Россия и США обвиняют друг друга в затягивании дела Валиевой. И здесь неправы все

Трёхдневные слушания в CAS по делу Камилы Валиевой завершены, но история продолжается. Комиссия арбитров с 26 по 28 сентября заслушивала показания сторон — сама Валиева выступила по видеосвязи – однако этого времени не хватило. Было решено продлить процесс, но не на следующий день, который изначально был заявлен как резервный, а перенести разбирательства аж до 9-10 ноября.

«Коллегия арбитров, рассматривавшая дело на слушаниях, проходивших в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария), заслушала стороны (РУСАДА, ISU, ВАДА и саму Валиеву), их экспертов и свидетелей. После представления сторонами доказательств коллегия распорядилась подготовить дополнительную документацию.

Слушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года в Лозанне, когда будут представлены все доказательства и будут заслушаны заключительные заявления сторон. Затем коллегия рассмотрит и подготовит решение», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Какая ещё информация оказалась доступна?

Официально — никакой. В середине третьего дня появился инсайд «РИА Новости спорт» о процессуальном нарушении – Валиева якобы не получала от ВАДА уведомления о положительной допинг-пробе. Уведомление пришло сперва в ISU и МОК, а только после этого — Этери Тутберидзе.

Однако сведения не считаются официальными, и больше никто их не подтвердил, а юрист Анна Анцелиович объяснила, что это даже нельзя считать процессуальным нарушением.

«То, что спортсмен получил уведомление после антидопинговых организаций, не является нарушением. РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла её в ADAMS под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS», — заявила специалист в комментарии ТАСС.

Как стороны прокомментировали перенос процесса?

ВАДА продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации — в целом это странно, потому что четыре года обычно дают самым отъявленным нарушителям антидопинговых правил. В деле Валиевой явно есть смягчающие обстоятельства — хотя бы то, что на момент Олимпиады ей было 15 лет и она являлась защищённым лицом.

«В связи с конфиденциальным характером разбирательства ВАДА не имеет права комментировать перерыв, объявленный Спортивным арбитражным судом ранее сегодня. Однако, как и на всех этапах, мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств. ВАДА направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, наша позиция в данном случае не изменилась.

Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена «нет вины или халатности», был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырёхлетнего срока дисквалификации и аннулирования результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая её результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — приводит заявление пресс-службы ВАДА ТАСС.

Но дать четыре года — проще всего, поэтому всё наверняка не так просто и однозначно, как кажется Всемирному антидопинговому агентству.

Представители РУСАДА оказались мудрее и отказались от разговора с журналистами, заявив, что не имеют права комментировать слушания. ISU и сама Камила Валиева также ничего не говорили.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что говорят заинтересованные лица?

Всё по-старому. Россия и США пытаются посильнее обвинить друг друга, и складывается впечатление, что неправы все: все забыли о наличии CAS как абсолютно независимого органа, который уже принимал решения как в пользу российских спортсменов, так и против них.

«Конечно, мы все за полный и завершённый процесс, но пахнет дальнейшей манипуляцией русских. Система должна измениться, чтобы гарантировать, что это не может продолжаться», — бомбанул в комментарии USA Today генеральный директор американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт.

«Федерация фигурного катания США глубоко разочарована из-за новостей о переносе слушаний в CAS. Хотя мы осознаём сложности и временные затраты, присущие юридическим процессам, но почти 600-дневное ожидание без решения, несомненно, является ещё одним болезненным ударом для наших спортсменов. Мы подчёркиваем важность прозрачности в этом вопросе, поскольку это сильно влияет на наших атлетов», — согласна с ним глава Федерации фигурного катания США Трэйси Марек.

Российские спикеры не отстают от американских и перекладывают вину уже на другую сторону.

«Это намеренное затягивание процесса, какие-то истории начали вспоминать, которых не было. Они оттягивают возможность возвращения Валиевой. Всё это нервы, сколько они её будут мучить? Это подвешенное состояние, в мире на неё все смотрят — то ли преступник, то ли нет», — сказала в комментарии ТАСС Светлана Журова, оставив какое-то подвешенное «они».

«Они» виноваты и у Татьяны Тарасовой: «А они там рассчитывают, что дело будет длиться вечно. Когда-то оно, может, и закончится — им ведь наплевать, что абсолютно невиновная девочка уже столько времени ждёт справедливого решения от злых «тёть» и «дядь». Как я могу ждать от них объективного вердикта, когда они такие вещи делают?» — слова заслуженного тренера для «РИА Новости Спорт».

Ни американские чиновники, ни российские интервьюируемые даже не разобрались в том, что произошло – но поспешили наброситься на соперников. А вообще-то дополнительную документацию официально запросил CAS, а вовсе не «русские» и вовсе не «они». По чьей инициативе, неизвестно – может быть, разобраться в более мелких подробностях хочет ВАДА, а может, защитники Валиевой.

Камила Валиева и Этери Тутберидзе на Олимпиаде-2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Когда теперь ожидать решения?

Может быть, в ноябре, а может, придётся подождать ещё.

«По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение. На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение», — приводит заявление пресс-службы CAS ТАСС.

Юрист Анна Анцелиович в комментарии «Чемпионату» говорила, что объявление решения может затянуться и занять до года – в спортивной юридической практике такое уже бывало.