру. Оба представляют группу Алексея Мишина и выделяются прекрасной хореографической выучкой и отличным скольжением.

Некоторые болельщики даже считают Матвея преемником Коляды, хотя проводить полные параллели между ними неправильно. В любом случае к сравнениям с коллегой Ветлугин относится спокойно, и они на него никак не влияют.

«Как отношусь к таким сравнениям? И не приятно, и не обижает. Слышу это действительно долго и часто, привык к этому. Если кому-то хочется видеть какие-то отличительные черты Миши во мне, то почему нет? Не вижу в этом ничего плохого или хорошего, просто так есть», — делился Ветлугин в интервью «Чемпионату».

Матвей Ветлугин на турнире по шоу-программам

Матвей Ветлугин на турнире по шоу-программам

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Приятно увидеть в «Мегаспорте» зрителям будет и Илью Яблокова. В прошлом сезоне ему помешало до конца проявить себя внезапное обострение старой травмы. Из-за неё он пропустил финал Гран-при России, но теперь снова вступает в борьбу. В его прыжковом арсенале значится редкий четверной риттбергер: очень мало кто рискует идти на этот коварный прыжок.

Третий новичок контрольных прокатов Григорий Фёдоров — долгожданный выходец из юниоров и победитель прыжкового турнира. 18-летний воспитанник Светланы Соколовской регулярно штампует на турнирах четверные лутцы, так что на фоне товарищей по группе Марка Кондратюка и Александра Самарина точно не затеряется.

Интервью Ветлугина «Чемпионату»:
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Обожает Туктамышеву, пародирует Губерниева, работает судьёй. Интервью с Матвеем Ветлугиным

Косторная перезапускает карьеру в парном виде

В спортивных парах главными новенькими на контрольных прокатах однозначно являются Алёна Косторная/Георгий Куница. Несмотря на то что Алёна много раз участвовала в данном мероприятии, она никогда прежде не представала на нём в качестве парницы. К сожалению, её яркую карьеру в одиночном виде перечеркнули травмы и операция на бедре, но расставаться с большим спортом она не захотела. Теперь дерзкая фигуристка открывает новую главу как на льду, так и за его пределами. В середине августа они с Гошей сыграли свадьбу, поэтому их спортивный союз ещё больше привлекает внимание. Вместе они тренируются всего несколько месяцев, но прикладывают максимум усилий, чтобы догнать ведущие пары.

Очень интересно, как откатаются в эти выходные Таисия Собинина/Денис Ходыкин. Денис тоже отнюдь не новичок на предсезонных «смотринах», но все привыкли к его дуэту с Дарьей Павлюченко. Сотрудничество с Тасей началось недавно, и пока непонятно, насколько будет удачным.

Прорваться на контрольные прокаты благодаря хорошим результатам на соревнованиях удалось Дарье Бояринцевой/Роману Плешкову, Наталье Хабибуллиной/Илье Княжуку и Елизавете Осокиной/Артёму Грицаенко. Все три пары совсем молодые, но весьма перспективные и не боятся конкуренции с элитой нашей сборной. Лиза и Артём к тому же — выходцы из юниоров. В прошлом сезоне они успешно миксовали взрослые и юниорские старты, откатав в общей сложности десять турниров! Очень трудолюбивые и целеустремлённые ребята. Расслабиться никому не дадут.

Косторная перезапускает карьеру в парном виде в спортивных парах главными новенькими на контрольных:
Косторная и Куница дебютировали вместе на турнире! Но это не показали в трансляции
Косторная и Куница дебютировали вместе на турнире! Но это не показали в трансляции

Круговорот партнёров в российских танцах

В танцах на льду на суд зрителей выйдут три новообразованных танцевальных дуэта: Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Софья Шевченко/Андрей Ежлов. При этом уровень связи между ними напоминает бразильские сериалы. Так, Морозов раньше каталась с Нарижным, а Ерёменко – с Шевченко. Имена все вроде знакомые, но перемешаны, словно игральные карты.

Хавронина год назад выступала на контрольных прокатах с Дарио Чиризано, и распад их пары до сих пор остаётся незатянутой раной нашей фигурки. Дарио так и не нашёл подходящую партнёршу в России, а выступать за сборную страны с чешской фигуристкой Денисой Цимловой его не отпускают.

Всё это очень печально, но, возможно, в «Мегаспорте» Ира докажет, что ушла к Нарижному не зря.

Настоящие же новые лица на контрольных прокатах — это танцевальные дуэты Софьи Леонтьевой/Даниила Горелкина и Александры Прокопец/Александра Васьковича. Софья и Даниил — вице-чемпионы первенства России и победители финала Кубка Федерации среди юниоров. 16 и 17 сентября они наконец-то дебютируют во взрослых.

А союз двух тёзок Александры и Александра должен был запомниться болельщикам по финалу Гран-при России весной. Там они остановились в одном шаге от пьедестала: для пары, которая катается вместе один сезон, это прекрасный показатель.

Всё о парах и танцах на контрольных прокатах:
Безумные танцы, Бойкова/Козловский у Тутберидзе и дебют Косторной. Гайд по парным видам
Безумные танцы, Бойкова/Козловский у Тутберидзе и дебют Косторной. Гайд по парным видам
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