Валиеву не оправдают, но дело совсем не в политике

В разгаре слушания по делу Камилы Валиевой — CAS заседает в Лозанне и заслушивает показания даже не двух, а четырёх сторон: самой российской фигуристки, ВАДА, РУСАДА и ISU.

В России благодаря лидерам мнений сложилось абсолютно определённое мнение о кейсе Камилы: её обязательно накажут, потому что весь мир против нашей страны и нашего фигурного катания.

Вот несколько ярких фраз в этом параде разговоров о политике от Татьяны Тарасовой, Алексея Железнякова, Светланы Журовой и Николая Валуева:

«100% в этом есть политическая составляющая»;

«Делается всё, чтобы дискредитировать Россию, российских спортсменов»;

«Её казнят ни за что»;

«Не думаю, что суд, председателем которого назначен американец, потрясёт нас честным в нашем понятии решением»;

«Западные политики сделают всё, чтобы прогнуть судей»;

«Такой состав вызывает риск ангажированного результата».

Давайте честно — скорее всего, Валиеву действительно накажут. То есть в любом случае не оправдают полностью, по всем пунктам. Только не из-за политики — потому что это дело изначально не было политическим и не напоминало политическое даже отдалённо.

Предвосхищая вопросы — нет, недавние высказывания американцев (Винсента Чжоу, главы USADA и прочих) всё равно не делают допинг-кейс политическим. Мы рассуждали бы точно так же, как они, найдись допинг у условных норвежских лыжников, которые выиграли условную эстафету, опередив Большунова и его товарищей.

В задержке пробы виновата в том числе Россия

В первые дни после появления новостей о допинге Валиевой было популярно обвинять во всём Стокгольмскую антидопинговую лабораторию, которая слишком затянула с проверкой допинг-пробы. Чемпионат России состоялся в конце декабря, результат узнали в середине февраля на Олимпиаде — но в целом для тех, кто давно следит за спортом (и не только за фигурным катанием), ясно, что два месяца — далеко не самый солидный срок, хотя рекомендуемое окно проверки — 20 дней.

Шведы объяснили задержку вспышкой коронавируса и нехваткой из-за этого рабочих рук в лаборатории, но и этого можно было не допустить, если бы в России решили перестраховаться. Работникам РУСАДА всего-то стоило пометить пробы кандидатов в олимпийскую сборную пометкой «срочно» — но делать этого не стали.

Валиевой разрешили выступить в личном турнире Олимпиады

Новость о положительной допинг-пробе грянула после завершения командного турнира. Сперва Валиеву логично отстранили от участия в личных соревнованиях, но сторона фигуристки подала ускоренную апелляцию в CAS, и работающая в Пекине выездная панель постановила снять отстранение, так как 15-летняя Камила являлась защищённым лицом.

И о какой вообще политической ангажированности здесь можно говорить? Причём соперники сборной России знали об условии: если бы Валиева попала в итоговую тройку, цветочную церемонию не провели бы, а медали не вручили бы. И никто не возмутился — ни американцы, ожидающие золото командника, ни японцы, чьей фигуристке Каори Сакамото в итоге досталась бронза.

А ещё давайте снова сыграем в игру-перевёртыш и представим, что на Олимпиаду приехала молодая норвежская лыжница: 15–16 лет, талант поколения, лидер сезона и всё такое. Она выигрывает первый вид лыжной программы, скиатлон, потом выносит и спринт, а перед гонкой с раздельного старта попадает в допинговый скандал. ВАДА отстраняет её, но CAS позволяет выйти на лыжню из-за юного возраста. Вы же примерно понимаете, что и в каких красках говорили бы об этом в России? Вот именно.

Американцам запретили присутствовать в суде

Сборная США попросила у CAS присутствовать на слушаниях — попросила не только за себя, но и за команды Канады и Японии, которые поднимутся в итоговом протоколе и получат медали в случае дисквалификации Валиевой. Письмо опубликовала в соцсетях американская журналистка Кристин Бреннан, под ним подписались все девять фигуристов, выступавших в том команднике за США.

Но американцам отказали — на заседаниях не будет ни их, ни канадцев, ни японцев.

