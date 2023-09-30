Дочь Тутберидзе упала, но поднялась на подиум! Как Дэвис/Смолкин выступили в Словакии

Бывший российский танцевальный дуэт Дианы Дэвис/Глеба Смолкина продолжает добывать медали на международной арене. Победный триумф после дебютного старта за сборную Грузии сменился спорным серебром из-за грубой ошибки в произвольном танце. На Мемориале Ондрея Непелы в Словакии Диана упала во время исполнения серии твизлов. А ведь до сих пор они с Глебом считались очень надёжной в этом отношении парой!

Тем не менее фигуристы всё равно набрали приличные баллы и проиграли лишь действующим чемпионам Европы Лиле Фир/Льюису Гибсону из Великобритании.

Итоги ритм-танца Дианы и Глеба и вовсе повод для гордости: баллы у них подросли, при этом прогресс судьи отметили как в технике, так и в компонентах.

Может быть, к грубой ошибке дочки Тутберидзе привело слишком горячее желание вырваться на первое место? Шансы на это имелись, а судьи явно благоволили новоиспечённому грузинскому дуэту.

Наконец-то соревнуются с лучшими

Отсутствие возможности соревноваться в прошлом сезоне стало тяжёлым испытанием для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Они не могли выступать не только на международных турнирах, но и на российских. Всему виной — проблемы с выездом из США, где они тренируются последние несколько лет. Причиной послужило оформление Глебом грин-карты: до её получения он вынужден был оставаться на американской земле. Впрочем, танцевальный дуэт не скрывал, что в любом случае хочет состязаться именно на мировой арене. К сожалению, наши фигуристы до сих пор этого лишены.

«Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире, хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума — где мы вообще будем и чего сможем достичь. Это самая главная цель», — признавался Смолкин в подкасте «Ход коньком».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: HOW HWEE YOUNG/EPA/ТАСС

Ради поставленной цели спортсмены в итоге сменили спортивное гражданство на грузинское. Никаких преград для этого не возникло. После Олимпиады в Пекине они нигде не соревновались почти полтора года, а Диана имела дополнительный значимый аргумент в виде грузинского паспорта. Единственным последствием перехода стала компенсация средств, которые затратила на их подготовку Федерация фигурного катания России в сезоне-2022/2023. Требуемую сумму им помогли выплатить законные представители, и уже в начале августа Диана с Глебом дебютировали на соревнованиях под флагом Грузии.

В качестве первого турнира сезона они выбрали «челленджер» в американском городе Лейк-Плэсид, где уверенно выиграли золото. Оценки судей показали, что, несмотря на долгое отсутствие и смену федерации, репутация танцевального дуэта не пострадала и завоёвывать авторитет с нуля им не нужно.

Второй старт Дианы и Глеба — Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия) — окончательно подтвердил, что их переход прошёл бескровно. В противном случае не видать им медалей после грубой ошибки в произвольном танце!

Украинский судья оказался поклонником Дэвис/Смолкина?

На словацкую землю Диана и Глеб прибыли в прекрасном расположении духа. Летом Глеб наконец-то получил грин-карту и теперь может спокойно перемещаться по миру. Хорошему настроению наверняка способствовала и встреча с мамой Дианы Этери Тутберидзе. Она приехала на Мемориал Ондрея Непелы с воспитанником Никой Эгадзе, который также выступает за сборную Грузии.

Для короткого танца под зажигательный микс хитов Майкла Джексона Диана надела на этот раз блестящее красное платье. До этого она появлялась в идентичном серебряном наряде, но этот вариант, безусловно, ярче и выигрышно выделяет их с Глебом среди соперников.

Катались на одном дыхании. Уверенность царила в каждом движении, хотя об идеальном исполнении элементов речи пока не идёт. Но в этом и заключается их сила: на льду спортсмены отбрасывают любые сомнения и излучают харизму, которая подкупает зрителей и судей. Публика на арене Братиславы очень тепло их приняла, а после проката Диана и Глеб с удовольствием раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: кадр из трансляции

За ритм-танец они набрали 77,62 балла, заняв второе текущее место. Прибавка после первого старта составила более трёх баллов. Выросли оценки как за технику, так и за компоненты. По технике — в большей степени: плюс два с лишним балла. Отчасти из-за незначительного усложнения базы, которая у Дианы и Глеба оказалась самой высокой среди всех 16 участников. В том числе и лидеров британцев Лилы Фир/Льюиса Гибсона.

Компоненты подросли на балл с небольшим, но и это важное улучшение. Если в начале августа в протоколе дуэта семёрки и восьмёрки встречались практически в равных пропорциях, то в конце сентября поставить им меньше восьми баллов за ритм-танец посмел только один судья — представитель Канады. Именно этот судья в целом наиболее строго судил Диану и Глеба, а их главным поклонником из арбитров внезапно оказался украинец. Особенно это удивительно на фоне того, что неделей ранее на юниорском Гран-при в Будапеште украинские танцоры отказались поздравлять грузинский дуэт с русскими корнями.

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Падение чёрного лебедя

В произвольном танце Диана и Глеб явно горели желанием вырваться вперёд, как уже делали на турнире в Лейк-Плэсиде, однако в Братиславе соперничество выдалось более жёстким. Нервы, похоже, у них подкачали. По крайней мере, ненужное волнение определённо захватило Диану.

Начиналось всё хорошо. Образ дочки Тутберидзе для бессмертного «Лебединого озера» претерпел положительные изменения. К чёрному платью с пышной пачкой добавилось полупрозрачное чёрное болеро, а длинные волосы девушка собрала в аккуратную косичку. Визуально спортсмены были настроены на победоносную борьбу, а на деле с трудом сохранили за собой второе место.

Камнем преткновения стала серия твизлов в первой половине программы. Глеб выполнил их без проблем, а вот Диана неожиданно поскользнулась и не сумела сохранить равновесие. После падения она быстро поднялась и продолжила кататься как ни в чём не бывало, но превратиться вновь в грациозного чёрного лебедя не получилось. Целью теперь было не завоевать золото, а просто остаться на подиуме. Вылет из тройки призёров с такой грубой для танцев ошибкой был бы логичен и абсолютно понятен. Но фигуристам повезло. Судьи топить их не стали.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: кадр из трансляции

Из-за падения у Дианы и Глеба заслуженно отняли один балл в качестве дедакшена и проставили им минусовые надбавки на неудавшейся серии твизлов. С остальными элементами никаких казусов не возникло, и арбитры оценили их достаточно щедро. По технике Диана и Глеб показали третий результат. То же самое — по компонентам. Но суммарные баллы 111,32 вывели их лишь на четвёртое место в произвольном танце.

Выиграть серебро спортсменам удалось благодаря небольшому отрыву после ритм-танца. Всего пара баллов, но их хватило, чтобы нивелировать преимущество ближайших соперников после произвольной программы.

Общая сумма за два соревновательных дня у Дианы и Глеба составила 188,94 балла. Сейчас кажется, что для них это мало, но на деле это на три балла меньше, чем они набрали на турнире в Лейк-Плэсиде, и на девять баллов больше, чем было у них на Олимпиаде в Пекине.

Скорее всего, проигрыш британцам Лиле Фир/Льюису Гибсону, которые заработали в Братиславе 200,46 балла, подстегнёт Дэвис/Смолкина работать ещё усерднее и впредь не ошибаться. В конце концов, лучше упасть разок в начале сезона на не особо важном турнире и потом собраться, чем поверить в свою безупречность и оступиться на главном старте.