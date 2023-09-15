Валиева так и не признала себя виновной. Стали известны детали будущих слушаний в суде

Спортивный арбитражный суд официально объявил даты слушаний по допинговому делу Камилы Валиевой, которой предъявили обвинения на Олимпийских играх 2022 года. Заседания пройдут 26, 27 и 28 сентября 2023 года, 29 сентября — резервный день. Стороны заслушают в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне, некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.

Давайте разберёмся в релизе CAS подробнее, чтобы понять и вспомнить, какие стороны задействованы в процессе, что они требуют и как именно будут проходить заседания?

Проблемы с допингом в фигурном катании — не только у Валиевой

Кто участвует в процессе

Задействованы четыре стороны:

Камила Валиева;

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА);

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА);

Международный союз конькобежцев (ISU).

В состав коллегии арбитров CAS входят:

президент: Джеймс Дрейк (адвокат, гражданин Великобритании и Австралии);

арбитры: Джеффри Мишкин (адвокат, гражданин США), доктор Матье Мезоннев (профессор права, гражданин Франции).

Американца Мишкина выбрали для участия в слушаниях ISU и ВАДА, а сторона Валиевой выдвинула доктора Мезоннев.

РУСАДА выступает в качестве истца в одной процедуре и в качестве ответчика в другой — представители национального антидопингового агентства приняли решение не выдвигать кандидатуры.

Камила Валиева и Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что требуют Валиева и другие стороны

Камила Валиева заявляет, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным, и настаивает на отсутствии доказательств её вины или халатности. Сторона фигуристки считает, что дисквалификация не должна продлиться более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.

Валиева требует не аннулировать её результаты и не отбирать золото чемпионата России — 2022, на котором была сдана допинг-проба на триметазидин, оказавшаяся положительной.

ISU требует от CAS наказания спортсменки посредством дисквалификации сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулирования всех результатов, достигнутых ею за этот период.

ВАДА также требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года и оспаривает предыдущее решение, которое позволило ей выступить на Олимпийских играх, несмотря на незакрытое допинговое дело.

РУСАДА спорит с собственным дисциплинарным комитетом (ДАК РУСАДА) — 14 декабря 2022 года ДАК признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. В РУСАДА не согласились с решением комитета: антидопинговое агентство уверено в наличии вины у Валиевой, но ранее просило наложить мягкие санкции — например, выговор.

Как будут проходить слушания

Стороны разбирательства воспользовались правом на конфиденциальность и не просили устроить публичные слушания. Следовательно, заседания пройдут за закрытыми дверями, посторонние лица не будут допущены к участию. По этой причине комиссия CAS отклонила запрос олимпийского комитета США о присутствии на слушаниях.

26 сентября стороны выступят с краткими вступительными заявлениями, затем выступит первая группа свидетелей.

27 сентября будут заслушаны свидетели и эксперты.

28 сентября заслушают заключительные заявления и опровержения сторон.

Если потребуется дополнительное время, слушания продлят на 29-е число.

После слушания Комиссия CAS рассмотрит и подготовит решение. На данный момент сроки его оглашения неизвестны. Решение будет окончательным, но стороны имеют право подать апелляцию в течение 30 дней в Верховный суд Швейцарии.