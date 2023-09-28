«Ребёнок попал под давление тренеров». Что пишут иностранцы о деле Валиевой

Снова требуют наказания для Тутберидзе, пока в CAS идут судебные заседания.

За судебным процессом по делу Камилы Валиевой следят во всём мире. Американка Кристин Бреннан приехала в Швейцарию и пишет о слушаниях, хотя заседания и являются закрытыми, в США требуют скорейшего вручения командных медалей, а пользователи «Твиттера» уверены, что наказание должна понести тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

Нападки на Мозер и чёрная жидкость русских фигуристов

С началом судебного процесса активизировался автор блога The Skating Lesson Дэйв Лис. Но рассуждал он в своём «твиттере» не о Камиле и о её судебном деле, а… внезапно набросился на Нину Мозер.

«Очень иронично, что сборная США проиграла медали России… в то время, как Федерация фигурного катания США годами платила Нине Мозер. Она одной из первых сотрудничала с доктором Шветским, и спортсмены рассказывали, что видели «печально известную тёмную жидкость», тренируясь с её группой.

Сколько спортсменов за эти годы выложили фотографии после тренировки с Ниной Мозер? Нина также поставила фигуристку Надежду Лабазину кататься с Ти-Джей Найманом и жить с Далайлой Саппенфилд, в результате чего Митч Мойер организовывал её выселение из дома и расследование SafeSport».

Нина Мозер Фото: РИА Новости

Позднее о странной тёмной жидкости в подкасте The Skating Lesson начала рассуждать Меган Дюамель: «Я никогда не ездила тренироваться в Россию, не было интереса или желания. Но я знаю некоторых фигуристов, которые там тренировались и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие чёрной смолы. Они даже не знают, что это было, но я об этом слышала».

Что именно за вещество упоминают Дюамель и Лис, неизвестно, однако очень странно слышать такие обвинения в контексте отсутствия допинговых дел.

«Посадите Этери и Ко за решётку, я умоляю»

Вернемся к суду Валиевой. Англоязычная часть «Твиттера» по большей части ждёт жёсткого наказания – причём не столько Камилы (многие помнят, что на момент нарушения фигуристке было всего 15), сколько тренерского штаба.

А некоторые пользователи возмущаются привлечением к процессу научных экспертов – они выступали на слушании в среду.

«О нет, она и её команда должны быть дисквалифицированы за допинг. Ты побеждаешь командой и проигрываешь командой, точка», – gloria_sin.

«Она и её команда должны быть дисквалифицированы за допинг»

«Я согласна, что это не вина Камилы, поскольку она ребёнок, но получать просто предупреждение, то есть абсолютно никаких последствий за допинг на Олимпиаде — это просто нелепо. И кто-нибудь, наконец, пожалуйста, привлеките к ответственности этих тренеров, посадите Этери и Ко за решётку, я умоляю», – butchreysky.

«Посадите Этери и Ко за решётку, я умоляю»

«Справедливости ради стоит сказать, что участие Камилы минимально, поскольку она ребёнок, попавший под давление своих тренеров, но собираетесь ли вы их наказывать? Нет!» – softieghost.

«Она ребёнок, попавший под давление своих тренеров»

«Надеюсь, что суд над Камилой Валиевой наконец приведёт к санкциям и жёсткому наказанию её тренеров, которые почти десятилетиями злоупотребляют абьюзом», – ellasrhapsody.

«Её тренеры почти десятилетиями злоупотребляют абьюзом»

«Моя нога остаётся на педали газа. Почему панель научных экспертов нужна при политике нулевой терпимости к лекарствам? Положительный тест — это положительный тест. Никакой справедливости для спортсменов не может наступить из-за непоследовательных и меняющихся стандартов», – PersonMuted.

«Положительный тест — это положительный тест»

600 дней без медалей командного турнира Олимпиады

Винсент Чжоу громко высказался о деле Валиевой и распределении медалей командного турнира Олимпиады перед стартом суда. В социальных сетях тоже достаточно активно обсуждают это – вплоть до того, что пользователи посчитали, какая бы интрига была в командном турнире, если убрать баллы всех российских фигуристов.

«600 дней, а у сборных всё ещё нет медалей из-за этого», – hannah_c_basso.

«600 дней, а у сборных всё ещё нет медалей из-за этого»

«Если убрать все результаты россиян из командного турнира (забрать их очки и каждому следующему участнику прибавить по одному баллу), то в финальной таблице у команды США 70 баллов, а у Японии — 69… И это означает, что итог турнира был определён в короткой программе пар, где Книрим/Фрейзер получили 75 баллов, а Миура/Кихара — 74,45».