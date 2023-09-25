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Суд над Камилой Валиевой, слушания в CAS, первый день: онлайн, лайв, комментарии, выступления свидетелей, допинг

Первый день суда над Камилой Валиевой. Онлайн
Валерия Кукалева Яна Левхина
,
Камила Валиева
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Российской фигуристке грозит четыре года дисквалификации, слушания стартуют 26 сентября.

26 сентября начинаются слушания в Спортивном Арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России.

Известие о нарушении пришло в разгар Олимпийских игр 2022 года после командного турнира, который сборная России с Валиевой в составе убедительно выиграла. Но открытое допинговое дело не позволило вручить призёрам медали — после судебных заседаний судьба наград наконец решится.

Участники процесса:

  • Камила Валиева;
  • Российское антидопинговое агентство (РУСАДА);
  • Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА);
  • Международный союз конькобежцев (ISU).
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Сегодня с новыми откровениями выступил американский фигурист Винсент Чжоу, который был в составе сборной США на олимпийском команднике.

«Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять, учитывая, что перед антидопинговой организацией, не соблюдающей требования, по-прежнему стоит задача обеспечения честности спорта внутри России», — разразился американец в комментарии BBC.
Полное заявление Чжоу:
Известный американский фигурист обрушился с критикой на МОК и CAS из-за дела Валиевой
21:03 Валерия Кукалева

А как думаете вы, что в итоге решат арбитры CAS?

20:48 Валерия Кукалева

Что грозит фигуристке?

Максимально возможное наказание, которого требуют ВАДА и ISU, составляет четыре года. Скорее всего, отбытие срока начнётся с момента сдачи положительной допинг-пробы — следовательно, дисквалификация закончится в декабре 2025 года.

С учётом смягчающих обстоятельств Валиеву могут забанить на два года — на это согласна сторона самой фигуристки (правда, без аннулирования результатов). В таком случае уже в новом 2024 году Камила сможет соревноваться.

Разумеется, возможны как выговор и отсутствие строгой дисквалификации, так и полное оправдание — но с полным оправданием не согласно даже РУСАДА, и вот почему:

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