Сборная США на командном турнире Олимпийских игр Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«От имени коллегии арбитров CAS доводим до вашего сведения, что в запросе отказано на том основании, что в соответствии с кодексом CAS разбирательство проводится за закрытыми дверями, и ни одна из сторон не подала запроса о проведении публичных слушаний», — говорится в письме, опубликованном всё той же Кристин Бреннан.

Тоже не очень похоже, что абсолютно все инстанции обвинили Валиеву только для того, чтобы вручить золото Америке. Ведь если бы была нужна огласка, если бы над Камилой хотели посмеяться и оказать на неё ещё больше давления, представителей США наверняка пустили бы в суд.

РУСАДА тоже обвиняет Валиеву

Татьяна Анатольевна Тарасова уже полтора года в разных вариациях говорит о полной невиновности фигуристки, но так не считает даже РУСАДА — российское (!) антидопинговое агентство. Когда дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА полностью оправдал Валиеву, представители РУСАДА пошли в CAS с просьбой зафиксировать хотя бы минимальную степень вины самой спортсменки.

Если в полную невиновность Камилы не верит даже российское антидопинговое агентство, почему в неё должны верить иностранцы? В спортивном болении и спортивном соперничестве это норма — как бы увеличивать степень вины оппонента. Мы же тоже вряд ли верим в крем для губ у Терезе Йохауг, даже если это абсолютная правда? Вот и за рубежом не верят в дедушкин стакан.

Кстати, дедушкин стакан — тоже не панацея

Немножко отойдём от политики и перейдём к первой части заголовка — так почему Валиеву всё-таки не оправдают? Потому что даже версия с дедушкиным стаканом, кажется, отправляется в утиль.

Кто не в курсе, что это, напомню — на экстренном заседании CAS в олимпийском Пекине сторона Валиевой объяснила этим попадание допинга в организм спортсменки. Мол, триметазидин принимает дедушка Камилы — и внучка нечаянно попила из того же стакана.

Но версию обесценил Филипп Шветский — врач (кстати, с допинговым прошлым) который сопровождал фигуристов сборной России на Олимпиаде. В интервью ТАСС он пояснил:

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову».

Камила Валиева и Филипп Шветский на Олимпиаде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Первое, что могло прийти в голову», «срочный факт» — явно не тот неразрушимый довод, который обеспечит полное оправдание Камилы Валиевой. Даже наоборот — это скорее подтасовка фактов: во всяком случае, «с дивана» кажется именно так. Так что, скорее всего, никакой дедушкин стакан не поможет, потому что его попросту не было.

И допинг в фигурном катании тоже есть

«Да какой ещё допинг в фигурке?! — частый комментарий защитников Валиевой, включая авторитетных журналистов. — Допинг же не поможет ей прыгать четверные и красиво скользить, как никто больше не умеет?!»

Справедливо. Не поможет. Но триметазидин — сердечный препарат. В 2015 году он был запрещён ВАДА, так как способствует насыщению организма кислородом и, следовательно, повышает выносливость спортсмена.

А выносливость — именно то, что нужно фигуристу на льду, потому что усталость после проката — типичная вещь, даже среди мужчин-одиночников. Особенно выносливость нужна в произвольной программе, особенно если она насыщена элементами ультра-си — а Валиева исполняла на Играх тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. Наконец, именно группа Этери Тутберидзе славится действенной, но изнурительной методикой полноценного проката программ на тренировках.

Доказывает ли это то, что Валиева принимала допинг? Конечно, нет. Но показывает, что у недобросовестных фигуристов, желающих сжульничать, как минимум есть причина пропить курс триметазидина, а допинг в фигурном катании всё-таки существует.

Так что, Валиева всё-таки получит четыре года?

Такая вероятность существует, но я бы не стала на это ставить. Четыре года — абсолютный максимум, когда спортсмен злостно, намеренно и по собственному желанию употреблял допинг. Всё-таки это вряд ли можно сказать о 15-летней девушке, которая проводит первый взрослый сезон на международном уровне: ну, не пошла же она в аптеку и не купила злосчастный триметазидин самостоятельно?

Но запрещённое вещество оказалось в её организме, и это доказанный факт. Скорее всего, CAS выберет какой-то средний вариант — от признания минимальной вины и выговора с аннуляцией результата чемпионата России до двухлетней дисквалификации, которая закончится уже в конце декабря этого года.