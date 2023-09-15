Валиева так и не признала себя виновной. Стали известны детали будущих слушаний в суде

Спортивный арбитражный суд официально объявил даты слушаний по допинговому делу Камилы Валиевой, которой предъявили обвинения на Олимпийских играх 2022 года. Заседания пройдут 26, 27 и 28 сентября 2023 года, 29 сентября — резервный день. Стороны заслушают в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне, некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.
Давайте разберёмся в релизе CAS подробнее, чтобы понять и вспомнить, какие стороны задействованы в процессе, что они требуют и как именно будут проходить заседания?
Проблемы с допингом в фигурном катании — не только у Валиевой
Кто участвует в процессе
Задействованы четыре стороны:
- Камила Валиева;
- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА);
- Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА);
- Международный союз конькобежцев (ISU).
В состав коллегии арбитров CAS входят:
- президент: Джеймс Дрейк (адвокат, гражданин Великобритании и Австралии);
- арбитры: Джеффри Мишкин (адвокат, гражданин США), доктор Матье Мезоннев (профессор права, гражданин Франции).
Американца Мишкина выбрали для участия в слушаниях ISU и ВАДА, а сторона Валиевой выдвинула доктора Мезоннев.
РУСАДА выступает в качестве истца в одной процедуре и в качестве ответчика в другой — представители национального антидопингового агентства приняли решение не выдвигать кандидатуры.
Камила Валиева и Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Что требуют Валиева и другие стороны
Камила Валиева заявляет, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным, и настаивает на отсутствии доказательств её вины или халатности. Сторона фигуристки считает, что дисквалификация не должна продлиться более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.
Валиева требует не аннулировать её результаты и не отбирать золото чемпионата России — 2022, на котором была сдана допинг-проба на триметазидин, оказавшаяся положительной.
ISU требует от CAS наказания спортсменки посредством дисквалификации сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулирования всех результатов, достигнутых ею за этот период.
ВАДА также требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года и оспаривает предыдущее решение, которое позволило ей выступить на Олимпийских играх, несмотря на незакрытое допинговое дело.
РУСАДА спорит с собственным дисциплинарным комитетом (ДАК РУСАДА) — 14 декабря 2022 года ДАК признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. В РУСАДА не согласились с решением комитета: антидопинговое агентство уверено в наличии вины у Валиевой, но ранее просило наложить мягкие санкции — например, выговор.
Как будут проходить слушания
Стороны разбирательства воспользовались правом на конфиденциальность и не просили устроить публичные слушания. Следовательно, заседания пройдут за закрытыми дверями, посторонние лица не будут допущены к участию. По этой причине комиссия CAS отклонила запрос олимпийского комитета США о присутствии на слушаниях.
- 26 сентября стороны выступят с краткими вступительными заявлениями, затем выступит первая группа свидетелей.
- 27 сентября будут заслушаны свидетели и эксперты.
- 28 сентября заслушают заключительные заявления и опровержения сторон.
Если потребуется дополнительное время, слушания продлят на 29-е число.
После слушания Комиссия CAS рассмотрит и подготовит решение. На данный момент сроки его оглашения неизвестны. Решение будет окончательным, но стороны имеют право подать апелляцию в течение 30 дней в Верховный суд Швейцарии.
- 15 сентября 2023
-
15:45
-
15:20
-
15:06
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:44
-
12:31
-
11:58
-
11:18
-
11:06
-
11:04
-
09:24
- 14 сентября 2023
-
21:15
-
13:31
-
13:11
-
12:51
- 13 сентября 2023
-
23:07
-
15:25
-
15:12
-
06:55
- 12 сентября 2023
-
23:19
-
17:46
-
17:27
-
15:45
-
13:47
-
11:50
-
10:57
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10