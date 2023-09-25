Дело Валиевой близится к развязке. Но её шансы на победу малы из-за странных требований

С 26 сентября Камила начнёт борьбу за своё честное имя в штаб-квартире CAS. Разбираемся, чего хочет спортсменка и кто ей противостоит.

Уже завтра, 26 сентября, начнутся слушания по делу Камилы Валиевой, которая обвиняется в преднамеренном употреблении допинга. На чемпионате России — 2022 ученица Этери Тутберидзе сдала положительную пробу на триметазидин. Это стало известно во время Олимпиады в Пекине, что запустило цикл не самых приятных для фигуристки событий.

Спортсменка оказалась под мощнейшим прессингом: её выступление в личном турнире было под вопросом. Тем не менее статус «защищённое лицо» помог ей, и на соревновательный лёд Валиева всё-таки вышла, однако её прокат не был успешным. Таким образом, под санкции может попасть лишь одна медаль с этого старта — командное золото, которое принадлежит не только Камиле, но и сборной России.

Фигуристка постарается очистить своё имя в штаб-квартире CAS в Лозанне, но ей противостоят серьёзные организации, требующие строгого наказания. Меж тем в позиции самой Валиевой есть слабые места. Неужели победы в этом деле Камиле не видать?

Участники процесса

В этом деле есть четыре стороны:

Камила Валиева;

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА);

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА);

Международный союз конькобежцев (ISU).

Представлять в суде интересы РУСАДА будет юрист из Великобритании Грэм Артур, в то время как от ВАДА по делу выступит команда юристов Kellerhals Carrard, а также главный юрисконсульт организации Росс Венцель. ISU отказался разглашать имена тех, кто будет отстаивать их позицию в суде. Неизвестно и имя адвоката Камилы Валиевой — Спортивный арбитражный суд оставил эту информацию закрытой до начала слушаний.

Тем временем состав коллегии арбитров CAS был обнародован:

президент: Джеймс Дрейк (адвокат, гражданин Великобритании и Австралии);

арбитры: Джеффри Мишкин (адвокат, гражданин США), доктор Матье Мезоннев (профессор права, гражданин Франции).

Мишкина выбрали для участия в слушаниях ISU и ВАДА, а сторона Валиевой выдвинула Мезоннева.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даты суда и схема слушаний

Основные слушания пройдут с 26 по 28 сентября, 29 сентября будет резервным днём. В первый день стороны выступят с краткими вступительными заявлениями, а также даст показания первая группа свидетелей. Во второй день будут заслушаны свидетели и эксперты. Наконец, в заключительный день будут сделаны последние заявления и опровержения сторон.

После этого комиссия CAS рассмотрит и подготовит решение. Сроки его оглашения неизвестны. Решение будет окончательным, но стороны имеют право подать апелляцию в течение 30 дней в Верховный суд Швейцарии.

Требования сторон и уязвимые места в позиции Валиевой

Камила Валиева начнёт борьбу за своё честное имя, очищая его от клейма «допинговой спортсменки». Но противостоять ей будут люди из организаций, желающих, чтобы ученица Этери Тутберидзе вошла в историю именно с данной пометкой.

ISU требует от CAS наказания фигуристки дисквалификацией сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, а также с аннулированием всех результатов, достигнутых ею за этот период.

ВАДА также настроено отстранить Валиеву от соревнований на четыре года и желает оспорить предыдущее решение, которое позволило ей выступить на Олимпийских играх, несмотря на незакрытое допинговое дело.

Интереснее всего дело обстоит с позицией РУСАДА, которое спорит с собственным дисциплинарным комитетом (ДАК РУСАДА). 14 декабря 2022 года ДАК признал спортсменку невиновной в нарушении антидопинговых правил, а вот само антидопинговое агентство уверено в наличии вины у Валиевой, но просит наложить мягкие санкции.

С точки зрения восприятия судьями излагаемых сторонами фактами поведение РУСАДА ставит фигуристку в трудное положение: сложно будет согласиться с её доводами, когда трое из четырёх участников дела согласны с виновностью главной героини процесса.

Сама Камила Валиева будет настаивать на том, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным. Она заявляет, что доказательств её вины или халатности нет, и просит наказания сроком не более чем два года. При этом аннулирования результатов не должно произойти.

В первую очередь спортсменка заинтересована в том, чтобы золото чемпионата России — 2022, на котором и была сдана положительная допинг-проба на триметазидин, осталось при ней. О других медалях (золоте чемпионата Европы — 2022 и золоте Олимпиады-2022 в командном зачёте) в её заявлении не было и речи.

Вероятно, Камила желает оставить и эти награды, но то, что она не говорит об этом открыто — странно. Однако главный пробел в её позиции — это требование признать невиновной, при этом рассматривается вариант с дисквалификацией, которая автоматически подразумевает аннулирование результатов, причём по правилам Всемирного антидопингового кодекса лишится фигуристка всех указанных медалей, не только золота национального чемпионата.

В суде требования Валиевой должны быть представлены более чётко, иначе это дело завершится поражением ещё до его начала.