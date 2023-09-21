«Падать гораздо страшнее». Как фигуристы катаются на роликах?

Прыгать и вращаться можно не только на лезвиях, но и на колёсах.

В России фигурное катание прочно ассоциируется с коньками и ледовой ареной. Однако на самом деле существует и фигурное катание на роликах, которое тоже является спортивной дисциплиной, а его представители соревнуются на самом разном уровне: от небольших местных турниров до чемпионатов мира.

Исполняют на колёсах хорошо знакомые нам элементы: прыжки, вращения, дорожки шагов. В парах тоже катаются. Есть среди роллеров и синхронисты. Для тренировок и выступлений достаточно ровного деревянного или резинового покрытия. Неудивительно, что число поклонников этого спорта год от года растёт: затраты в нём ниже, чем в зимнем аналоге.

Тем не менее по популярности у россиян фигурное катание на роликах по-прежнему существенно отстаёт от фигурного катания на коньках. Возможно, не хватает информации: о нём мало говорят и пишут.

Пора исправить это недоразумение! В спецпроекте «Чемпионата» «Анатомия фигурки» разбираемся в особенностях фигурного катания на роликах, сложно ли перейти на него после коньков и насколько опасно выступать на колёсах.

Как фигуристы переходят с коньков на ролики

Чемпионаты мира по фигурному катанию на роликах проводят с 1947 года, так что этот вид спорта достаточно давний. В ряде стран он популярнее, чем катание на коньках. Оно и понятно: строить ледовые дворцы со сложной системой охлаждения не нужно. А ведь отсутствие достаточного количества современных круглогодичных катков и затраты на аренду льда — серьёзные препятствия для развития фигуристов, выбирающих лезвия. А с учётом того, что не везде правительства финансируют даже лучших спортсменов, строить карьеру в фигурном катании на коньках — та ещё авантюра.

В России, к счастью, с развитием ледовых дисциплин дела обстоят неплохо. Особенно в столицах. Так что фигуристы на роликах могут показаться настоящей экзотикой. На самом же деле они делают на полу то же самое, что и их коллеги на льду. Поэтому переход с лезвий на колёса — обычная практика. Пусть не для соревнований, но для участия в ледовых шоу, на это идут в том числе именитые фигуристы.

Так, этим летом в роликах дебютировала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. А недавно завершившая карьеру одиночница Ксения Цибинова долго сомневалась, прежде чем попробовать ролики, но в итоге ей очень понравилось.

Ксения Цибинова фигуристка «Не сказать, что прям очень сложно, но… Когда я в первый раз надела ролики, то подумала: «Как на них вообще кататься, как что-то делать?» Ощущения другие из-за того, что сами ролики больше и вместо зубца у них специальный стопор-резинка, и его можно регулировать. Я ехала просто по прямой и думала: «А как поворачивать, а как шаги делать?» Я подъезжала к ребятам, которые там уже давно катались, и просила подсказать мне, что и как вообще делать. Они мне говорили, что здесь всё чисто интуитивно: как чувствуешь — так и делаешь. Я попыталась, попробовала, поделала всякие троечки, беговые назад. Когда повернулась и поехала назад, то чуть носом не улетела. Потом, если делать какие-то шаги, здесь нужно быть аккуратным, потому что нельзя закладывать ребро. Если ты заложишь, то сразу соскользнёшь и упадёшь. Нужно быть очень аккуратным с поворотами, потому что ощущения очень сильно отличаются от коньков».

В итоге Ксения освоила ролики за один день, дальше уже совершенствовала мастерство. А фигурист Егор Мурашов вообще не заметил существенных сложностей при переходе на колёса.

Егор Мурашов фигурист «Год назад меня позвали в шоу Петра Чернышова и Татьяны Навки, где нужно было выступать на роликах. Сложностей особых не было. Попробовал, быстро освоился: всё плюс-минус как на льду.

Конечно, есть небольшие различия, но принцип, наверное, всё-таки один и тот же. Те, кто занимается фигурным катанием на роликах, умеют также кататься на полу, как фигуристы на льду. Также катят по паркету, прыгают, на роликах есть тормоз. Единственное — нельзя тормозить боком, но к этому быстро привыкаешь».

Впрочем, освоить ролики и привыкнуть к другим по сравнению с коньками ощущениям — не одно и то же. Об этом говорит бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая.

