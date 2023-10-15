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Фигурное катание, первый этап Гран-при России в Уфе, «Край Курая»: произвольная программа, онлайн, текстовая трансляция

Сколько квадов прыгнет Петросян и выиграет ли сенсационный Савосин? Гран-при в Уфе, LIVE
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
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Аделия Петросян, Роман Савосин
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Следим за произвольными программами.

15 октября первый этап Гран-при России в Уфе завершится произвольными программами. Сперва мы узнаем призовую тройку у мужчин, затем у женщин и, наконец, у танцевальных дуэтов. Спортивные пары на данном турнире не представлены.

Лидерство у мужчин сенсационно захватил Роман Савосин, пропустивший год и наконец вернувшийся на соревнования. В топ-5 также вошли Евгений Семененко, Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов.

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У женщин короткую программу с преимуществом более чем в десять баллов выиграла Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, исполнившая тройной аксель. Второе место занимает Анна Фролова, третьей идёт Елизавета Куликова.

Лучшими в ритм-танце оказались действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Им уступают Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Гран-при России в Уфе, произвольная программа

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