Фигурист Рухин побывал у Плющенко, Тутберидзе и в ЦСКА. Где он перезапускает карьеру?

Последние два сезона для одиночника Егора Рухина вышли непростыми. Переходы из группы в группу стали очень частыми – команда Марины Селицкой в ЦСКА, группа Этери Тутберидзе, академия Евгения Плющенко, школа Александра Волкова…

Долгое время не было известно, продолжает ли Егор карьеру, а если да, то в каком коллективе. Летом Рухин присоединился к тренерской группе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук и вот уже откатал два старта вместе с новыми наставниками.

В беседе после выступления на мемориале Панина-Коломенкина Егор рассказал обо всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться за последний год, о работе в новой группе и ориентирах на международном уровне – этот фигурист один из немногих, кто смотрит практически все зарубежные старты. Даже «челленджеры».

Егор Рухин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Как ощущения от проката, от выступления на турнире в целом?

– Получилось не всё, наверное, но я доволен, что вернулся и снова начал выступать. Прогресс относительно первого моего старта виден и по баллам, и по программе, уже намного лучше. К этапам Гран-при подойду в хорошей форме, постараюсь там показать себя и сделать чистые прокаты.

– Уже известно, на каких этапах Гран-при будешь выступать?

– Пока что нет, после этого соревнования уже будет более точная информация.

– С чем можно связать почти полный пропуск сезона в прошлом году? Если не ошибаюсь, ты выступил только на одном старте.

– У меня были проблемы при подготовке к прошлому сезону, я заболел ковидом. Не мог восстановиться, хотел попытаться зацепить сезон, но откатался на Гран-при и понял, что не смогу, потому что не долечился, врачи запретили мне тренироваться. Какой-то период я не катался. Уже после чемпионата России вышел на лёд, начал потихоньку вкатываться, готовиться, «раздыхивать» лёгкие, потому что это было не очень просто. Сейчас начинаю всё заново.

– Сейчас с выносливостью стало лучше?

– Да, выносливость стала лучше, я почувствовал, как поменялись ощущения от прошлого старта к этому – и по короткой программе, и по произвольной. Уверенность приходит немножко другая, ощущение старта другое. Я очень рад, что снова выступаю, буду стараться попадать на лучшие места.

– Не было ли мыслей закончить со всем в тот тяжёлый период?

– Нет, таких мыслей не было и, наверное, их не будет ещё очень долго. Хочу кататься долго.

– Проблем с мотивацией из-за внутреннего сезона не возникает?

– Нет, наоборот, её слишком много (улыбается). Порой в тренировках это немножко мешает, но тренерский состав помогает мне с этим справиться и направляет меня в нужное русло.

– Сколько времени ты уже работаешь под руководством Алексея Василевского?

– С 15 июля пришёл на сборы, и начали работать. По факту плотной подготовки у меня было всего два месяца, это очень мало. То, что я катался сам – это несистематические тренировки, а поддержка минимальной формы. В системе я работаю только два месяца. Считаю, что это неплохо, надеюсь, дальше будет лучше.

Егор Рухин в группе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук Фото: соцсети команды Алексея Василевского и Юлии Лавренчук

– Можно ли сказать, что ты нашёл свою команду, в которой тебе комфортно?

– Думаю, да. Алексей Георгиевич [Василевский] и Юлия Ивановна [Лавренчук] с полным пониманием подходят ко мне и к тренировочному процессу, я очень доволен кататься в этой команде и работать.

– У Алексея Георгиевича есть сильные представительницы женского одиночного, из взрослых парней ты самый опытный. Нет ли такого, что недостает конкуренции в коллективе?

– У меня никогда не было проблем, что нужна была дополнительная мотивация на тренировках, какой-то спарринг. Конечно, когда он есть, это очень хорошо, я только за. Но если спарринга нет, то это никак не влияет на мои тренировки и на мой прогресс. Смотрю на многих ребят из-за границы, на наших ребят равняюсь и стараюсь тренироваться, показывать какой-то результат.

– К слову об иностранных спортсменах: есть ли какие-то фигуры, на которые ты равняешься?

– Это, конечно, Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю. Сейчас они не катаются, Юдзуру перешёл в профессионалы, Нэйтан выступает в шоу. Из действующих спортсменов мне очень импонирует Адам Сяо Хим Фа, очень нравятся его техника и компоненты. Смотрю за ним, тянусь.

– Следишь ли за международными стартами, пока российские спортсмены отстранены?

– Да, конечно, все турниры смотрю. И серию «Челленджер» смотрю, слежу, потому что не хочется выпадать из всего этого. Хоть и не выступаешь там, но смотришь, подстегиваешь себя. Есть ребята, с которыми мы общаемся, слежу за ними, болею.

– За последние несколько лет ты сильно вырос. Сколько сейчас составляет твой рост?

– Я проходил УМО, было 183 см. Вроде бы конечная точка, сказали, что уже всё (улыбается).

– Были ли у тебя проблемы с координацией, с прыжками, пока шёл процесс роста?

– Не могу сказать, что была какая-то потеря координации. Были моменты, когда тяжело было прыгать, но не так сильно. Может быть, чуть-чуть было, однако скорее была проблема с ботинками, они часто ломались. Прыжки четверные, рост высокий, так что ломал. Сейчас ботинки поменял за два дня до старта, потому что сломал. В целом сейчас я научился с этим справляться, это уже превратилось в обычную тему для меня.

Егор Рухин и хореограф Артём Федорченко Фото: из личного архива Егора Рухина

– Высоким одиночникам часто предлагают перебраться в парное катание. Тебе никогда не поступало таких предложений?

– Может быть, разок-два было, но у меня и мысли такой не было никогда. Только одиночное. На тренировках прыгаю все четверные – и лутц, и флип. На первом старте пробовал лутц, однако ещё не было готовности. В короткой, скорее всего, оставлю сальхов и тулуп, а в произвольную добавлю лутц. Как раз сейчас будет время подготовиться, накатать этот вариант.

– Основная цель сейчас – отобраться на чемпионат России?

– Конечно, хочется отобраться на чемпионат России, но цель помимо этого – расти в профессиональном плане, в скольжении, в прыжках. Чтобы был личный прогресс. Если он будет и если я буду показывать все свои возможности, то результат будет достойный.