Сколько квадов прыгнет Петросян и выиграет ли сенсационный Савосин? Гран-при в Уфе, LIVE

15 октября первый этап Гран-при России в Уфе завершится произвольными программами. Сперва мы узнаем призовую тройку у мужчин, затем у женщин и, наконец, у танцевальных дуэтов. Спортивные пары на данном турнире не представлены.
Лидерство у мужчин сенсационно захватил Роман Савосин, пропустивший год и наконец вернувшийся на соревнования. В топ-5 также вошли Евгений Семененко, Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов.
У женщин короткую программу с преимуществом более чем в десять баллов выиграла Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, исполнившая тройной аксель. Второе место занимает Анна Фролова, третьей идёт Елизавета Куликова.
Лучшими в ритм-танце оказались действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Им уступают Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
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