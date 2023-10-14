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Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Фигурное катание, первый этап Гран-при России в Уфе, Край Курая: короткая программа, где смотреть, текстовая трансляция

Петросян готова добыть штабу Тутберидзе очередную победу. Гран-при в Уфе — LIVE
Дарья Кирюхина
Аделия Петросян
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Зато у мужчин гораздо больше интриги.

14 октября в Уфе стартуют соревновательные прокаты взрослых фигуристов в рамках первого этапа Гран-при России. На лёд выйдут одиночницы, одиночники и танцевальные дуэты: спортивные пары вернутся только через неделю в Красноярске.

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После снятия Майи Хромых и Анастасии Зининой заявочный лист у женщин возглавляет Аделия Петросян, которая с большой долей вероятности выиграет турнир.

Зато у мужчин нельзя предсказать даже пьедестал. За первую победу в сезоне поборются Андрей Мозалёв, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов. В танцах на льду тон задают действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, однако дотянуться до них попытается новая пара Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, а также недавние юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени — следи за выступлениями фигуристов вместе с текстовой трансляцией «Чемпионата».

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Этап Гран-при России в Уфе

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