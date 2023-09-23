«На льду из меня выплёскиваются все эмоции». Пуговка из «Папиных дочек» — фигуристка?!

Культовый сериал «Папины дочки» спустя десять лет вернулся на телеэкраны с новыми сериями! Практически все исполнительницы главных ролей (за исключением Анастасии Сиваевой) появились в перезапуске, несмотря на то что некоторые из них забросили актёрскую карьеру сразу после окончания предыдущего сезона сериала. Например, Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки, всё это время развивала себя в качестве фигуристки.

Почему же об этом мало кто слышал, ведь фигурное катание уже который год находится на пике популярности в России? Дело в том, что Старшова выбрала достаточно необычное направление — театр на льду. Спортивных амбиций у Кати никогда не было, поэтому она решила раскрывать фигурное катание с художественной стороны.

Как же Катя пришла в фигурное катание и что её связывает с ним сейчас? Рассказываем в материале «Чемпионата».

«Team Tutberidze, когда меня отдавали на лёд, ещё не было»

В Старшовой с самого раннего возраста воспитывали разностороннюю личность. В три года Катю отдали в фигурное катание, а спустя время она стала посещать ещё и центр эстетики и красоты, где занималась танцами, вокалом, актёрским мастерством и моделингом. В пять лет Старшова оказалась на кастинге в ситком «Папины дочки», после которого получила роль Пуговки — младшей из сестёр Васнецовых. Несмотря на большую загруженность на съёмках, Катя продолжала посещать различные секции, в том числе и фигурное катание.

Лёд в жизни девочки появился неслучайно. Дело в том, что мама Кати Елена Михайловская — мастер спорта по фигурному катанию. Амбиций сделать из Старшовой олимпийскую чемпионку у родителей не было, они отдали дочь на лёд скорее для общего развития. Поэтому Катя посещала не стандартную спортивную школу, где готовят высококлассных фигуристов, а ледовый театр.

«Не было ли желания пойти в Team Tutberidze? Team Tutberidze, когда меня отдавали на лёд, ещё не было. У родителей изначально не было цели отправить меня куда-то суперпрофессионально. Видимо, у них была цель отдать меня в максимальное количество мест, а не во что-то одно целенаправленно. В спортивной школе я вообще никогда не каталась, у меня даже разряда нет никакого», — рассказывала Старшова в интервью «Проговори».

«У меня никогда не было амбиций стать олимпийской чемпионкой»

После окончания съёмок «Папиных дочек» Катя выбрала реализовывать себя именно в фигурном катании. Девушка рассказывала, что за те пять лет, что шли съёмки сериала, она настолько перенасытилась актёрством, что захотела развивать себя в чём-то другом. Выбор пал на ледовый театр — эта деятельность была похожа на то, чем плотно занималась Катя последние годы, но в то же время это была совершенно другая индустрия. Идти глубже в спорт и ударяться в погоню за крупными титулами у Старшовой амбиций не было.

«Не было ли желания стать олимпийской чемпионкой? Я никогда не каталась в спорте — это совсем разные вещи. У нас была студия, и это было как хобби для всех детей, которые туда ходили. Ребята, которые катаются в спортивных школах — они только этим и живут. У меня никогда таких амбиций не было, потому что мы вообще из разных миров. Мы все на коньках стоим, но это никак не пересекается вообще.

У нас в студии ставилось много номеров, мы даже ставили сказки, где ты играешь полноценного персонажа. Это тоже интересный опыт, потому что я знала, как играть на камеру, но когда ты играешь на льду, то у тебя намного шире жесты, более нелепый вид — тут тоже надо себя пересилить. Другое дело кино — там ты играешь как в реальной жизни», — объясняла Старшова в интервью «Проговори».

Екатерина Старшова с партнёром Фото: из личного архива Екатерины Старшовой

Молодой человек Старшовой — тоже фигурист

Катя неоднократно задумывалась о смене деятельности, в какой-то момент даже пошла учиться в МГУ на фармацевтический факультет. Но лёд её всё ещё не отпускает. Сейчас фигурное катание — основная деятельность Старшовой. Она катается в ледовых шоу по всему миру и по-настоящему наслаждается тем, что делает.

«Приняла решение — пока у меня есть физические данные, я буду кататься. На льду из меня выплёскиваются все эмоции, которые копятся. Для меня это хорошо и важно», — делилась Старшова.

Помимо работы, Катю связывает с фигурным катанием ещё и любовь. Её молодой человек Василий — тоже фигурист. Они вместе занимались в ледовом театре, катались в паре и в какой-то момент поняли, что их сотрудничество переросло в нечто большее.

Екатерина Старшова и её молодой человек Василий Фото: из личного архива Екатерины Старшовой

«Несмотря на то что мы очень давно друг друга знали, мы не очень много времени проводили вне катка. Но просто так сложилось, что у нас начались отношения. Мы вместе уже пять лет. Предложения руки и сердца пока не было. Не уверена, что я вообще понимаю, насколько нужны брак и свадьба», — признавалась Катя.