Анна Погорилая призёр чемпионата мира по фигурному катанию «До выступления в шоу я каталась на роликах только в детстве. Привыкать было достаточно непросто, так как ощущения разные и равновесие держать на роликах непривычно».

Особенности роликов для фигурного катания

Главная особенность фигурного катания на роликах — это как раз те самые ролики. Бывают они двух видов: инлайн и квады. Первые имеют один ряд из трёх-четырёх колёс, вторые — два ряда из четырёх колёс на каждом ботинке. Квады появились раньше, инлайны — позже и считаются более приближенными к конькам в плане технических возможностей исполнения тех же элементов, что и на льду. На соревнованиях катание на инлайнах и квадах выделяют в отдельные категории.

Роликовые коньки Фото: Из личного архива Гильермо Гомеса

Ботинки у фигурных роликов такие же, как и на коньках. Это очень удобно: при желании можно снять лезвия со своих привычных ботинок и прикрутить роликовую раму.

«Вообще, сам ботинок такой же, все те же фирмы, что делают коньки, делают и ботинки для роликов: Edea, Risport — только рама роликовая. И всё. А так сами ботинки ничем не отличаются. Кто-то даже свои старые ботинки использует, в которых катался в фигурном катании, просто снимает лезвия и прикручивает туда роликовую раму», — отмечает Ксения Цибинова.

Хотя на роликах, очевидно, нет никакого зубца, с помощью которого фигуристы выполняют определённые элементы, его заменяет эбонитовый (из твёрдой резины) стоппер. Название говорящее: с помощью него происходит торможение.

«Да, там резиновый зубец — они есть разные: помягче, потвёрже. Как оказалось, у них есть размеры: S, M, L. Резиновый стопор. Только им, в принципе, и тормозишь, по-другому никак», — объясняет Ксения Цибинова.

Какие прыжки можно исполнять на роликах?

На роликах делают такие же прыжки, как и на коньках: аксель, тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц. Техника схожая, хотя отталкиваться на рёберных прыжках колёсами нужно ещё научиться. С зубцовыми проще: резиновый стоппер выполняет функцию зубца.

«Да, там такие же прыжки. С нами катаются девочки, которые занимались фигурным катанием на роликах, и они прыгают те же прыжки. Егор Мурашов у нас вообще прыгает все тройные на роликах, не понимаю, как он это делает вообще (смеётся). В принципе, это реально, я двойные тоже попрыгала. Сначала было страшно, конечно, но ничего, всё прошло нормально.

Я прыгала двойной аксель, двойной тулуп и пробовала риттбергер. На сальхове мне было не очень удобно, потому что он с ребра идёт, и там ты улетаешь. Риттбергер тоже с ребра прыгается, но там на правой ноге через зубец можно прыгнуть. Сальхов тоже как-то можно, однако я пару раз с него улетела и поняла, что пока надо остановиться», — делится опытом Ксения Цибинова.

Егору Мурашову действительно удалось без особых проблем приноровиться исполнять все прыжки на роликах.

«Прыгать на роликах можно все те же самые прыжки, что и на коньках. Техника практически одинаковая, только отталкивание, например, идёт не через зубец, а через так называемый эбонитовый стоппер. Все толчки, все выпрыгивания, приземления осуществляются с помощью него. Нужно просто наловчиться, и всё получится. Это на самом деле не так трудно, как выглядит».

Однако Ксения Цибинова уточняет, что различия в технике всё-таки есть. И в самом деле: прыгать с ребра на роликах не получится.

«Да, техника отличается. Взять тот же риттбергер на льду: мы на него закатываем и прыгаем с ребра практически. А на роликах получается, что ты через зубец должен его прыгнуть, потому что рёбра нельзя закладывать. Сальхов тоже как-то через зубец прыгают, но у меня не получается. Тулуп вообще несложный».

Реально ли прыгать на роликах четверные прыжки и тройной аксель? Егор Мурашов отвечает на этот вопрос утвердительно. Просто необходимы практика и соблюдение техники безопасности.

«Думаю, на роликах можно исполнять и ультра-си. Вопрос лишь в смелости. Тройной аксель точно вполне реально прыгнуть. Главное — не передумать, когда идёшь на него.

