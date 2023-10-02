Трусова и Щербакова вернулись на олимпийский лёд! Как наши фигуристы покоряют Китай на шоу

Наши фигуристы продолжают покорять Китай – на этот раз звёзды сборной России приехали в Пекин для участия в масштабном шоу Magic on Ice. В августе Анна Щербакова ездила в Китай с мастер-классами, а Евгений Плющенко привозил свои ледовые сказки – «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Новое шоу собрало в Пекине главных звёзд нашей сборной с отдельными показательными программами. Загитова вышла на лёд с полотнами, Трусова зажгла огонь, Щербакова перевоплотилась в Снежную королеву – для китайской публики фигуристы подготовили множество специальных номеров!

Российские фигуристы на шоу Magic on Ice.

Первой из российских фигуристов с сольным номером вышла Анна Щербакова. Она вспомнила свою олимпийскую произвольную программу «Мастер и Маргарита». Именно на этом катке Аня и завоевала главную золотую медаль в своей карьере, так что возвращение вышло символическим.

Новый номер для второго отделения – в образе этакой Снежной королевы, под композицию Мадонны Frozen. Вроде бы снова лирика, но совсем другая по настроению – магическая, величественная. Для полного погружения зрителя фигуристка даже покрасила волосы в серебристый цвет! В конце номера Щербакова открывает кармашек на платье и на груди появляется яркое алое сердце.

Александра Трусова вновь исполнила на том самом олимпийском льду свою знаменитую «Круэллу» – но уже в шоу-варианте. Интересно режиссеры поработали с подсветкой: в начале проката лёд окрасился в чёрно-белую клетку.

Для второго отделения Саша приготовила новый показательный – под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. Выбор тоже очень близкий для местной публики. В 2019 году Гагарина принимала участие в китайском проекте Singer и в одном из выпусков как раз исполняла песню Виктора Цоя. Ролик с этим выступлением в YouTube собрал почти 39 млн просмотров.

Напрашивается и ещё одна параллель: в 2018 году на гала-шоу Олимпиады в Пхёнчхане серебряный призёр женского турнира Евгения Медведева катала показательный номер под «Кукушку». В 2023-м на олимпийском льду Пекина под эту же песню каталась серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова, но, правда, спустя полтора года после той драмы.

Алина Загитова также представила абсолютно новую постановку, нацеленную именно на местную публику. Даниил Глейхенгауз поставил олимпийской чемпионке номер под музыку из «Дома летающих кинжалов». Загитова вышла на лёд в ярко-голубом платье, рукава которого переходили в длинные полотна. На игре с тканью и построена бóльшая часть программы.

Пригласили на шоу в Китай и действующую чемпионку России среди юниоров Алину Горбачёву. Фигуристка впервые принимала участие в международном шоу подобного масштаба. В первом отделении Алина откатала свою короткую программу в египетском стиле, а во втором, наконец, предстала перед публикой в образе Беллатрисы Лестрейндж.

Два новых шоу-номера представил Марк Кондратюк – и вот кому точно удалось попасть в цель с музыкой. Фигурист сделал выбор в пользу русских исполнителей, которые в нулевые годы были весьма популярны в Поднебесной.

В первом отделении Марк откатался под «Оперу №2» в исполнении Витаса, а во втором представил постановку под китайскую версию песни «Утекай» от группы «Мумий Тролль». С постановкой одного из номеров для Magic on Ice Марку помогала Анжелика Крылова.

Пётр Гуменник привёз в Пекин нашумевшую короткую программу «Sonne» в переделанном варианте. Немецкие слова в песне заменили на русские, аранжировку подчистили – и программу удалось оставить. «Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить. Всё, что произойдет, не может иметь отношения к музыке», – отметил в разговоре с «Матч ТВ» композитор Александр Гольдштейн. Теперь ждём «Солнце» уже на полноценных соревнованиях.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов привезли в Пекин свою «Оду к радости»: с каждым прокатом новая короткая программа начинает выглядеть лучше. Во втором отделении фигуристы показали адаптированную новую произвольную «Liebestraum» («Грёзы любви»).

На знакомый олимпийский лёд вернулись и наши танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов повторили свой ритм-танец, а также один из своих знаковых показательных номеров под вокал Севары («Там нет меня»).

Специально для Magic On Ice было поставлено и несколько общих номеров. Они, безусловно, пока не отработаны до конца, ведь было слишком мало репетиций, но как минимум с нарядами организаторы шоу заморочились. На номер-открытие фигуристкам пошили красивые белые платья, а фигуристам – рубашки. В финальном общем номере под Love Runs Out все спортсмены вышли на лёд в кожаных куртках, расшитых камнями.

Шоу в Пекине с нашими фигуристами продлятся вплоть до 3 октября.