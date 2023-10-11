«Мы с Егором похожи на Кроша и Ёжика». Наши фигуристы зажгли на льду под «Смешариков»

Могут ли фигуристы кататься под песню из «Смешариков»? А почему нет? На гала-шоу по окончании Мемориала Панина-Коломенкина в Петербурге молодая танцевальная пара из группы Елены Соколовой решилась на такой эксперимент.

Алиса Абдуллина и Егор Петров вышли на показательные под трек «От винта!». Зрители в зале были в восторге, а в интернете обсуждали смелость и креативность молодых танцоров.

Алиса и Егор рассказали «Чемпионату», какой специалист предложил им взять эту песню на показательные, как удалось за сутки собрать номер и и что тёплая реакция публики вышла очень неожиданной.

Алиса Абдуллина фигуристка «Идея возникла абсолютно спонтанно: после проката произвольной программы на мемориале Панина у нас оставался один день до показательных. На вечерней тренировке мы думали над музыкой, но ничего не приходило в голову. В конце тренировки к нам подъехал один из наших тренеров, Кирилл Алёшин, он открыл приложение с музыкой и первый трек, который высветился на экране, был Смешарики — «От винта!». Он в шутку предложил нам эту песню, а мы согласились».

По словам фигуристов, на самой тренировке полноценный номер поставить не удалось. На следующий день ребята вдвоём вышли на массовое катание и собрали постановку примерно за час – подобрали кусочки из своих программ и дополнили их подходящей хореографией. Условия на массовом льду, безусловно, далёкие от обычных тренировок, но новую программу удалось «прошагать» целиком, а уже на самих показательных к этому всему добавился присущий танцам раскат.

Егор Петров фигурист «После того как мы определились с выбором музыки, мы попробовали наложить на неё свой танец, и получилось так, что твизлы выпали на припев «От винта!», после чего сразу же возникла общая идея ставить вращательные элементы на части с припевом».

Каково выступать под такую необычную для фигурного катания музыку? Достаточно просто, поскольку песня поднимала настроение и зрителям, и самим фигуристам.

«Поначалу было некомфортно, потому что ритм довольно быстрый, но чем больше мы повторяли шаги, тем лучше ложился танец. Вскоре это перешло в сплошное удовольствие, так как сама мысль кататься под такую музыку казалась абсурдной и невыполнимой. Хотя очень многие спортсмены в глубине души хотят устроить такой смех на льду», – подчеркнул Егор.

«Смешарики» уже не одно десятилетие популярны в нашей стране, многие из нынешнего поколения фигуристов росли на этом мультике. В том числе и сами выступающие.

«Из персонажей мне больше всего нравится Пин. А ещё мне кажется, что мы с Егором похожи на Кроша и Ёжика. Он такой же гиперактивный весельчак, а я больше спокойная и рассудительная», – отметила Алиса.

«В детстве смотрел «Смешариков», для себя могу отметить Кроша, мы похожи с ним характером, но иногда я самый настоящий Копатыч. Алиса больше похожа на Ёжика или Лосяша», – добавил Егор.

Зал был в восторге. «Публике, думаю, запомнился этот номер, хотя мы даже не ожидали, что он многим так понравится. Комментарии особо не читали, но реакция зала была положительная», – отметила Алиса.

Кирилл Алёшин и Елена Соколова, тренеры пары Алиса Абдуллина/Егор Петров Фото: РИА Новости

Егор в разговоре с «Чемпионатом» отметил, что в спортивной среде «От винта» приняли хорошо: «После выступления обсуждали номер со спортсменами и тренерами, все в один голос сказали, что это было смелое и удачное решение, все остались довольны просмотром нашего номера».

Вполне реально, что «От винта» ещё на каком-нибудь катке прозвучит – Алиса и Егор не отказываются от мысли, что откатаются под «Смешариков» где-нибудь ещё, если будет возможность. А может быть, Кириллу Алёшину придёт в голову ещё одна гениальная идея.