Что касается четверных — тоже, по-моему, возможно. Важно только следить, чтобы ничего не соскользнуло и не привело потом к травме. И в целом подходить с головой к этим прыжкам. Но это относится к их выполнению как на паркете, так и на льду».

На каком покрытии катаются на роликах?

Другое основное отличие фигурного катания на роликах от фигурного катания на коньках — это покрытие, на котором тренируются и выступают. В большинстве случаев это либо паркет, либо резина. Последняя тормозит скорость, но риска поскользнуться на ней меньше.

«По моему опыту для фигурного катания на роликах используют чаще всего паркетное покрытие. Также я катался на плитке — она не так сильно скользит. Ещё на резиновом покрытии — оно больше затормаживает. На резине я бы как раз попробовал тройной аксель. Хоть на ней и не развивается такая большая скорость, зато ролики вряд ли вдруг соскользнут», — говорит Егор Мурашов.

Шоу на роликовых коньках Фото: Из личного архива Ксении Цибиновой

В принципе, в фигурных роликах можно кататься и на ровном асфальте. Но это выбор скорее для любителей. А ещё не очень хорошо, когда приходится тренироваться на одном покрытии, а выступать потом на другом. Ощущения — разные.

«Мы выступаем на специальном покрытии, но репетировали в зале — там обычное покрытие было, как, например, в баскетбольном зале. На нём мы тоже спокойно катались. Понятно, что на профессиональных роликах на асфальте не покатаешься. Покрытия бывают разные. Кататься в зале для репетиций было легче. Когда мы вышли на площадку, чувствовалось, что уже по-другому катается, немного сложнее. Потом, когда мы прорепетировали на площадке, на следующий день у нас снова была репетиция в зале, и я опять почувствовала разницу. Даже упала. Плюс, если пошёл дождик, даже если чуть-чуть капельки покапали, уже кататься нереально, всё проскальзывает. Если у нас идёт шоу и вдруг начинается дождик, то мы сразу останавливаемся, потому что велика вероятность получить травму», — рассказывает Ксения Цибинова.

Как катание на роликах влияет на катание на коньках?

Переходить на ролики после долгих лет катания на коньках — непривычно, но реально. А вот обратный переход вызывает трудности даже у профессиональных фигуристов. Впрочем, прежние навыки вспоминаются быстро, однако комфортным такой процесс не назовёшь.

«Понятное дело, что, когда я с роликов перешла обратно на коньки, встала, как будто в первый раз, не понимала, как вообще стоять на этом тоненьком лезвии. Я просто ехала ровно, и у меня тряслись ноги. По привычке так же затормозила зубцом, потом подумала: «Нет, здесь же можно нормально тормозить, позакладывать рёбра». Было забавно, я пару раз даже чуть не упала. Но минут 10-15 прошло, и я привыкла. Однако этот переход был не очень приятным», — вспоминает Ксения Цибинова.

Самое главное при возвращении на коньки с роликов — перетерпеть первую тренировку. Важно и то, насколько длительным был перерыв от коньков. Если долго кататься на колёсах, то, разумеется, привыкать снова к лезвиям будет сложнее.

«Когда возвращаешься с роликов на коньки, немного непривычно, неудобно. Но это ощущение устраняется за одну-две тренировки. По сути, то же самое, что и при переходе с коньков на ролики. 20-30 минут покатаешься и уже привыкаешь», — говорит Егор Мурашов.

«После долго катания на роликах надо было снова привыкать к конькам. Первое время, когда выходишь на лёд, возникает ощущение, что до этого никогда не катался», — рассказывает Анна Погорилая.

Ксения Цибинова также добавляет, что никакой опыт не помогает избежать непривычных ощущений при переходе с коньков на ролики или обратно. Всегда нужно заново перестраиваться.

«Получается, да. Я хожу в течение недели на лёд, перестраиваюсь на коньки, и потом у нас в пятницу шоу, я выхожу заранее раскататься, и снова другие ощущения. Сколько бы ты ни катался, всё равно каждый раз тебе требуется минут 5-10, чтобы привыкнуть».

Какие непрыжковые элементы выполняют на роликах?

На роликах не только исполняют те же прыжки, что и на коньках, но и делают такие же вращения, спирали и дорожки шагов. Такие же — внешне. Технику необходимо подстраивать с учётом того, что вместо лезвий — колёса.

