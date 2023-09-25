Первый день суда над Камилой Валиевой. Онлайн

Что грозит фигуристке?

Максимально возможное наказание, которого требуют ВАДА и ISU, составляет четыре года. Скорее всего, отбытие срока начнётся с момента сдачи положительной допинг-пробы — следовательно, дисквалификация закончится в декабре 2025 года.

С учётом смягчающих обстоятельств Валиеву могут забанить на два года — на это согласна сторона самой фигуристки (правда, без аннулирования результатов). В таком случае уже в новом 2024 году Камила сможет соревноваться.

Разумеется, возможны как выговор и отсутствие строгой дисквалификации, так и полное оправдание — но с полным оправданием не согласно даже РУСАДА, и вот почему: