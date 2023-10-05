Туктик-влог и караоке от «Мишин Тим». Какие медиапроекты ведут наши фигуристы

Где можно понаблюдать за обратной стороной фигурного катания? За последние пару лет многие наши фигуристы начали гораздо активнее осваивать медиапространство и показывать закулисье с тренировочного процесса. В этом материале мы собрали основные проекты, на которые стоит обратить внимание, если вы любите этот вид спорта.

Кто из действующих фигуристов снимает влоги? Не так давно в это дело погрузилась Елизавета Туктамышева: фигуристка завела свой канал на YouTube и выпустила ролик про свою поездку в Мексику. Румтур, походы по музеям, моменты с тренировок – получилось скомпоновать очень разнообразный материал.

Любопытно, что Лиза заводила канал ещё в 2018 году и тогда пробовала себя в роли интервьюера.

Алёна Косторная завела свой канал на YouTube в 2021 году и до сих пор периодически выпускает видео. Она снимала и ролики-беседы – к примеру, рассказывала про свой опыт с брекетами и отвечала на вопросы болельщиков, показывала свои поездки, выполняла челленджи.

Словом, можно было посмотреть на жизнь и работу фигуристки с абсолютно разных сторон. Сейчас на канал чемпионки Европы подписано 22,5 тысячи человек.

Кадры из канала Алёны Косторной Фото: youtube.com

Елизавета Худайбердиева делится видео на своём канале с 2021 года. Как фигуристки делают макияж на выступления и для обычной жизни? Как Лиза ухаживает за кожей? Чем отличаются тренировки в таком виде, как танцы на льду? Совсем недавно Лиза вернулась на канал с новым влогом: показала, как выглядит изнутри такое событие, как контрольные прокаты.

Софья Леонтьева в этом году тоже приобщилась к YouTube и выпустила несколько роликов на собственном канале. Рассказы о тренировочных буднях и выступлениях, закулисная жизнь танцоров, советы по макияжу – всё это можно увидеть в роликах от Сони.

Петербургский фигурист Владислав Катичев тоже развивает свой канал. Успехов в спорте у ученика Олега Татаурова не очень много, но он успел заявить о себе с другой стороны. Не один год Влад делится моментами закулисья с местных и всероссийских соревнований, показывает смешные моменты со сборов.

Жанр подкастов фигуристы начали осваивать уже давно. В 2021 году Андрей Лазукин и Мурад Курбанов собственными усилиями запустили проект Ice Room. Основной целью было показать фигурное катание изнутри. Гостями подкаста в разное время были Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова, Тиффани Загорски, Александр Самарин.

Проект Ice Room Фото: youtube.com

После Олимпийских игр в Пекине в «Телеграме» появилось сразу два больших общих канала. Фигуристки группы Тутберидзе запустили канал «Неопознанные» – видеокружочки записывали Алина Загитова, Софья Акатьева, Анна Щербакова, Дарья Усачёва. Параллельно с этим запустился проект «Флутцбергер», он объединил фигуристов из совершенно разных видов и групп.

Нынче самый активный коллективный телеграм-канал – «Кепка Мишина». Фигуристы из команды Алексея Николаевича этим летом решили создать общий проект, в котором показывают интересные моменты со сборов и тренировок.

Совсем недавно четверо представителей «Мишин Тим» выходили в прямой эфир и пели песни по выбору подписчиков. К пяти выбранным трекам от Сергея Лазарева, Валерия Меладзе и других звёзд добавился бонусный – знаменитые «Два крыла» Александры Трусовой.

Совсем недавно фигуристы юниорской сборной России создали совместный канал под названием «Джуниоры». Кружочки с тренировок записывают Агата Петрова. Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Софья Титова, Мария Мазур, Виктория Морозова и десяток других юных звёзд фигурного катания.

Идея создать канал принадлежала Еве Лавшук и Виктории Морозовой, постепенно к проекту начали подключаться другие администраторы.

«Изначально я не участвовала, просто подписалась и смотрела, как ребята это делают. Потом мне написала Ева и предложила развивать канал. Основная идея – мы просто рассказываем про свои дни, про свою жизнь, про то, что у нас происходит на льду и за его пределами», – рассказала Агата Петрова.

Пока у ребят чуть больше тысячи подписчиков, но всё ещё впереди.