«Я пробовала прыгать и вращаться, но на роликах всё иначе. Конечно, на них сложнее, чем на коньках.

Некоторые элементы повторить на роликах не получается. Например, элемент «выпад», так как в нём задняя нога должна лежать на ботинке и скользить по льду. Но в основном все элементы из фигурного катания просто подстраивают под выполнение на роликах», — объясняет Анна Погорилая.

Анна Погорилая на роликовых коньках Фото: Из личного архива Анны Погорилой

Перенести шаги со льда на паркет, наверное, одна из самых сложных задач в фигурном катании на роликах. Ксения Цибинова признаётся, что традиционные крюки и выкрюки сделать без коньков нельзя.

«Да, девочки и заклон делают, и прыжок в либелу, бедуинский. Шаги отличаются, крюки и выкрюки на льду идут через дуги, а здесь этих дуг нет, поэтому на роликах их особо не поделаешь».

Выполнение поддержек на роликах требует в первую очередь практики. Удерживать баланс может оказаться сложнее, чем на коньках, но простые поддержки, как правило, проблем не вызывают. Егор Мурашов — одиночник, но это не помешало ему впервые попробовать себя в роли партнёра на роликах.

«С девушками на наших шоу, например, с Серафимой Саханович, я пробовал делать на роликах лёгкие танцорские поддержки. Но полноценно подобных элементов не выполнял. В общем-то, как и на коньках».

Спортивная пара на роликовых коньках Фото: Из личного архива Анны Погорилой

В мире же существуют и парное катание на роликах, и танцы. Весьма опасные виды по сравнению с одиночным катанием!

Кататься на роликах менее опасно, чем на коньках?

Фигурное катание в целом — очень опасный вид спорта. На коньках, на первый взгляд, рисков травмироваться больше: помимо падений, спортсмены сталкиваются с порезами о лезвия. Но, по мнению Егора Мурашова, ролики представляют бóльшую угрозу.

«Лично для меня опаснее кататься на роликах. Хотя я достаточно много всего на них умею, но всё же не всё. Работа идёт не на привычном льду, поэтому и риск травмы выше. Иной раз могу сделать что-то так же, как на коньках, но на роликах это не поедет или они соскользнут. Так что ролики для меня более травматичны, и падать на них больнее. На льду можно упасть и проехаться или взлететь и проскользить. А когда ты в роликах на паркете или ещё хуже — на асфальте, то ты приземлишься, и всё, что сверху, просто вдавит тебя в поверхность. Скользить уже будет некуда».

Ксения Цибинова подтверждает, что падать на роликах очень неприятно.

«Иногда, когда ты уже вошёл в образ, можешь машинально сделать так, как на коньках, и получится не очень приятное падение. А здесь ещё и падать не так приятно, как на льду. Падать вообще неприятно, но на льду ты хотя бы проскальзываешь чуть-чуть, а здесь просто впечатываешься в пол — и всё».

После страшного падения на роликах Анна Погорилая надеется, что ничего подобного с ней больше не случится.

«Падать гораздо страшнее, так как трение больше на паркете. Катаясь на роликах, я повредила подбородок, и нужно было его зашивать, и один раз раскрутился стопор, и я пролетела через него. Это было достаточно жёстко. Падать на роликах для меня оказалось больнее, чем на коньках. Не хотелось бы повторения».

Фигурное катание на роликах пора включить в программу Олимпиады?

Несмотря на объективную сложность и зрелищность фигурного катания на роликах, оно отсутствует в перечне олимпийских дисциплин. А ведь могло бы отлично дополнить летние виды. Тогда бы и его популярность росла бы быстрее. Пока же оно всё-таки держится в тени фигурного катания на коньках, и это довольно обидно.

«Стоит ли включить фигурное катание на роликах в программу Олимпийских игр? Почему бы и нет? Бадминтон ведь является олимпийской дисциплиной. Не то чтобы я принижал бадминтон или как-то сравнивал, но не вижу причин не включать катание на роликах. Оно могло бы войти в программу летних Игр. Было бы интересно», — считает Егор Мурашов.

Надеемся, однажды фигуристы на роликах поедут на летнюю Олимпиаду. И, кто знает, может быть, после этого у нас в России их так же крепко полюбят, как и фигуристов на коньках.